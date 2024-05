Hvězdnice vřesovcová je trvalka původem ze Severní Ameriky. Patří mezi astry a v celé své kráse se představí až na podzim, kdy její trsy s mnoha rozvětvenými stonky rozkvetou drobnými kvítky. Jedna z nejkrásnějších trvalek je nenáročná a odolná. Množstvím barevných květů je hvězdnice vřesovcová i velkým lákadlem pro včely a motýly.

Hvězdnice vřesovcová zkrášlí na podzim každou zahradu. | Foto: Shutterstock

V době, kdy sezona letniček pomalu končí, dokáží vaši zahradu znovu spolehlivě rozzářit svými květy astry. Hvězdnice vřesovcová (Aster ericoides) má širokou škálu druhů a kultivarů. „Charakteristické květy hvězdnic připomínají sedmikrásky. Mají modré, bílé, růžové či fialové paprsky a žluté centrální terče,“ popsal specializovaný web Farmyard Nurseries.

Skvělý tip na váš balkon: kráska s pestrými květy, které si zamilujete

Typické jsou pro tento druh úzké, pevné listy, díky nimž získala hvězdnice druhové jméno vřesovcová. Některé hvězdnice začínají kvést už v srpnu, jiné o něco později, ale zase vydrží až do prvních mrazíků. Potěší, i když venku už vládne nevlídné podzimní počasí.



Nahrává se anketa ...

Proč pěstovat hvězdnici vřesovcovou

Jednou z nejkrásnějších hvězdnic je hvězdnice 'Blue Wonder'. Ta dorůstá do výšky 60 až 80cm. Bohatě kvetoucí trvalka upoutá jasnou barvou sytě modrofialových květů o průměru 1,5cm.

Hvězdnice vřesovcová má široké možnosti využití. Je to ideální trvalka do skalek, do trvalkových záhonů, hodí se do skupinové výsadby, ale i k pěstování v mobilních nádobách. Hvězdnice mohou zůstat bez obav na záhonech a není potřeba je zazimovat.

Barevná nádhera na balkoně? Tyhle kytky trumfnou i oblíbené muškáty

Je nenáročná na vodu i živiny.

na vodu i živiny. Je mrazuvzdorná .

. Je zdrojem potravy pro včely , čmeláky a další hmyz.

, čmeláky a další hmyz. Je vhodná pro okrasné zahrady, dá se snadno kombinovat s jinými trvalkami.

s jinými trvalkami. Roste dobře i v květináčích a jiných přenosných nádobách.

a jiných přenosných nádobách. Je vhodná k řezu, hodí se dobře do váz .

. Nemá žádné větší problémy s chorobami nebo škůdci.

Jak pěstovat hvězdnice

Hvězdnice potřebují slunné místo a dobře odvodněnou půdu. I když uvítají mírně vlhkou, propustnou půdu s kyselejším pH, dají se dobře pěstovat i v suché, na živiny chudé, písčité i jílovité půdě. „Jaro je nejlepší období pro výsadbu této trvalky, doporučuje specializovaný web Flora gard.

Hvězdnice vřesovcová v plné parádě:

„Sazeničky můžete sázet na podzim i na jaře. U větších rostlin počítejte se 4 až 6 sazenicemi na metr čtvereční. U drobnějších je třeba vysadit 6 až 8 rostlin, aby plochu vyplnily, ale zároveň se netísnily, až se rozrostou,“ radí iReceptář.

„Čtyři nebo pět rostlin na m² stačí k zajištění pěkného masového efektu,“ uvádí web zaměřený na rostliny Le Jardin d’Adoué.

Barevné koule nejsou na topinku, přesto je lidé rádi vysazují. Má to důvod

Hvězdnice se množí také jarním výsevem nebo dělením na jaře či na podzim.

Zálivka je nutná

Zálivka by měla být důkladná. „Zalévejte méně často, ale zato důkladně. To podporuje kořeny rostlin, aby pronikly do hlubších vrstev půdy a lépe tak přežily období sucha,“ doporučuje specializovaný web Flora gard. V parných letních měsících je třeba hvězdnice zalévat každý den. Hnojení nějakým specifickým hnojivem není naopak nutné.

Astry jsou magnet na včely:

Hvězdnice kvetou sice drobnějšími, ale zato na počet velmi bohatými kvítky. Stačí čtyři rostliny, které v záhoně vytvoří mohutné trsy a v době květu budou vypadat jako barevné obláčky.

Zastřihování zlepší tvar

V první polovině vegetace, tedy koncem května a začátkem června je dobré zaštipovat nebo zastřihovat okrajové výhony hvězdnic. Získáte tak hustou a kompaktnější rostlinu.

Nenáročná skalnička: Kamenná růže je mrazuvzdorná a umí léčit jako aloe

„Hvězdnice je vhodné po odkvětu seříznout. Koncem podzimu nebo brzy na jaře je pak dobré rostlinu rozdělit, pokud se příliš zvětší, a odstranit slabé kořeny a výhonky“ radí web Le Jardin du PicVert. Odměnou vám pak bude lepší růst a záplava květů.

Na další rady, jak pěstovat krásné květiny a různé tipy pro zahradu, se podívejte níže: