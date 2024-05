Komuli Davidovu, známou také pod poetickým názvem motýlí keř, u nás ještě před několika lety znal jen málokdo. Díky svým krásným květům, příjemné vůni, rychlému růstu a malým nárokům na péči však postupně získává na oblibě. Pěstování komule Davidovy je snadné, takže kdo má na zahradě místo, které by si zasloužilo výrazný keř, může to s ní zkusit. Vedle krásných květů se pak v létě může kochat i pohledem na množství motýlů, kteří komuli Davidovu milují a po nichž má své druhé jméno.

Komule Davidova Může dorůst až do výše tří metrů a vyniká množstvím nádherných květů. | Foto: Shutterstock

Motýlí keř i letní šeřík

Komule Davidova, neboli Buddleia davidii, je ozdobný opadavý keř s nepravidelnou stavbou větví, který pochází ze severozápadní Číny a Japonska.

„V Evropě se poprvé objevila v Anglii, kam ji z Asie v roce 1774 přivezl duchovní a amatérský botanik Adam Buddle, po němž byla rostlina pojmenována,“ uvádí web The Spruce, který se zabývá radami pro dům a zahradu. Druhové jméno má keř podle svého objevitele, francouzského misionáře a botanika Armanda Davida.

V českých zemích byl první motýlí keř vysazen v roce 1911 v průhonickém parku.

V odlehlých oblastech Číny a Himálají se stále objevují nové přírodní odrůdy této rostliny, ale většina motýlích keřů rostoucích v Evropě jsou odrůdy, které vyšlechtili zahradníci.

U nás se komuli Davidově dostává v posledních letech větší pozornosti. A není divu. Může dorůst až do výše tří metrů a má nádherné bohaté květenství. Její květy v odstínech fialové, růžové, bílé či červené barvy navíc zdobí zahradu od července až do října, to znamená v době, kdy mnoho keřů nekvete.



Květenství některých druhů připomíná tvarem i barvou šeřík, proto se komuli říká i letní šeřík. Kvítky navíc nádherně voní, takže jsou doslova pastvou pro motýly, kteří se na ně rádi slétají a poskytují nám tak vlastně dvojí nádhernou podívanou.

„Je to magnet pro všechny motýly, kteří prolétávají vaší zahradou a hledají nektar,“ píše server The Buterfly Website, který se zabývá motýly. Letní šeřík však láká i včely a čmeláky, kterým poskytuje dostatek potravy.

Kam zasadit motýlí keř

Komule Davidova není příliš náročná na péči. „Je snadné ji pěstovat, a dokonce je těžké ji zabít. Snáší městské znečištění a alkalickou půdu, navíc ji neohrožují žádní škůdci,“ konstatuje web The Buterfly Website. Vyšší polohy jí nevadí.

Komule Davidova je teplomilná rostlina, vyžaduje tedy slunné a teplé místo. Poroste i ve stínu, ale bude mít daleko méně květů. „Dopřejte jí plochu, kde bude mít dostatek prostoru pro své rozklenuté větve a nebude překážet sousedním rostlinám,“ radí zahradnický server Love the Garden. Pokud vysazujete na jedno místo víc keřů, rozmístěte je ve vzdálenosti asi 2,5 metru od sebe.

Protože je dřevo komule poměrně křehké, najděte jí chráněné místo, aby jí případný velmi silný vítr nepolámal větve a nepoškodil kořeny.

Motýlí keře dobře rostou ve většině typů půdy, pokud je dobře odvodněná. „Pokud je vaše půda těžká hlinitá, přidejte do výsadbové jámy trochu zahradnického písku, abyste zlepšili odvodnění,“ doporučuje server Love the Garden.

U propustnějších půd přidejte do výsadbové jámy dobře uleželý hnůj, abyste obohatili půdu a pomohli zachovat živiny. Podmínky pro keř můžeme podpořit také hnojivem s obsahem vápníku. Některé druhy komule Davidovy se mohou sázet i do nádob – k těm se přidává kompost bez rašeliny.

