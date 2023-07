V odpadu, maximálně v kompostu. Tak zpravidla končí slupky od banánů. Je to velká škoda - snadno a téměř bez práce z nich totiž lze vyrobit velmi účinné hnojivo plné draslíku. Ocení ho nejen domácí rostliny, ale i ty zahradní. A rajčata obzvlášť.

Vyhazovat slupky od banánů je velká škoda: obsahují spoustu draslíku a dalších živin, které ocení bytové rostliny i zelenina na zahrádce | Foto: Shutterstock

Slupka od jinak lahodných banánů se už z pohledu jeví jako nepoužitelná. Pevný kožovitý a často hnědými skvrnami posetý obal je při náhodném kousnutí trpký a rozhodně neláká ke konzumaci. Slupku uměli účelně využít snad jen filmaři v němých komediích, a tím to končilo.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Co budete potřebovat

* Na co hnojivo použít

* Nemáčejte, sušte



Teď je hitem internetu banánové hnojivo, které rozhodně stojí za vyzkoušení. Jeho užitek spočívá ve velkém obsahu draslíku, po kterém je řada rostlin vysloveně lačná.

Orchideje budou za banánovou vodu velmi vděčné:

Zdroj: Youtube

„Banánové slupky obsahují ze 42 procent draslík. To je prvek, který patří mezi základní složky hnojiv. Draslík napomáhá rostlinám přenášet potřebné živiny, posiluje růst rostlin a pomáhá také bojovat proti chorobám. Draslík může tedy pomoci vypěstovat zdravé rostliny, jejejichž plody obsahují více bílkovin. Kromě toho je ve slupkách obsažen také vápník, který pomáhá proti hnilobě. Společně s dalšími živinami podporují kvetení rostlin a tvorbu plodů,“ uvádí web Naše zahrada.

Stačí jen slupky, kbelík a voda

Cesta od slupek k hotovému přírodnímu hnojivu je velmi snadná a nenáročná. Stačí jen zmíněné slupky, kbelík a voda.

„Aby se do vašeho hnojiva nedostaly případné chemikálie, je dobré používat banány v bio kvalitě, nebo banánové slupky pořádně omyjte. Použít můžete libovolně velkou nádobu s víkem, kterou naplníte banánovými slupkami asi do poloviny. Nemusíte je krájet, pouze pokud chcete, aby se lépe vešly do nádoby. Banánové slupky by neměly být příliš hnědé. Nádobu dolijte vodou – žádný kousek banánu nesmí čouhat, mohlo by to vyvolat hnilobu. Ideální je použít vodu pokojové teploty. Nádobu uzavřete. Nechte na tmavém místě asi sedm dní a aspoň jednou za den protřepejte,“ nabízí jednoduchý návod web Naše zahrada.

Tipy, jak naložit s banánovými slupkami, nabízí i následující video:

Zdroj: Youtube

Podobný návod, jen s přidáním jedné ingredience, má na svých stránkách web Pěstujme: „Slupky namočte do vlažné vody v nádobě, do které přidáte i lžičku jedlé sody. Potom slupky vytáhněte a budou připravené k dalšímu použití. Nachystejte si litrovou láhev, dejte do ní slupky od banánů, zalijte je teplou vodou a zašroubujte. Nechte takto stát dva dny. Pak je třeba roztok zředit vodou v poměru 1 : 1,“ píše web.

Nenechávejte záhony ležet ladem. V červenci můžete zasít pro druhou sklizeň

Voda s vylouhovanými živinami je okamžitě připravená k použití, tedy k zalévání nebo postřiku. I když – macerované slupky vyhazovat nemusíte.

„Další způsob je ten, že vodu i se slupkami vylijete poblíž základny rostliny. Banánové slupky jsou změklé a kašovité a je možné je snadno zapracovat do půdy. Zde se budou postupně rozkládat a dále vyživovat půdu,“ inspiruje web Naše zahrada.

Na muškáty, pivoňky i zeleninu v zahrádce

Obsah draslíku, fosforu, vápníku, železa a hořčíku předurčuje banánové hnojivo především pro orchideje, muškáty, růže, petúnie a pivoňky. Potěší ovšem i zeleninu na zahradě i v truhlících: především rajčata, okurky a dýně, uvádí web iReceptář s tím, že doma vyrobené banánové hnojivo obsahuje mnohem víc užitečného draslíku, než hnojiva koupená v obchodě: „Běžně dostupná hnojiva z obchodu totiž obsahují jen 0,5 procenta draslíku,“ uvádí web.



