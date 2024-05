Nádherné velké květy pastelových barev, které vydrží i několik měsíců, udělaly z hortenzie jeden z nejoblíbenějších keřů v zahradách. Jejich krásu si ale můžete užít i bez zahrady. Hortenzie jde s úspěchem pěstovat také v květináčích nebo truhlících. Budou tak nepřehlédnutelnou ozdobou vašich balkonů, teras i bytů.

Barevné květy hortenzií vyniknou v květináči umístěném venku. | Foto: Shutterstock

Co dělat, aby vám hortenzie krásně kvetly:

Stačí si vybrat menší, kompaktní odrůdu hortenzie a umístit ji na místo, kde bude mít každý den alespoň čtyři hodiny slunce. A ještě to hlavní. Hortenzie je velmi žíznivá kráska, která potřebuje pravidelnou zálivku a také přihnojování. Nesnáší přeschnutí a jen těžko by se z něj pak vzpamatovávala. Jinak není na pěstování náročná a pokud jí splníte tyto základní požadavky, můžete ji pěstovat v nádobě řadu let a těšit se každoročně jejím bohatým květenstvím.

Hortenzie jsou oblíbené po celém světě. „Původně pocházejí z Asie a po staletí jsou tam ceněné jako zahradní rostliny. Až v roce 1735 se hortenzie konečně dostaly do Evropy,“ uvedl k historii specializovaný web Garten. Výsledkem intenzivního šlechtění je dnes na trhu řada nádherných, jedno i dvoubarevných odrůd.

Jak pečovat o hortenzie

„Nejlepší doba pro výsadbu hortenzií v květináčích je na jaře a na podzim. Hortenzie potřebují dostatečně velký květináč, protože jsou to rostliny, které rychle vytvářejí velký kořenový systém," radí specializovaný web Homes and Gardens.

Ve velké nádobě se navíc snáz udrží dostatek vláhy. Nezapomeňte na drenážní vrstvu například z keramzitu a otvor na odtok přebytečné vody. Substrát obohaťte o rašelinu a na přísun živin nezapomínejte ani později. Od května do srpna přihnojujte hortenzii hnojivem pro kvetoucí rostliny. K pravidelné péči patří i odstraňování odkvetlých květů.

Pokojové hortenzie potřebují dostatek vláhy. Švýcarský specializovaný web Garten uvádí, že by se rostliny měly jednou týdně ponořit v květináči na několik minut do vody, dokud se nezvednou bublinky. Poté je nutné nechat hortenzii dobře odkapat, aby nedošlo k přemokření.



Hortenzie umí měnit barvu

U hortenzie je zajímavé, že stejná odrůda má různý odstín květů podle kyselosti substrátu, ve kterém roste.

„Je-li v půdě hodně přírodní neupravené rašeliny a půda je tedy silně kyselá, jsou růžové odrůdy světle modré. Aby byla tato barva ještě intenzivnější, při pěstování rostliny ji zahradníci zalévají třikrát týdně roztokem kamence, který obsahuje ionty hliníku. Ty změní barviva v květu na výsledný sytě modrý barevný odstín. Při mírně kyselé půdní reakci jsou květy růžové nebo červené,“ upozornil na zvláštnost hortenzií populární zájmový web iReceptář.

Aby hortenzie kvetla modře, potřebuje kyselejší půdu s pH mezi 5,2 a 5,5. Pokud hladina překročí 5,5, květy se pravděpodobně zbarví do fialovomodré barvy.

„Pro udržení správné úrovně pH použijte vřesovcový kompost nebo použijte jiné způsoby, jak okyselit půdu . Zahrnují přidání síry nebo síranu hlinitého nebo alternativně přidat citrónovou šťávu nebo kávovou sedlinu ke snížení pH půdy," doporučuje specializovaný web Homes and Gardens.

Pokud jste hortenzie právě zasadili, je obvyklé, že se během prvního léta neobjeví žádné květy.