Květy komule Davidovy omamně voní, takže jsou doslova pastvou pro motýly,Zdroj: Shutterstock

Nebojte se rázného řezu

Motýlímu keři více vyhovuje sušší půda než přílišné vlhko, to ale neznamená, že se obejde bez vody. Asi rok po výsadbě byste jej měli zalévat, a pak mu pro udržení vlhkosti každoročně na jaře dodat asi pěticentimetrovou vrstvu mulče.

„V našich podmínkách motýlí keř v zimě často promrzne, ale na jaře opět obráží a vyhání nové výhony,“ upozorňuje iReceptář. V zimě pod rostlinu tedy nahrňte hlínu nebo kompost.

Komule Davidova je rychle rostoucí keř, který může za rok vyrůst až o několik metrů. Proto je dobré ji brzy na jaře rázně seříznout - klidně na výšku 50 centimetrů. Někdo ji zkracuje i razantněji. Zamezíte tak nekontrolovatelnému růstu, a navíc bude mít rostlina víc květů. Zahradníci radí seříznout výhony na jeden až tři pupeny a řez provést nad očkem.

Řez neodkládejte – u nás zahradníci doporučují konec února a březen, když nejsou hlášeny velké mrazy. Jestliže k řezu přistoupíte pozdě, negativně ovlivníte kvetení keře.

Vyplatí se i otrhávání suchých květů. „Pokud v době kvetení odstraníte hnědé odkvetlé květy, zlepšíte vzhled keřů a rozkvět dalších o něco menších květů,“ podotýká web Love the Garden.

Jak množit motýlí keř:

Zdroj: Youtube

Vyroste z řízku i ze semene

Pokud jste zjistili, že komule Davidova bude pro vaši zahradu to pravé, můžete si v zahradnictví vybrat z řady odrůd. Jestliže však tento keř vlastní někdo z vašich přátel, do zahradnictví nemusíte, protože se dá vypěstovat z řízku.

Barvy kultivarů:

levandulová: Charming

šeříková: Fortune

fialová: African Queen, Flaming Violet, Dubonnet, Black Knight

červenofialová: Harlequin

červená: Royal Red

karmínově červená: Border Beauty

světle růžová: Pink Pearl

fialově růžová: Carminea

modrá: Empire Blue

bílá: Peace, White Cloud, White Bouquet

„Z mladých nedřevnatých konců větévek lze množit komuli poměrně jednoduše od března do srpna. Mnozí zahrádkáři však doporučují odběr vyzrálejších řízků z keře až na podzim, konkrétně během září a října,“ vysvětluje iReceptář. Motýlí keř je možné vypěstovat i ze semene.

Přesazování se nemusíte bát, protože jde o velmi odolnou rostlinu. „Nejlepší čas na přemístění komole je v březnu nebo kolem poloviny podzimu, kdy odumírají listy. Větve seřízněte a den před přesazením keř dobře zalijte. Poté jej vykopejte, přesuňte do dobře připravené výsadbové jámy a důkladně zalijte,“ radí BBC Gardeners' World Magazine.

Pozor na invazi

I když je komule Davidova téměř bezproblémovou rostlinou, jedna potíž s ní je. Umí se velmi rychle šířit. Tuto schopnost má díky velkému množství semen, která snadno šíří vítr a mají vysokou klíčivost, takže v některých zemích působí problémy.

„V určitých oblastech USA je motýlí keř kategorizován jako invazivní rostlina, která vytlačuje původní flóru,“ píše server The Buterfly Website. Její invazi zaznamenala také Austrálie a Nový Zéland.

I s tím si však lze poradit. Pomůže důsledné ostraňování odkvelých květů, aby se semena nemohla šířit. Druhou a daleko jednodušší možností je pořídit si odrůdy, které byly vyšlechtěny jako sterilní nebo bezsemenné.

Nejen motýlí keř vám může zkrášlit zahradu. Nechte se inspirovat i články v nabídce níže a pročtěte si další tipy, jak mít vaši zahrádku co nejhezčí a nejzdravější.