Nahrává se anketa …

Super výživné tekuté hnojivo



2 lžíce sušených banánových slupek, 1 lžíci vaječných skořápek a 1 lžíci hořčíkové epsomské soli rozdrťte v mixéru. Vzniklý prášek smíchejte v nádobě s 2 litry vody. A máte hotovo! Hnojivo využijte jako zálivku, zanedlouho se dočkáte výsledku, protože vaše rostliny budou mnohem bujnější.

Web Chalupáři - zahrádkáři navíc speciálně pro rajčata doporučuje přidat k banánovému výluhu ještě jednu speciální ingredienci: „Vezměte asi 500 gramů dobře omytých banánových slupek a rozdrťte je v mixéru nebo mlýnku na kávu. Poté vzniklou kaši přelijte do litrové nádoby a zalijte studenou vodou až po okraj. Nechte tekutinu vyluhovat dva až tři dny, pak ji propasírujte přes síto a přidejte do ní půl lžičky kyseliny citronové. Používejte v množství jedné lžíce na rostlinu, a to každých čtrnáct dní až do doby, než sazenice začnou nasazovat na plody. Poté je nutné začít do substrátu přimíchávat ještě dřevěný popel nebo jiné obdobné hnojivo. To zaručí, že budou vaše dozrálá rajčata plná chuti i vitamínů, jako jsou například C, B, E nebo minerály jako draslík či antioxidanty v čele s karotenem, lykopenem, zeaxanthinem a luteinem.“

Jak se ovšem lze dočíst na různých internetových diskusních fórech, lidé banánovou vodou přihnojují i další rostliny. „Toto hnojivo se hodí hlavně pro fíkusy,“ píše svoji zkušenost na webu Labužník uživatel s nickem kokoska.

Slupky od banánů jako skvělé přírodní hnojivo:

Další varianty, jak z banánových slupek dostat živiny k rostlinám, nabízí web iReceptář . „Banánové slupky nechte vysušit a suché je rozdrťte a nasypejte ke stonkům rostlin. Poté je náležitě zalijte. Drť můžete i zahrabat do zeminy nebo ji na zahradě použít jako mulč. Díky těmto postupům a vysoké koncentraci draslíku podpoříte nejen bohatou květenu, ale rostliny budou odolnější vůči mnoha nebezpečným chorobám,“ píše se na webu.

Nemáčejte, sušte a míchejte

Banánové slupky můžete maximálně vytěžit pro dobro svých rostlin i prostým smícháním s výsadbovou zeminou a co víc: uchystat si je do zásoby.

„V tomto případě je nejlepší nejprve slupky nakrájet na menší kousky nechat je vyschnout v troubě na plechu při teplotě 170 až 200 stupňů Celsia. Ve chvíli, kdy zčernají a budou z nich křehké chipsy, rozemelte je v mixéru na prášek. Smíchejte ho s výsadbovou půdou, podpoříte tak růst prospěšných půdních mikrobů. Prášek si můžete připravit i ve větším množství do zásoby. Stačí, když ho vložíte do uzavíratelného sáčku či krabičky a uložíte jej do mrazáku,“ píše iReceptář s tím, že slupky lze sušit i v elektrické sušičce, troubě nebo prostě na šňůře jako prádlo.

Co dělat, když hortenzie nekvetou? Zkuste triky, které k bohatému květu pomohou

Bezmezné nadšení ze zázračné banánové vody na svých webových stránkách ovšem trochu mírní Homebydlení. Varuje před chemií, která může na slupkách ulpívat a napáchat víc škody než užitku.

„Komerční pěstování banánů vyžaduje použití pesticidů. Nejvíce z nich se nachází právě na slupce a v ní. Jedním z insekticidů široko používaných při pěstování banánů je neurotoxická látka chlorpyrifos. Slupka brání tomu, aby se dostal do jedlé části banánu. Pokud tedy použijete na výrobu banánové vody běžné banány z obchodu, velmi pravděpodobně jejich slupky obsahují pesticidy. Vymáčením slupek ve vodě a zalitím rostlin tyto kontaminanty přidáváte přímo do své zahrady, což způsobuje nežádoucí výsledky, především při použití na ​jedlé rostliny a bylinky,“ uvádí Home Bydlení.

Louhovat je proto dobré spíše banány z ekologických farem a také se připravit na to, že rostliny zalité banánovým výluhem mohou ve velké míře přitahovat komáry a různé otravné mušky.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová