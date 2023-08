Chcete si uchovat čerstvé šťavnaté ovoce ze své zahrádky až do zimy, nebo dokonce do prvních jarních měsíců? Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky, radí, jak správně sklízet a skladovat jablka. Řada tipů vás určitě překvapí.

Každé jablko je potřeba utrhnout se stopkou. Pokud sbíráte pouze samotný plod, je chybějící stopka vstupní bránou pro plísně. | Foto: Shutterstock

„V první řadě jsou pro uskladnění vhodná jablka podzimní nebo zimní odrůdy. Teď se sklízejí letní jablka, která jsou určena ke konzumaci. Vydrží jen pár dní a skladovat se nedají. Ideálně je spotřebovat je přímo ze stromu nebo v horizontu několika málo týdnů,” říká Martin Ludvík, předseda Ovocnářská unie České republiky, z.s.

5 způsobů jak udržet jablka čerstvá a voňavá:

Zdroj: Youtube

V zásadě je zvykem sbírat plody za suchého klidného počasí a hlavně na uskladnění. Často se doporučuje sbírat plody v rukavicích, aby nedošlo k poškození jejich přirozené ochrany.

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Jak poznat zralá jablka

* Jablíčka v karanténě

* Teplota, při které jablka skladovat

„Každé jablko je potřeba utrhnout se stopkou. Pokud sbíráte pouze samotný plod, je chybějící stopka vstupní bránou pro plísně. Neskladujte jablka, na nichž jsou houbové chorob jako je strupovitost, nebo která jsou červivá. Taková jablka nemá cenu skladovat, protože během krátké doby začnou hnít a od nich se začnou kazit i další plody,” upozorňuje Ludvík.

Zralost jablek

Dalším důležitým doporučením je trhat plody, které dosáhly správné zralosti. U zimních odrůd jsou technická a konzumní zralost odlišné.

„Když utrhnete letní jablko technické zralosti je zároveň v konzumní zralosti. Zimní jablko se ještě, když ho sklízíte, konzumovat nedá, je buď tvrdé, anebo jsou v něm cítit škroby. Pak začne běžet doba, kdy zimní odrůda dojde do zralosti kozumní. To záleží na odrůdě i skladování a může to trvat měsíc nebo dva, ale taky třeba půl roku,” vysvětluje Ludvík.

Chcete-li zjistit, jestli je jablko již dostatečně zralé pro skladování, můžete se podívat na semena. Měla by být zralá a tmavé barvy. V této fázi obvykle začínají padat první jablka ze stromu.

Jablíčka v karanténě

Po sklizni se doporučuje počkat na uskladnění asi tři až čtyři týdny. V této fázi se plody kladou v jedné vrstvě do volných řad. Úkolem karantény je zajistit, aby žádné z nich neobsahovalo skryté vady.

„Pokud je jablko zdravé a má na sobě přirozený film, není vhodné ho žádným způsobem omývat nebo ošetřovat. Skladujte jen zdravé ovoce nejvyšší kvality. Pokud má jablko i nejnepatrnější vadu, je nejlepší ho poslat na stůl nebo zpracovat jiným způsobem,” uvádí šéf ovocnářů.

Co potřebují jahodníky? Právě teď se hraje o dobrou úrodu jahod na příští rok

Vybrané kousky ovoce pečlivě umístěte do košů, či dřevěných nebo kartonových krabic. Pokládejte je stopkami nahoru. Pro lepší uskladnění je možné každý plod zabalit do varného papíru nebo ubrousku. Novinám se ale vyhněte, protože hrozí kontaminace tiskařskou barvou. Individuální balení pomáhá chránit ovoce před zkažením v případech, kdy některé z nich začne hnít. Svůj sklad pravidelně kontrolujte a v případě potřeby zkažené ovoce vyhoďte.



Nahrává se anketa …

Teplotní režim

„Optimální teplota pro dlouhodobé skladování šťavnatých plodů je okolo dvou stupňů Celsia. Doporučená vlhkost by se měla pohybovat mezi 85 a 95 procenty, aby jablka nevysychala. Při skladování v suchých prostorách dochází k velké ztrátě vody. Čím je teplota vyšší, tím jablko rychleji zraje,” říká Ludvík.

Mám totální pecku, říká zahradník. Ví, jak na kopřivové hnojivo, které nepáchne

Ideálním úložným prostorem je sklep, další variantou může být zasklená lodžie. Jablka nemají ráda změny teplot. Pro uskladnění na balkoně můžete koupit nebo vyrobit termobox z polystyrenu. Skladování na balkonu je mnohem lepší, než při pokojové teplotě.

„V domácnostech je teplo a suchý vzduch. Stejně nevhodné je jablka dlouhodobě skladovat v lednici, protože i v ní je suchý vzduch. Pokud jablka uskladníte v lednici, velmi rychle se scvrknou,” říká Ludvík. Pro úpravu vlhkosti můžete k ovoci postavit nádobu s vodou.

„Jablka je spotřeba skladovat samostatně, protože jsou velmi vnímavá na cizí pachy. Pokud je budete skladovat s bramborami nebo kořenovou zeleninou, jako jsou mrkev či celer, natáhnou do sebe jejich pachy. Častou a špatnou praxí je uložení ovoce do garáže, kde jde cítit benzin nebo nafta,” uvádí Ludvík.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová