Nezáleží na tom, jaký bazén na zahradě máte. Bez dostatečné péče se vám totiž zkazí voda jak v keramickém, plastovém, laminátovém i dětském bazénku. Jak často se starat o vodu v bazénu, proč je voda mléčná a co dělat, když voda v bazénu zezelená? A jak mít čistou vodu v bazénu po celou sezonu?

Zelenou vodu v bazénu jedlá soda nevyřeší, s tím pomůže bazénová chemie. | Foto: Shutterstock

Pokud chcete mít křišťálově čistou vodu v bazénu po celou sezónu, je potřeba se o ni naučit pečovat. Možná jste už zjistili, že udržování čisté vody v bazénu je velice delikátní, a přiznejme si to, často i velmi frustrující snaha o dokonalé vyvážení potřebných hodnot vody.

A když si myslíte, že už jste všechno pochopili, že váš bazén má správné pH i hladinu chlóru, tak najednou zaprší, v bazénu se začnou množit komáři, voda je najednou mléčná, zelená a vy nevíte proč. Jak se tedy starat o vodu v bazénu, co dělat se zkaženou vodou a jaká ingredience z vašeho špajzu vám zaručí čistou vodu po celé léto?

Podívejte se, jak rychle a jednoduše vyčistit bazén:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Sledujte hodnotu chloru

* Upravujte hodnotu pH

* Jak může pomoci jedlá soda

* Je bezpečné sypat do bazénu sodu?

* Jak rychle jedlá soda účinkuje

* Vyčistí jedlá soda zelený bazén?

* Kdy může soda uškodit





Sledujte hodnotu chloru

Chlorové tablety fungují jako základní dezinfekce vaší bazénové vody, která zabraňuje bujení řas, sinic a eliminuje nečistoty. Hodnota chloru by se měla pohybovat v rozmezí 0,3 až 0,5 mg/l.

„Nejlevnější volbou jsou klasické plovákové dávkovače na bazénové tablety, vyšší řadou pak poloautomatické dávkovače, ale k dispozici jsou i automatické dávkovače, které průběžně měří kvalitu vody v bazénu a podle potřeby nadávkují příslušné množství bazénové chemie,“ tvrdí v bazénové poradně web Bazén online.

Obsah chloru v bazénu je však potřeba pravidelně kontrolovat domácími testery a udržovat ho v optimálních hodnotách, aby nedocházelo k podráždění očí a pokožky.

Upravujte hodnotu pH

O chlorových tabletách jste už určitě slyšeli mnohé a možná jste se i mylně domnívali, že když ji sem tam do bazénu hodíte, voda bude průzračně čistá. Pokud ale nebudete udržovat v optimálních hodnotách především hladinu pH, která určuje míru kyselosti nebo zásaditosti vody, nepomůže vám ani chlor a v ohrožení bude nejen čistota vaší vody, ale i vaše zdraví a stav bazénu.

„Pro lidské tělo je optimální hodnota mezi 6,8 a 7,6. Neutrální voda má pH 7, voda s nižším pH je kyselejší, s vyšším pH zásaditější. V kyselé vodě vám vyblednou plavky nebo korodují kovy i beton. Zásaditá voda se zakaluje, ucpává filtraci, ale především snižuje účinnost dezinfekce a ostatních přípravků na úpravu vody,“ vysvětluje web Kutil, který pravidelně přináší zajímavé informace všem hobby nadšencům.

Dodává, že jednoduchým způsobem, jak kontrolovat kvalitu vody, je měření pomocí domácí testovací sady.

Jak může pomoci jedlá soda

Jak tedy vidíte, správné pH vody je ve snaze o udržení průzračné vody v bazénu klíčové. Jeho optimální hodnoty však můžete podle interiérové designérky Gilly Leigh udržovat i díky úplně obyčejné a levné surovině, jakou je jedlá soda. Dle jejích rad stačí sodu nasypat volně do bazénu, nebo ji přidat i do filtračního systému.

„Jedlá soda pomáhá přirozeně vyrovnávat pH vody. Abych udržela svůj bazén ve špičkovém stavu, aplikuji sodu každý druhý den. Je to rychlý a levný způsob, jak zvýšit zásaditost bazénu. Pokud voda zásaditost ztrácí, stává se kyselejší, což může způsobit i podráždění očí a pokožky,“ říká interiérová designérka v lifestylovém magazínu The Cool Down.

