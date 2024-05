Čemeřice černá je okrasná, stále zelená, víceletá trvalka. Říká se jí také vánoční nebo zimní růže. Její něžné bílé nebo narůžovělé květy připomínající divokou růži se totiž nemohou dočkat jara a vykvétají, ještě než sleze sníh. Ve středověku se čemeřice pěstovala jako léčivka. Látky, které obsahuje, jsou ale jedovaté. Přečtěte si, jak tuhle nenáročnou trvalku, která je krásná i v květináči, pěstovat. Váže se k ní i řada zajímavých legend.

Čemeřice černá je víceletá trvalka s něžnými kvítky. Ozdobou zahrady bude mnoho let. | Foto: Shutterstock

Čemeřice černá:

Čemeřice černá (Helleborus niger) pochází z vápencových Alp. Poupata nasazuje na podzim a květy se objevují už v prosinci. Mají ji rády včely. Je jednou z prvních jarních rostlin, které jim poskytují pyl. Černá v názvu odkazuje na černou barvu oddenku, nikoli na barvu květu. Na jednom stonku čemeřice černé mohou být až tři bílé nebo jemně narůžovělé květy, které neopadávají, jen po odkvětu postupně mění barvu do zelené a ve středu květu vytvářejí tobolky plodů.

Čemeřice kvete až do března. Je nenáročná, daří se jí v humózní, propustné půdě bohaté na živiny. Ideální je pro ni polostín.

Jedovatá čemeřice

Čemeřice je jedovatá rostlina, která byla v antických dobách používána k černé magii, protože obsahuje nebezpečné, pomalu vstřebatelné jedy. Až do středověku byl výtažek z kořenů čemeřice považován za účinný prostředek v léčení duševních chorob. „Čemeřici černou používali k léčbě šílenství, melancholie, dny a epilepsie,“ uvádí Wikipedia.

„V podobě tinktury nebo extraktu se droga používala jako prostředek povzbuzující srdeční činnost. Působí i silně projímavě a diureticky. Pro svoji značnou toxicitu ale nelze použít bez lékařského dozoru,“ varoval web Bylinky pro všechny.

Mýty a legendy o vánoční růži

„Mýtus říká, že předávkování léky obsahujícími čemeřici vedlo ke smrti Alexandra Velikého,“ uvedl Suttonův bloga přidal i jednu hezkou legendu o tom, jak čemeřice vyrašila ve sněhu ze slz mladé dívky.

„Legenda vypráví, že když mladá pastýřka jménem Madelon jedné chladné noci pásla své stádo, viděla tři mudrce. Šli do Betléma přinést své dary Ježíškovi. Madelon plakala, protože mu neměla co dát. Když však její slzy padaly na zem, anděl rozdělil sníh a odhalil rostlinu s krásnými bílými květy – vánoční růži – a dokonalý dárek.“

Jak pěstovat čemeřici

Čemeřici se zavděčíte místem v polostínu až stínu, kde bude chráněná před přímým slunečním zářením. „Mějte na paměti, že příliš mnoho stínu po celý rok může snížit počet květů. Zasadit čemeřici můžete do podrostu vysokých stromů či keřů. Parádu vám může dělat také v balkonových truhlících nebo podél cest,“ radí web Jahodárna Brozany.

Pokud se rozhodnete pěstovat čemeřici v květináči, musí být dostatečně hluboký i široký. Použijte kvalitní substrát s kompostem a květník umístěte do polostínu. Nezapomínejte v létě na pravidelnou zálivku a přihnojování.

Pro úspěšné pěstování čemeřice je důležitá kvalita půdy. „Rostlina prosperuje v půdě, která je dobře odvodněná a má dostatečné množství organické hmoty. Přidejte tedy do půdy kompost nebo dobře rozložené listí, aby se zlepšila její struktura,“ doporučil iReceptář. Čemeřicím může ublížit sucho, dbejte tedy během kvetení na pravidelnou zálivku.



Zastřihnutí podpoří růst

Čemeřice černá dosahuje výšky až 30 cm. Je to mrazuvzdorná rostlina, která snáší teploty do -20 ° C. Květy mají v průměru 4 centimetry a jsou složené z pěti korunních lístků. Tmavě zelené přízemní listy mají zubaté okraje a je pro ně typická kožovitost.

Řez čemeřice:

„Kvítky čemeřice černé se u nás můžeme obvykle kochat v únoru nebo březnu, obecně je však doba jejího květenství podstatně delší, uvádí se prosinec až duben. Proto bývá nazývána vánoční růží,“ uvedl Dům a zahrada.

„Po odkvětu odstraňte zvadlé květy a zastřihněte čemeřici o třetinu její výšky. Tím podpoříte růst nových listů a květů,“ radí iReceptář.

Jak množit čemeřici

Období od března do července je vhodné pro množení čemeřice. Kromě toho, že se běžně množí semeny, můžeme exempláře starší šesti let množit na jaře po odkvětu vegetativně, dělením trsu. Odebrané rostlinky by měly mít alespoň čtyři pupeny. Při manipulaci s čemeřicí myslete na to, že je jedovatá a používejte rukavice.

Čemeřice černá je krásná i v květináči.Zdroj: Shutterstock

Rostlinu vyjmeme z půdy.

Trs rozřežeme na několik částí.

Sázíme rovnou do záhonů ve vzdálenosti zhruba 30 cm od sebe.

Čemeřice se hodně rozrůstá, takže jí poskytněte dostatek prostoru a nesázejte rostliny těsně u sebe. Čemeřice nesnáší časté přesazování. Po přesazení kvetou až za 3 roky. Pokud ji ale necháte v klidu růst, pěkně se vám rozroste a vydrží mnoho let.

„Trsy čemeřice mohou být sice rozděleny pro množení, dělení ale nikdy nevyžadují. Budou se tvořit a růst nejlépe, když jsou ponechány nerušené,“ doporučuje web Missouri Botanical Garden.

