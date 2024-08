Vysoký živý plot z bambusů:

| Video: Youtube

I když v Asii rostou krásné bambusové lesy, stromy v nich nenajdete. Bambusy jsou totiž ve skutečnosti trávy z čeledi lipnicovitých. Patří mezi nejrychleji rostoucí rostliny na Zemi: některé druhy rostou tempem až 90 centimetrů za den, tedy asi čtyři centimetry za hodinu. Není tedy divu, že je bambus současně i nejvyšší bylinou na světě.

Současně jde také o rostlinu s všestranným využitím: vyrábí se z ní nábytek, hudební nástroje, zbraně i kartáčky na zuby. Bambusové vlákno je vhodné pro výrobu triček, ponožek a ručníků. Bambusové výhonky jsou oblíbené v kuchyni.



Nahrává se anketa ...

V Asii se bambus využívá už sedm tisíc let, ale do Evropy se dostal teprve v 19. století. A v posledních letech začíná být také v českých zahradách. „Jejich krásné pohupující se kmeny a stálezelené listy dodávají zahradě po celý rok zajímavou strukturu a dynamiku,“ píše zahradnický zpravodaj RHS.

Navzdory svému exotickému původu je bambus velmi nenáročný. Řada odrůd je odolná a vydrží dokonce teploty až do -25 °Celsia. Některé vysoké odrůdy však nemají rády vítr, v podhorských a horských oblastech se jim proto moc dařit nebude. Všechny druhy bambusu vyžadují pravidelnou zálivku. S vodou se to však nesmí přehánět, protože přemokření bambusům vadí.

Jaký bambus vybrat

Pro české zahrady se hodí zejména dvě skupiny bambusů. Prvním je bambus Fargesia, který se hodí i do menších zahrad nebo na terasu. V závislosti na odrůdě dorůstá do výšky od 1,5 až do šesti metrů. Má hustý keřovitý vzhled, takže dobře poslouží například jako zástěna.

Netvoří oddenky, takže pro něj nemusíme budovat protikořenové zábrany. Keře také není nutné pravidelně prořezávat.

Bambusem, jaký si nejvíce spojujeme s Asií, je Phyllostachys, který dorůstá do výše až deseti metrů. Jeho majestátní výška a silnější kmeny v různých barvách velmi obohatí vzhled zahrady.

Bambusy Phyllostachys vyžadují hodně prostoru a nejméně šest hodin přímého slunečního záření denně. Mají tenké ploché listy, takže pokud je chcete použít jako živý plot nebo zábranu, bude nějakou dobu trvat, než poskytnou skutečný pocit soukromí.

„I když jsou tyto bambusy kvůli svému žlutému odstínu známé jako zlaté, nabízejí i stonky v odstínech zelené, tmavě červené a dokonce nápadné černé, nebo černofialové,“ uvádí portál Better Hommes & Gardens, který se věnuje péči o domácnost a zahradu.

Phyllostachys má však bujné kořeny, které se mohou invazivně šířit po celé zahradě. „Když se rozrostou, je velmi těžké a nákladné se jich zbavit. Vyplatí se proto vybudovat protikořenové zábrany, nebo sázet menší odrůdy do nádob či vyvýšených záhonů,“ upozorňuje zahradnický magazín BBC Gardeners' World.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Výhodou bambusů je, že rostou rychle a jejich pěstování není složité.

Správná výsadba bambusů

Nejlepší doba pro výsadbu bambusu na zahradě je od března do května, ale při správné péči se ujme i během léta. Na podzim a v zimě se výsadba nedoporučuje, protože kořeny ještě nemusí být dostatečně dlouhé a mohl by je poškodit mráz.

Bambusy potřebují dobře propustnou půdu - ideální je kvalitní zemina a kompost s pískem. Jíly, příliš mokrá půda nebo samotný písek se pro ně nehodí.

„Při sázení bambusu vykopejte díru, která je dvakrát až třikrát větší než kořenový bal rostliny a na dno dejte trochu kompostu,“ doporučuje web Love the Garden, který se věnuje udržitelnému zahradničení. Pak umístěte rostlinu, zasypejte ji hlínou smíchanou s kompostem, přidejte trochu kompostu na povrch a dobře zalijte.

Po zasazení přihrňte k rostlinám mulč, který bude zadržovat vláhu. Ideálním mulčem pro bambusy je posekaná tráva, která zabrání odpařování vody a současně se na slunci zahřívá, což svědčí kořenům.

Bambusy potřebují pravidelný přísun vláhy, ale vadí jim přemokření. „Kombinací harmonického zavlažování s dobrým mulčováním kolem bambusové základny můžete zajistit vlhkost v půdě a zabránit růstu plevele, čímž vytvoříte dokonalé mikroklima pro svou bambusovou plantáž,“ píše vzdělávací institut pro udržitelnou bambusovou architekturu Bamboo U.

Zabraňte invazi bambusů

Aby se z naší zahrady nestal bambusový háj, je nutné bambusy Phyllostachys a zejména jejich kořeny ukáznit. Nejlépe je vybudovat jim protikořenovou bariéru.

„Vykopejte příkop hluboký nejméně 60 centimetrů, ale ideálně 1,2 metru,“ doporučuje zahradnický magazín RHS. Aby velké rostliny druhu Phyllostachys měly dostatečný prostor pro růst, bariéra by měla obklopovat plochu o průměru alespoň 2,5 metru.

Ujistěte se, že v bariéře nejsou žádné mezery. „Okraje netkané textilie by se měly překrývat aspoň o 30 centimetrů a je dobře je k sobě slepit vhodným tmelem,“ radí RHS.

Boky příkopu vyložte pevnou neprostupnou bariérou, například dlaždicemi, vlnitým plechem nebo netkanou textilií, abyste zabránili invazi kořenů do další části zahrady nebo dokonce k sousedům.

Bariéra by měla vyčnívat minimálně 7,5 centimetru nad povrch půdy, aby se bambus nerozrůstal po povrchu. Vyčnívající okraj lze skrýt například pomocí kamenů.

Bambusový les:

Zálivka a řez bambusů

Po vysazení potřebuje bambus častější zálivku. Větší množství vody je nutné rostlinám dodávat také za dlouhého horkého a suchého počasí. Pokud však bude půda pod rostlinami připomínat spíše bažinu, bambusy budou trpět. K zavlažování je proto přistupovat s rozvahou a svědomitostí.

„Bambus potřebuje kromě dalších živin zejména dusík. Hnojí se brzy na jaře organickými nebo průmyslovými dusíkatými hnojivy,“ uvádí web Dům a zahrada.

Pokud bambus sázíte jako živý plot nebo zástěnu, doporučuje se pravidelné stříhání, aby byl pěkný souměrný a hustý. Jestliže bambus roste volně, můžete největší kmeny krátce před zimou seříznout blízko u země a rostliny tak omladit.

„Odumřelé nebo nevzhledné stonky pravidelně odstraňujte. Tím se rostlina prosvětlí a začnou jí dorůstat stonky nové a silné,“ radí Dům a zahrada.

Opadané lístky z bambusů doporučují pěstitelé ponechat pod bambusy a zajistit tak rostlinám vlastní mulčování.

„Jednou z velmi jednoduchých technik je odříznutí spodních větví, aby se odhalil kmen. Vytváří to oblíbený vzhled otevřeného háje a ukazuje jedinečnou strukturu bambusu,“ píše web Bamboo Sourcery, který se zabývá pěstováním bambusů.