Jak přidávat jedlou sodu do bazénu radí v tomto videu na instagramu.

Je bezpečné sypat do bazénu sodu?

Pod příspěvkem interiérové designérky se strhla lavina komentářů, z nichž někteří nedají na jedlou sodu dopustit, jako například @kimberlyteague: „Měla jsem 15 let napuštěný bazén a všichni moji přátelé mi říkali, že byl křišťálově čistý. Kdysi jsem si koupila dvaceti kilový pytel a trvalo minimálně dva nebo tři roky, než došel. Je to trik, který vám dost ušetří peníze.“

Jiní jsou vůči této metodě skeptičtí a před jejím neodborným používáním varují, jako třeba @claycoshawty, který tvrdí, že provozuje bazénové služby: „Ano, jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) se používá k vyrovnání alkality v bazénu, což pomáhá regulovat pH, ale přidávat sodu bez zkušeností není dobrý nápad. Obzvlášť, pokud máte bazén se slanou vodou.“

Další sledující doplňují, že je rovněž potřeba kontrolovat, zda jsou hodnoty ve správných mezích a tento způsob udržování vody raději konzultovat s odborníky. Při neodborném zacházení může snadno dojít k nadměrnému nárůstu hladiny pH, což způsobuje jak zakalení vody, tak špatnou funkci dalších bazénových prostředků, které se starají o její kvalitu.



Jak rychle jedlá soda účinkuje

Důležité je mít na paměti, že jedlá soda pH vody pouze zvyšuje. „Pokud domácí testovací sadou naměříte hodnoty pH nižší než 7,2, přidejte na bazén o objemu 3 tisíce litrů zhruba 120 gramů jedlé sody. Pokud však s přidáváním sody teprve začínáte, přidejte nejprve polovinu či tři čtvrtiny doporučeného množství,“ doporučuje web Arm And Hammer, který se zaměřuje na potřeby domácnosti a osobní péče.

Zdůrazňuje, že by se jedlá soda neměla sypat pouze na jedno místo, ale spíš se rozprostřít po celém bazénu a následně by se mělo počkat alespoň šest hodin, než se soda rozpustí. Cirkulační systém by měl být zapnutý.

Jednoduchý trik, jak postupovat při čištění bazénů, sdílí i tato žena.

Vyčistí jedlá soda zelený bazén?

Jedlá soda může být v péči o kvalitu bazénové vody skutečně dobrým pomocníkem, pokud přesně víte, jak a k čemu ji používat. Na některé problémy je však krátká a budete muset sáhnout po speciální bazénové chemii. Například ve chvíli, kdy se vrátíte po třech týdnech veder z dovolené a bazén vás přivítá jasně zelenou barvou.

„Jako odborníci na bazény slýcháme často otázku, zda dokáže jedlá soda vyčistit i zelený bazén. Odpověď je krátká a jednoznačná: Ne. Jedlá soda neumí zabíjet řasy, tudíž váš zelený bazén nevyčistí. Přidání sody do bazénu však zvýší zásaditost vody a úroveň pH, což může být užitečné. Pokud se však objeví řasy, je lepší zůstat u mechanického odstranění a chemického šokového chlorování,“ dodává specialista na bazény America´s Swimming Pool Company.

Kdy může soda uškodit

Pokud vás po nějaké době překvapí bazén zakalenou vodou, která vypadá, jako kdybyste do ní nalili několik litrů mléka, jedlá soda nepomůže a při neodborném používání může dokonce uškodit. Jedním z důvodů, proč se z vaší průzračné vody stala nevábná zakalená tekutina, může být i špatná hodnota pH. Pokud naměříte pH vyšší než 7,6, znamená to, že voda ve vašem bazénu je zásaditá a budete muset pH snížit.

A jelikož už víte, že jedlá soda má schopnost pH vody pouze zvyšovat, může její nadměrné množství způsobit i mléčný zákal, který budete muset dále řešit snižováním zásaditosti vody. Zkaženou vodu jedlá soda sice nevyřeší, ale může vám do jisté míry pomoci udržovat hodnoty vody takové, aby bazén neztratil svou jiskru a bazénová chemie fungovala tak, jak má.

