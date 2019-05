Ačkoli bychom od kiwi neočekávali, že se mu bude dařit v našem podnebí, existují drobnoplodé odrůdy, které jsou plně mrazuvzdorné a v našich končinách se pěstují velmi snadno. Jejich výhodou je, že u nás nemají přirozeného nepřítele a nenapadají je žádné choroby ani škůdci. Plody se sklízí na podzim od konce září až do listopadu; i když je přejde první mrazík, nijak jim to neublíží; naopak se zvýrazní jejich chuť, podobně jako u révy.

Nejčastěji pěstovaným druhem je u nás Actinidia arguta nesoucí drobné plody chuťově téměř shodné s kiwi, které kupujeme v obchodech, jsou snad jen o něco sladší. Na rozdíl od "chlupatého" kiwi velkoplodého je jejich slupka hladká a nemusí se před konzumací loupat. Úroda bývá bohatá; sedíte pod pergolou a jen uzobáváte. Plody se dají samozřejmě také kompotovat nebo použít na moučníky se želatinou.

Actinidia arguta poroste nejlépe na jižní, jihovýchodní nebo jihozápadní straně pergoly či zídky. Má ráda slunce a přes léto si žádá také dostatečnou zálivku, doplněnou běžnými hnojivy. Zemina by měla být před výsadbou obohacena o kompost, ke kvetení a nasazování plodů by se v ní mělo nacházet dostatek vápníku, draslíku a hořčíku. Pokud sazenice vysadíte koncem května či začátkem června, budou mít dostatek času se do zimy uchytit; rostliny vysazené na podzim bude třeba během první zimy chránit chvojím, slámou nebo rašelinou.

Aby "minikiwi" vůbec plodilo, musíte vedle sebe vysadit samičí i samčí rostlinu. V některých zahradnictvích vám nabídnou aktinidie samosprašné, jejich samooplozovací schopnosti ale moc nedůvěřujte. Zahrádkářům se stává, že údajně samosprašné kiwi dlouhé roky neplodí a první úroda se objeví až poté, co se k němu přikoupí samčí sazenice.

Výhony aktinidie každým rokem povyrostou zhruba o metr, celkově dorůstají délky až 10 m a kolem opory vytvářejí neprostupnou buš. Rostlina bývá bohatě olistěná a kvete krásnými bílými kvítky, takže po většinu roku působí velmi dekorativně. Jen kmínky bývají vespodu holé - je třeba počítat s tím, že hustá zelená zástěna se bude tvořit až tak metr od země.