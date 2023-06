Chroust je na první pohled neškodný brouk, který lidem způsobuje nepříjemnosti pouze svými občasnými večerními nálety. Dospělí jedinci sice okusují listy a stonky rostlin, ovšem skutečnou hrozbou pro zahradu jsou larvy chrousta, které požíráním kořínků dokážou zabít květinu i strom. Jak poznáte, že se u vás zabydlely? A jak se chroustů i jejich larev zbavit dříve, než zlikvidují vaši úrodu?

Dospělí jedinci chrousta obecného nejsou až takovou hrozbou jako larvy | Foto: Shutterstock

Občas se stane, že při rytí záhonků vykopete bílou buclatou, skoro by se dalo říci krásnou larvu a začnete pátrat, co že to žije v hlíně ve vaší zahradě. Pokud podle obrázků dojdete k závěru, že nejde o nic jiného než o chrousta obecného, možná si oddychnete.

Larva chrousta obecného:

Ovšem klid rozhodně není na místě. Chrousti sice na lidi neútočí a nepředstavují pro ně žádná rizika, ovšem totéž nelze tvrdit ve vztahu k vaší zahradě. Co chrousty láká, jak tyto škůdce najít, poznat a jak si s přemnoženými chrousty poradit?

CO SE V ČLÁNKU O CHROUSTECH DOZVÍTE:

* Co chroust v zahradě provádí

* Jak vyzrát na škůdce

* Kdo patří mezi přirozené nepřátele

Chroust obecný je brouk, jehož přítomnost v zahradě poznáte především podle jeho večerních výletů za soumraku.

„Je velký zhruba tři centimetry a v polovině 20. století byl díky používání pesticidů téměř vyhuben. Při současném omezování pesticidů, které trvá již od 80. let, se však opět stává běžným obyvatelem našich zahrad,“ tvrdí internetová encyklopedie Wikipedie. Larvy tohoto škůdce žijí v zemi až čtyři roky a dokážou napáchat mnoho škod.

Čím chroust v zahradě škodí

Že máte chrousta v zahradě, zjistíte poměrně snadno. „Larvy chrousta okusují kořínky trávy, čímž působí značné škody na trávníku. Poznáte je podle toho, že se na vašem travnatém porostu začnou objevovat fleky neprospívající trávy a vaše rostliny začnou chřadnout.

Přítomnost chroustů můžete odhalit i podle děr v půdě, které na vaší zahradě vytváří zvířata, která ponravy chrousta vyhrabávají ze země a konzumují,“ tvrdí na webu The Spruce odborník na krajinářství David Beaulieu. Upozorňuje i na to, abyste si všímali roztřepených listů na vašich rostlinách.

„Dospělí jedinci však nepředstavují pro porosty příliš velké riziko a napadené stromy se obvykle dobře regenerují. Ovšem i přesto, že škůdci strom nezahubí, mohou zpomalit jeho růst a prosperitu,“ informuje web České stavby.



Největší hrozbou jsou však bílé larvy stočené do písmene „C“, které vehementně okusují kořínky rostlin. Na zahradě ponravy chrousta obecného škodí ožíráním kořenů, hlíz, ale i bulev. Napadenou rostlinu poznáme už podle změny zbarvení a odumírání nadzemní části rostliny. Po vytažení ze země lze jasně pozorovat okousané kořínky či podzemní plody.

Jak se chrousta zbavit

Larvy, které představují pro úrodu největší nebezpečí, žijí v blízkosti kořenů nově naklíčených plodin a rostlin.

„Kvůli tomu, že larvy škůdce žijí na kořenech rostlin, je potřeba aplikovat efektivní produkty již při výsadbě, které zabrání kladení vajíček a zneškodní tak škůdce už v zárodku. Tyto prostředky se do larev dostanou trávicím a dýchacím ústrojím, a proto je tento způsob hubení chroustů velice účinný,“ tvrdí web EKO člověk a dodává, že larvy napadené postřikem umírají do osmačtyřiceti hodin.

Podle Ladislava Půlpána, který se o chroustech rozpovídal pro Český rozhlas, se však chroustů dá pod zemí jen velice těžko zbavit.

„Problém je u chroustů v tom, že ponravy žijící pod zemí lze jen velice těžko likvidovat. Jedinou skutečně účinnou cestou, jak populaci chroustů redukovat, je zasáhnout v době rojení proti dospělým jedincům. I to je však problematické, jelikož přípravků, které jsou skutečně účinné, není mnoho, a navíc jsou nákladné,“ tvrdí analytik ochrany lesa Lesů České republiky.

Bojujte pomocí přirozených nepřátel

Přirozenými nepřáteli všech chroustů a dalších škůdců jsou však i jiná zvířata, která naše zahrady navštěvují. Patří mezi ně především ptáci (hlavně špačci), netopýři a v lesích pak černá zvěř, která se postará o rytí a sběr ponrav. Dále můžete provádět hlubokou orbu, která se ovšem, spíš než v zahradách, provádí na polích.

Můžete také rozvěsit na stromy sítě, aby noví dospělí jedinci nemohli na stromech plodit novou generaci nebo je můžete ze stromů setřásat a následně předhodit slepicím.

„V současné době však existuje ještě jedno moderní řešení, které je účinné a zároveň ekologické. Jedná se o využití parazitických hlístic rodu Heterorhabditis bacteriophora, které larvy chroustů napadají a problém vyřeší za vás už v zárodku,“ informuje web Pasti.

Výhodou je, že tyto hlístice napadají pouze larvy chroustů, a nejsou tudíž škodlivé pro jiné organismy.