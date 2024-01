Když si pořídil Martin Tovara z Plané se svou přítelkyní zahradu, stál na ní zděný zahradní domek. Byl ale moc malinký a na přespání by se tam i s dětmi všichni nevešli. Proto se Martin coby šikovný kutil rozhodl svépomocí postavit celoročně obyvatelnou chatku. Na stavbu chatky zvolil jako základní materiál palety. Nová chatka z palet jej vyšla na 20 tisíc korun.

Chatka z palet Martina Tovara. | Foto: Se svolením Martina Tovara

Na své nové zahradě Martin Tovara z Plané v Plzeňském kraji plánoval, že by tam v létě s přítelkyní a dětmi trávili hodně času i s možností přespání. Nejprve si myslel, že děti a přítelkyně budou spát ve zděném domečku a on si koupí stan. „Nadšení mě ale rychle přešlo. Už mám nějaká léta a nebylo to zkrátka ideální,“ vzpomíná s úsměvem.

Na stavbu chatky použil 56 palet

Je zručným klempířem a pokrývačem a již řadu let staví pergoly ze dřeva. Nebylo tedy divu, že o prefabrikovaném zahradním domku z hobby marketu nechtěl ani slyšet.

Rosí se vám okna? Naše babičky na to znaly skvělý trik. Zkuste ho

„Přemýšlel jsem, z čeho bych domeček mohl udělat. Materiál je dnes velmi drahý, nakonec mě napadlo postavit ho z dřevěných palet. Hned jsem měl plán v hlavě. Dovezl jsem prvních 13 palet z práce a zbylé jsem dokupoval od jednoho pána z Benešovic na Tachovsku. Nakonec jich na padlo 56,“ počítá.

Chatka je dobře odvětraná

Na stavbu použil palety o rozměrech 80 x 120 centimetrů. „Mohl jsem si snadno spočítat, jak bude chata velká. Boční stěny jsou vlastně dvě palety na sobě, což je právě 240 centimetrů. Jakkoliv palety dáte, vždy to vyjde stejně. Chatka má uvnitř rozměry 3,2 x 2,4 metru. K ní náleží ještě veranda o bezmála 2 metrech čtverečních,“ vysvětluje.

Lehkou konstrukci nebylo potřeba nákladně kotvit se zemí. Martin Tovara proto srovnal terén do roviny a na každém kříži, kde se palety spojují, vyskládal dvě betonové kostky. „Je to 8 centimetrů nad zemí, aby konstrukce větrala. Vždycky je lepší, když se odvětrává. Je to úplně v pohodě a všechno pěkně stojí,“ říká.

Průběh výstavby chatky z palet.Zdroj: Se svolením Martina Tovara

Tepelná izolace? Vata, kam jen to šlo

Jako tepelnou izolaci použil vatu o síle 10 centimetrů. „Dal jsem tam parozábranu a našrouboval jsem prkna. Tím jsem měl podlahu udělanou a mohl jsem začít zateplovat stěny. Vatu mám nejen na podlaze, ale také po celém celém obvodu i na stropě,“ uvádí. Na stěnách udělal pozednice, na něž vystavěl krov. Sehnal jsem si trapézové plechy i okapy.

Toaleta bílá jako čerstvý sníh. Pomůže k tomu domácí směs za pár korun

„Nakonec mi zbyly nějaké peníze, takže jsem přemýšlel, co bych mohl udělat dále. Ve sklepě zbylo 8 kýblů škrábané omítky, tak jsem je samozřejmě použil,” popisuje šikovný kutil průběh prací.

Nejprve však nakoupil polystyren a ukotvil ho do palet, natáhl perlinku a lepidlo. Pak se pustil do fasády.

„Dělal jsem to po práci zhruba dvě hodinky denně. Naštěstí v tu dobu byl už podzim, takže bylo kolem 10 stupňů Celsia. Fasádní barva proto rychle nevysychala,“ popisuje.



Nahrává se anketa …

K práci s paletami přišel jako slepý k houslím

Zahradní domek nebyl první prací Martina Tovary s paletami. Už dříve z nich pro své děti vyrobil venkovní hřiště či dvouposchoďovou palandu. „K práci se dřevem jsem se dostal, jak se říká, jako slepý k houslím. Před 12 lety jsem začal s kolegou dělat střechy, řemeslo jsem si osahal a začalo mě neskutečně bavit. Jsem vyučeným opravářem zemědělských strojů, protože můj otčím opravoval auta a chtěl, aby ze mě byl taky opravář,“ usmívá se.

Luxusní chatka za pár tisíc

Téměř celou stavbu zvládl svépomocí.

„Za týden jsem měl hrubou stavbu, fasádu jsem dělal taky asi týden, střechu jsme zvládli s kamarádem za den. Dohromady to vyšlo na čtyři týdny. Zajímavější je ale částka. Tu jsem radikálně minimalizoval. Fasáda mě vyšla na 5000 korun, protože už jsem barvu měl, klempířina také asi okolo 5000 korun, dokupoval jsem palety a vatu. Jinak jsem vše sehnal grátis. Myslím, že jsem se vlezl do 20 000 korun. Když nad tím tak přemýšlím, tak i přes nějaké ty mouchy, je to za tuto cenu luxusní,“ říká spokojeně Martin Tovara.