Hortenzie můžete s úspěchem pěstovat i v květináčích.Zdroj: Deník/VLP Externista

„Hortenzie si musí zvyknout na nové místo, adaptovat se. Pokud se o ně budete v prvním roce správně starat, hortenzie vykvete v následující sezóně a vy se můžete těšit z nádherných květů,“ uvádí specializovaný web Plantopedia.

Přesazování hortenzií

Pokud hortenzii přesazujete do jiného květináče, vyberte nádobu o několik velikostí větší, než je ta stávající, a naplňte ji čerstvou zeminou. „Ačkoli můžete hortenzii přesadit v kteroukoli roční dobu, nejlepší čas je pozdní podzim nebo časné jaro, kdy jsou rostliny v klidu. Vyhněte se přesazování hortenzií během letních veder, zejména v teplejším klimatu,“ radí specializovaný web Garden Design.

Jak na škůdce

Hortenzie jsou poměrně odolné vůči škůdcům. „Nejčastěji se setkáváme s mšicemi, roztoči a slimáky. Na mšice je účinný pravidelný postřik odvarem z přesličky polní nebo kopřivy. Samotné mšice lze z rostliny spláchnout prudkým proudem vody,“ radí Sabine Kerschbaumer na zahrádkářském webu Gartenjournal.

Kdy stříhat hortenzie

Ideální dobou pro řez hortenzií je jaro, jakmile hortenzie začínají pučet. Odstraněním odumřelých a suchých výhonů podpoříte růst, bohatou násadu květů a udržíte hezký tvar rostliny. Jedním z nejčastějších důvodů, proč je hortenzie bez květu, je ale příliš silné prořezání.

„Pupeny u hortenzií velkolistých se tvoří pod starými květy už na podzim a přenášejí je ve výhonech do nového roku,“ upozorňují odborníci na webu specializovaném na zahradní rostliny Plantopedia.

Řízkování hortenzií:

„Pro prořezávání je důležité vědět, jaký typ hortenzie máte. Některé druhy hortenzií kvetou na starém dřevě, jiné kvetou na dřevě novém a další kvetou na obou. Doba květu určuje, kdy je prořezávat,“ uvádí specializovaný web The Spruce.

U hortenzie velkolisté se řez provede nad nejvyšším viditelně vitální pupenem.

se řez provede nad nejvyšším viditelně vitální pupenem. Hortenzie latnaté a stromečkovité kvetou na novém dřevě. Dobře obráží a kvetou každý rok. Řez se provádí šikmo, na 3 až 4 pupeny.

kvetou na novém dřevě. Dobře obráží a kvetou každý rok. Řez se provádí šikmo, na 3 až 4 pupeny. Hortenzii stromečkovitou je nutno hluboce seříznout v březnu , čímž podpoříme kvetení.

je nutno hluboce seříznout , čímž podpoříme kvetení. Hortenzii latnatou můžeme na rozdíl od ostatních druhů ořezat hned po odkvětu na přelomu podzimu a zimy.

můžeme na rozdíl od ostatních druhů ořezat na přelomu podzimu a zimy. Opakovaně kvetoucí hortenzie by se neměly prořezávat jinak než odstraňováním odkvetlých květů nebo mrtvých a nemocných větví.

Zimní péče o hortenzie

Pokud jsou vaše hortenzie v květináčích odolné vůči zimě, mohou přezimovat venku. Potřebují ale ochranu před prudkým větrem a mrazem, aby nedošlo k poškození kořenů.

„Jedním z řešení je přemístit květináče na místo chráněné před větrem, ale stále vystavené slunečnímu záření a dešti. Mezi další možnosti patří zapuštění květináčů do země, aby byly kořeny chráněny před chladem. Možné je také zabalit květníky do izolační přikrývky z materiálů, jako je fleece, pytlovina nebo bublinková fólie,“ radí specializovaný web Garden Design.

Většina odrůd, které se pěstují v květináči, ale není dostatečně mrazuvzdorná. Je proto třeba je přes zimu umístit do světlé místnosti, sklepa nebo garáže, s teplotou kolem 10 °C.

