Jak si vypěstovat dobrý květák: Teď je správný čas na sázení do skleníku

Máte skleník a přemýšlíte, co v něm letos pěstovat? Zkuste květák a nenechte se odradit tím, že patří mezi zeleninu trochu náročnější na pěstování. V březnu je ten správný čas vysévat semínka květáku do teplého pařeniště, nebo vytápěného skleníku. Víte, jak správně pěstovat květák a kdy vysázet sazenice do záhonků? Přečtěte si, co potřebuje květák, aby nežloutl a jak často musíte květák zalévat a hnojit.