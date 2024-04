Japonská kráska ozdobí vaši zahradu: Sadí se teď, zkuste triky pro hezčí květy

Záplavou bílých, žlutých, růžových a fialových květů umí azalka rozsvítit téměř každou zahradu. Není to skromná rostlina: potřebuje správné stanoviště, pečlivě namíchanou půdu a také správné společníky v bezprostřední blízkosti. Pokud ovšem azalka dostane, co potřebuje, bude prospívat a bohatě kvést dlouho do podzimu. Čas vysadit azalky do zahrady přichází právě teď, v dubnu.

