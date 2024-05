Stačí vám zasadit tři sazenice a budete mít v létě co dělat s konzumací jejich plodů. Cukety rostou velmi rychle a pokud se o ně budete správně starat, můžete je využít do salátů, na vaření, pečení i grilování od června až do října. V květnu, kdy už nehrozí noční mrazy, je ten správný čas na výsadbu předpěstovaných nebo koupených sazenic. Můžete ale zvolit i výsev semen přímo na záhon. U cukety není nikdy pozdě. Přečtěte si, jak daleko od sebe cukety sázet, jak je zalévat a hnojit a před kým cukety chránit.

Když v květnu zasadíte sazenice cuket, můžete sklízet jejich plody od června až do října. | Foto: Shutterstock

Cukety, kterým se říká také cukíny, jsou na pěstování tak nenáročné, že to zvládne i úplný začátečník. Pokud o ně budete správně pečovat, dočkáte se tak bohaté sklizně, že je budete rozdávat i sousedům. Cukety mají poměrně nevýraznou chuť, takže mohou být součástí mnoha jídel připravovaných na slano i na sladko. Ideální je pěstovat cukety na zahradě, protože potřebují dostatek místa.

Pokud ale žádnou zahrádku nemáte, můžete si tuhle oblíbenou zeleninu vypěstovat i doma na balkoně. Myslete ale na to, že květináč musí být dostatečně prostorný a hluboký a v nádobě mějte jen jednu rostlinu. S velkými listy a krásně žlutými květy bude působit dekorativně.

Cukety potřebují prostor a živiny

Cukety sázejte na místo, kde budou mít dost slunce a budou chráněné před prudkým větrem. Protože vytvářejí poměrně mohutné keříky s velkým množstvím rozložitých listů, potřebují mít kolem sebe dostatek místa. Sázejte proto sazeničky alespoň metr od sebe, aby se mohly rozrůstat. Půdu potřebují mít cukety hlinitou, s velkou dávkou zahradního kompostu nebo uleželého hnoje. V písčité nebo jílovité půdě by se jim rozhodně nedařilo.

„Ve skutečnosti můžete dokonce cukety zasadit přímo na kompost, pokud ho do podzimu nebudete potřebovat,“ radí zahradní plánovač Grow Veg.

Pěstování ze semen venku

Cukety můžete v květnu vysévat i přímo ven.

„Místo dobře připravte zarytím domácího kompostu nebo dobře uleželého hnoje. Zasejte jedno nebo dvě semena, asi 90 cm od sebe, 2,5 cm hluboko. Zakryjte průhlednou skleněnou nebo plastovou clonou a nechte ji na místě několik týdnů poté, než se objeví mladé sazenice. Slabší sazenice pak odstraňte tak, aby na každé pozici zůstala jen jedna,“ doporučuje postup sázení cuketových semínek Gardeners' World Magazine.

Nezapomeňte také chránit mladé rostliny před slimáky.



Hnojení a zálivka jsou základ

Cukety pravidelně přihnojujte i v průběhu růstu, protože na tvorbu plodů budou potřebovat opravdu dost živin. Pokud je sucho, je třeba pravidelná zálivka, aby se vláha dostala až ke kořenům a nezůstala jen na povrchu. Vodu i naředěné hnojivo přilévejte k základnímu stonku rostliny, abyste zbytečně nenamáčeli listy, květy ani plody.

„Zkuste vložit květináč do půdy hned vedle každé rostliny. Zaléváním do květináče se voda drží a odtéká drenážními otvory do půdy u kořenů, místo aby jen stékala po povrchu. Snižuje se tak i náchylnost půdy k vytvoření tvrdé kůry, kterou voda nemůže proniknout,“ přišel se zajímavým tipem Grow Veg. Zachytit a zadržet vodu a zabránit tak vysušování zeminy pomůže také přidání hrubého mulče organické hmoty. Může to být sláma nebo třeba posekaná tráva.

Rostliny mají zpočátku tendenci produkovat pouze samčí květy. Pokud je opylování hmyzem pomalé, můžete tomu pomoci. Pyl přeneste jemným štětečkem ze samčího květu přímo na otevřený samičí květ.

Plody sklízejte mladé

Aby vám cuketa dobře a dlouho plodila, musíte ji včas sklízet. Čím častěji budete sklízet plody, tím víc bude rostlina nasazovat nové. Mladé a menší cukety jsou chutnější a šťavnatější. Navíc je ani nemusíte loupat a odstraňovat z nich dužinu s jadérky.

Mladé plody cukety odřezávejte nebo odlamujte, jakmile dosáhnou délky 15 cm. Nikdy nenechávejte cuketu na keři až do fáze zrání, kdy dosáhne maximální velikosti a začne žloutnout. Keř pak vloží veškerou svou sílu do tvorby semen a přijdete tak o násadu dalších plodů.

Pohroma zvaná slimáci

Nenechte si úrodu zničit slimáky, kteří mají cukety obzvlášť v oblibě. Existuje několik variant, jak se těchto nezvaných hostů na našich zahradách zbavit.

Zkuste odradit slimáky umístěním drcených vaječných skořápek kolem stonku.

kolem stonku. Umístěte měděný kroužek kolem základny stonku.

kolem základny stonku. Rozložte kolem cukety větvičky jehličnanů, třeba borovice, smrku nebo jedle.

„My doporučujeme aplikaci účinného a zároveň bezpečného prostředku, jehož aktivní látka fosforečnan železitý se vyskytuje v přírodě a dokonce se běžně používá v potravinářství. Neuškodí tedy vašim domácím mazlíčkům, ale ani ježkům, žížalám, včelám či ptákům. Je určen výhradně proti slimákům, kteří po pozření granulí dostanou pocit nasycení, stáhnou se do děr a tam uhynou,” radí zahradníci ze Zahradnictví Dvořák a syn.

Prevence před plísní okurkovou

Cukety jsou velmi odolné proti různým chorobám či škůdcům, nicméně zejména za suchého počasí a nadměrného horka je může napadnout plíseň okurková.

„Poznáte ji tak, že se na listech objeví šedavý povlak a rostliny začnou stagnovat v růstu. Je proto třeba cukety stále pravidelně zalévat a udržovat mírně vlhkou půdu. Pokud už se plíseň objeví, napadené listy ihned zlikvidujte. V obchodě také seženete speciální roztok, který můžete použít k potírání listů a preventivní ochraně,” radí Dům a zahrada.

Jak využít cukety?

Cuketa byla vyšlechtěná v Itálii. Z 90 % ji tvoří voda, takže je ideální potravinou při redukčních dietách.

„Cuketa má velmi nízké množství kalorií, pouhých 19 kcal na 100 g cukety. Je v ní obsažen provitamín A a E, vitamíny skupiny B a minerální látky jako draslík, fosfor, vápník či hořčík. Cukety jsou také bohatým zdrojem železa, fluoru, mědi a zinku,” uvedl iReceptář.

Vzhledem k jemné dužině je navíc snadno vstřebatelná a doporučuje se proto jako první doplňková výživa pro kojence.

Cukety můžete využít při letním grilování, do salátů nebo i při pečení sladkých či slaných koláčů. Můžete je zapékat plněné masem a posypané sýrem, dělat z nich placky nebo je přidávat do bramboráků. Můžete je dát i do omáčky na špagety či lasagne. Chutné jsou ale I jen čistě potřené olejem, posypané kořením a grilované jako příloha.

