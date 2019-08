Výběr zahradního nábytku je skutečně široký. Je jen na vás, jestli vystačíte se židlí, křeslem, případně lehátkem, lavicí či houpačkou, nebo si rovnou pořídíte pohodlnou sedací soupravu, ve které se i venku budete cítit stejně jako doma v obýváku. Místo sledování televize se budete ale těšit pohledem na západ slunce. Lounge sestavy mají speciální povrchovou úpravou pro venkovní prostředí, nechybí měkké sedáky a opěráky. Jejich součástí bývá také stolek sloužící pro odkládání nápojů a pokrmů. Komfortnější modely sedaček jsou už rovnou vybaveny odkládací plochou, což je praktické, když popíjíte víno či kávu, protože se nemusíte pro skleničky nikam natahovat a obtížně předklánět.

Králem našich „letních obýváků“ však stále po právu zůstává velký jídelní stůl s pohodlnými židlemi, který je symbolem pohostinnosti a důležitosti setkávání se s přáteli a rodinou. Židle lze nahradit polohovacími křesly, která přizpůsobíte nejen optimálnímu úhlu posedu u stolu, ale využijete je také při opalování nebo odpolední siestě. Ke správnému letnímu lenošení patří také lehátko, na trhu najdete polohovací, ergonomická, se stříškou či minislunečníkem, zajišťujícím částečné stínění.

Odpočinek si žádá soukromí, stále populárnější jsou proto tzv. pavilony, které vypadají jako velké otevřené stany. Vůbec není od věci si pořídit zahradní houpačku nebo síť, pohupování působí blahodárně na psychiku. K dispozici jsou například pohodlná závěsná křesla, která buď můžete připevnit na trám, či hodně silnou větev, nebo mají svou vlastní kovovou konstrukci. Nezapomeňte na šikovné pomocníky, jakými jsou odkládací stolky nebo box pro uskladnění sedáků.

Návrat k přírodním materiálům

Při výběru zahradního nábytku se soustřeďte především na kvalitu materiálu i jeho zpracování, aby dokázal odolávat proměnlivým venkovním podmínkám a nezatěžoval vás nároky na složitou údržbu. Abyste se cítili na zahradě příjemně, měl by s jejím stylem ladit také nábytek. Stylovým doplňkem k záhonům levandulí ve středomořském stylu proto budou například filigránsky zdobené kovové židle a mozaikový stůl. Minimalistickému pojetí domu sluší nábytek ze slitiny hliníku nebo tahokovu. Čisté tvary plastového vybavení se zase hodí k moderní zahradě s menším trávníkem, zatímco nábytek a dekorační prvky ze dřeva nebo ratanu se postarají o lákavou atmosféru v zahradě utvářené v přírodním stylu.

Pokud jde o trendy, lidé se v posledních letech vrací k přírodním materiálům. Roste zájem o robustní a odolný nábytek z exotického dřeva eukalyptu nebo teaku, pro který svědčí také jeho celoroční odolnost vůči venkovním podmínkám. Kovový nábytek je zase praktický, pevný a zároveň lehký, v případě tahokovu dokonce zcela bezúdržbový a téměř nezničitelný. Stále oblíbený je umělý ratan i akátové dřevo. K současným trendům patří také kombinace dřeva s jinými materiály, zejména s hliníkem. Hliníková konstrukce zaručuje vysokou pevnost a odolnost při zachování nízké hmotnosti.

Bazén, houpačka a pískoviště

Zabavit děti na zahradě vyžaduje trochu přemýšlení a plánování, proto je dobré venku vybudovat promyšlená zákoutí a dostatek místa pro dovádění. Nejdřív se zkuste podívat na zahradu dětskýma očima a vybavit si, co potomka baví. Těžké to nebude – houpačky, hamaky, běhání za míčem, šplhadla, trampolína a bazén. Takovou prázdninovou relaxaci děti ocení.

Nejmenším potomkům uděláte radost založením pískoviště. Poté, co si vykolíkujete s pomocí šňůry jeho tvar, vyznačíte kontury rýčem. Vykopete zeminu aspoň do 40 až 50 cm hloubky a dno vyložte nějakým vhodným materiálem, aby písek později neprorůstal. Může jít třeba o staré dlaždice. Pro oddělení pískoviště od trávníku použijete vyvýšené dřevěné hranoly, na kterých může dítě i sedět. Betonové dlaždice nejsou vhodné, batole by se mohlo při pádu zranit. Nakonec do pískoviště vsypete písek. Neměl by být příliš jemný, naopak hrubší zrno a malý podíl hlíny jsou pro stavění hradů a báboviček ideální. Vyplatí se také vyrobit víko, jímž v případě nepřízně počasí pískoviště zakryjete. Postačí ale i obyčejná plachta. Herní prostor bude chráněn také před volně se pohybujícími živočichy, kteří by je mohli znečistit. Příkladem jsou kočky, ptáci nebo ježci.

V případě větších dětí nezapomeňte na houpačky, prolézačky, houpací sítě, plácek pro fotbálek nebo síť na badminton. Nesmírně oblíbené jsou samozřejmě i trampolíny. Na stěnu garáže nebo stodoly může šikovný tatínek nainstalovat i menší lezeckou stěnu. Jen nezapomeňte na ochrannou rohož na zem. Všechny děti bez rozdílu věku milují koupání v bazénu. Všeobecně platí, že velikost a hloubka by měly odpovídat věku dítěte. Nejmenším dětem stačí dětský nafukovací, ty starší určitě potěší větší bazén, který jim poskytne dostatek prostoru na hraní.