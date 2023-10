Na svou zahradu jsou Luboš Procházka a Lukáš Hejlíček právem pyšní. Její dominantou je obří koupací jezírko. Vybudovali ji za necelé tři roky a vyšla je na tři čtvrtě milionu korun. Zahrada plná zeleně s jezírkem a prvky asijské kultury je teď pro její majitele oázou klidu a místem pro relaxaci a odpočinek, kde se mohou v horkých dnech i příjemně osvěžit.

K jezírku zakomponovali prvky asijské kultury. | Foto: Se svolením Luboše Procházky

„Když jsme dům v roce 2020 kupovali, byla zahrada úplně jiná. Nebyla útulná a z toho, co je vidět aktuálně na fotografiích, bylo udělané minimum. Původně byl zasazen jen živý plot z tújí a bobkovišeň. Předchozí majitelé měli před terasou kulatý nadzemní bazén, který se nám ale nelíbil. A tak jsme se pustili do menší přestavby,“ vzpomíná s nadsázkou Luboš Procházka z Příšova v Plzeňském kraji.

Za tři roky vybudovali zahradu, kterou by jim mohl kdekdo závidět. Její dominantou je velké jezírko o velikosti 16 x 7,5 metru.

Bazén stál na kulatém betonovém základu, a tak nejprve přemýšleli, jak s ním naložit.

„Nakonec jsme ho rozebrali a zlikvidovali. Podklad by nám ale dělal paseku, proto jsme se rozhodli, že ho zasypeme kačírkem. Vybudovali jsme tím nevědomky pěkné letní odpočívání,“ vysvětluje Luboš Procházka s tím, že dnes si na něm hoví v křesílkách a je to skvělé místo ke slunění.

Pod zahradou mají Lukáš Hejlíček s partnerem Lubošem Procházkou další stavební pozemky, které patří několika lidem. Ti se ale naštěstí pro ně mezi sebou zatím neumějí domluvit, takže se na nich pořád nemůže stavět. Mají tak v Příšově nejen úchvatný výhled, ale taky klid.

Mysleli i na zvířata

Lukáš s Lubošem si nejprve jezírko nakreslili, aby měli představu, jak bude vypadat. V nákresu zároveň počítali s tím, že mají dva francouzské buldočky a chtěli, aby se v horkých letních dnech mohli ochladit a osvěžit.

Neprve si obrys jezírka vyznačili sprejem.Zdroj: Se svolením Luboše Procházky

„Navrhli jsme proto v jezírku menší terásky. Dnes už, bohužel, máme jenom jednoho pejska, ale je to vybudováno i s ohledem na ptáčky a další zvířata. Kdyby náhodou do jezírka spadla, mohou se po mělčině dostat pohodlně k okraji a neutonou. To se nám moc líbí,“ říká Luboš Procházka.

Jezírko má v nejhlubším bodě 190 centimetrů a s hloubením jámy pomohl soused s bagrem. „Pak jsme výkop potáhli plachtou a minimálně měsíc si to sedalo. Byly tehdy hrozné deště, dokonce jsme museli vodu, která tam natekla, odčerpávat. V dalších měsících jsme postupně vymodelovali břehy do nynější podoby,“ popisuje postup prací Luboš Procházka.

Zeleň oba milují

Jak Luboš Procházka říká, kutilským vzorem je pro něho jeho partner Lukáš. „Je květinářem a aranžérem, takže hnacím motorem a hlavním designérem celé zahrady byl právě on. V mládí mě ke všemu brala moje maminka. Nejen do kuchyně, ale taky na zahrádku, kde mi předala základy péče o záhony a skleník a naučila mě i prořezávání stromků,“ vzpomíná.

„Z jezírka jsou nadšení všichni známí. I když není vytápěné, tak při letošních tropických dnech dosahovala teplota vody přes poledne i 29 stupňů Celsia, nad ránem potom 26 nebo 25 stupňů,“ pochlubil se Luboš Procházka.

Trošku je potrápily deště. „Zakalily vodu, a proto jsme museli hodně filtrovat a nasypat do jezírka chlor šok. Kdokoliv ale přijde, ať jsou to děti nebo dospělí, tak se v něm rádi koupou a my z toho máme velkou radost,“ usmívá se.



Pomáhá jim robot

Tak velké jezírko potřebuje samozřejmě údržbu. Listí okolo něj zametají, což podle Lukáše Hejlíčka hodně pomáhá. Mají také robota, který čistí dno a stěny jezírka. Jediné, co je dnes mrzí, je nepodařený vstup před koupáním.

Výsadba se Lubošovi a jeho partnerovi Lukášovi povedla.Zdroj: Se svolením Luboše Procházky

„Kdybych měl jezírko dělat znovu, asi bych hned udělal lepší přístup. Musíme to nějak vyřešit, protože přechod přes kačírek není nejpohodlnější. To je asi jediná vada, kterou musíme napravit,“ říká Luboš Procházka.

„V tuhle chvíli už je v zahradě investováno odhadem asi přes tři čtvrtě milionu korun, včetně stromů. Jen jezírko má tři filtrace, jednu hlavní a dvě menší. Pod domem jsme navíc umístili vířivku, ale tu do toho nepočítám,“ dodává.

