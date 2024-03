I když růže nejsou na péči příliš náročné a mohou být ozdobou vaší zahrady řadu let, s příchodem jara vás budou potřebovat. Jarní péče spojená s řezem totiž rozhodne o tom, jak budou růže růst a kolika nádhernými květy se vám odmění. Kdy je správný čas na to prostříhat růže a potřebují růže na jaře také přihnojit?

Aby růže krásně kvetly, musíte jim na jaře věnovat péči. Nezapomínejte na řez a přihnojování. | Foto: Shutterstock.com

Řez a hnojení růží:

Na podzim jsme z růží odstranili odkvetlé květy, zabezpečili je před mrazem a nechali odpočívat. Teď, když už teploty mírně stoupají a dny se rychle prodlužují, je čas růže probudit. Odstraňte z nich přebytečnou půdu, chvojí, drcenou kůru a listí, které jste v zimě používali k jejich ochraně.

Zahrádkáři se shodují, že řez růží se má provádět v době, kdy kvete zlatice, lidově zlatý déšť. Postup řezu je u každého typu růží trochu jiný a proto se ho někteří obávají. Pokud ale nebudete růže prořezávat vůbec, poroste keř příliš do výšky a začne prosychat. Riskujete také větší výskyt chorob, škůdců a plísní.

Pokud to naopak přeženete a řez bude příliš radikální, budete si muset na nové výhony a pak samozřejmě i květy, déle počkat.

Zahrádkáři se shodují, že řez růží se má provádět v době, kdy kvete zlatice, lidově zlatý déšť.

„Nově vysazené růže by měly být během prvního roku pouze lehce seřezávány, aby mohly vynaložit více energie na zakládání silných kořenů namísto růstu stonků a listů,“ upozorňuje web Better Homes a Gardens.

Řez růží

Připravte si ostré dvousečné zahradní nůžky, rukavice, abyste se o trny růže nezranili, a můžete se pustit do práce.



Z růžového keře nejprve odstraňte přestárlé větve a části větví, které jsou po zimě poškozené a také výhony, které se kříží a brání ostatním v růstu. Nejste si jisti, který ze dvou křížících se výhonů byste měli odstranit?

„Pokud jeden z nich roste dovnitř, směrem ke středu rostliny, je to ten, který musí jít pryč. Pokud oba rostou směrem ven, odstraňte ten, který vypadá slabší. Pokud ale nemůžete zjistit, který z nich je slabší, nechte ten, který má více poupat, rostoucí směrem k vnější straně rostliny,“ doporučuje zahradnický web Blooming Backyard.

Řez růží:

Zůstat by mělo čtyři až pět pravidelně rozmístěných hlavních výhonů. Na výšku se růže zkracují podle jejich konečného vzrůstu:

u běžných záhonových druhů na 20–30 cm

u větších keřových růží na 30–50 cm

u miniaturních zakrslých růží na 10–20 cm

„Ačkoli se postup při řezu jednotlivých typů růží liší, technika řezu je pro všechny růže stejná: nůžky by měly být nasazeny vždy 5–10 mm nad očkem směřujícím vně, a řez by měl být veden vždy mírně šikmo, aby z řezné plochy voda snadno odtékala (a to mimo pupen),“ uvádí šlechtitelský web Nejkrásnější růže.

Půdopokryvné růže

Řez půdopokryvných růží je jednoduchý, protože se na jaře zkrátí na výšku 10 až 15 cm.

Stromkové růže

Stromkové růže se řežou podle toho, jaký typ růže je na kmínku naštěpován. CÍlem je vytvořit kompaktní, vyváženou korunu.

Nejčastěji se na kmínek štěpují mnohokvěté a velkokvěté odrůdy, které na jaře zakrátíme na 20 až 40 cm. Odstranit je třeba staré, slabé, namrzlé a poškozené výhony.

Popínavé růže

Popínavé růže s méně ohebnými pruty (climbery) vyvazujeme vodorovně na opěrnou konstrukci. Kdybychom je nechali růst do výšky, květy by se tvořily jen na koncích výhonů. Čím je výhon vodorovnější, tím lépe pokvete.

Popínavé růže patří k nejvýraznějším prvkům okrasných zahrad.Zdroj: Pinterest

„Popínavé růže s ohebnými výhony (ramblery) nevytvářejí trvalou strukturu. V létě je třeba provést tzv. udržovací řez, kdy odřežeme ten z hlavních výhonů, který narostl jako třetí v pořadí, a odstraníme i všechny postranní odkvetlé výhony. V rámci udržovacích a zmlazovacích řezů krátíme výhony na výšku zhruba 10 cm nad zemí. Řez by měl být veden mírně šikmo 5–8 mm nad pupenem. Květy do vázy odřezáváme tzv. letním řezem. Řežeme 5 až 8 mm nad listem s vyvinutým očkem, ze kterého pak může vyrazit nový kvetoucí letorost,“ uvedl Deník v článku Deset rad, jak pečovat o popínavé růže.

Miniaturní růže

U oblíbených miniaturních růží je potřeba po zimě odstranit všechny namrzlé výhony, kterých bývá hodně. Slabé a staré výhony je potřeba odstranit a hlavní větve zkrátit asi na 10 cm. Stejně tak odstraňte staré dřevo, které by měly nahradit mladé výhony, které vyrostou poblíž.

Přihnojování růží

Po vyčištění záhonů a jarním řezu růží je na řadě přihnojování. Doporučuje se mulčování, které udrží vlhkost půdy a zabrání růstu plevelů. „Mulč může pomoci ušetřit až polovinu vody na záhonech růží. Je účinný i při snižování teploty půdy až o 20 stupňů. To může být během horkých letních měsíců velmi prospěšné, ne-li rozhodující,“ uvádí blog Heirloom Roses.

„Chybu neuděláme, když ještě přidáme speciální organické hnojivo s guánem, určené přímo na růže. Tímto hnojivem pak přilepšujeme růžím každým rokem hned zjara v březnu nebo dubnu a pak ještě po prvním kvetení na konci července. Podpoříme tím násadu květů, které jsou pak krásně vybarvené a větší. Dále již růže nehnojíme, aby zbytečně nevyháněly výhony, které do zimy nestačí vyzrát,“ radí šlechtitelský web Nejkrásnější růže.