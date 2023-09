Krásné pestrobarevné květy má Alena Zelenková téměř po celý rok. Nemusí sekat trávník ani zalévat. Rostou jednoduše samy. Luční výsevy jednoletek jsou navíc trendy. Zvolit můžete podle barev i velikosti. Těšit vás pak budou nejen venku, ale i doma ve váze, nebo s nimi můžete ozdobit pokrmy.

Květy má Alena Zelenková po celý rok. Nemusí sekat trávník ani zalévat | Foto: se svolením Aleny Zelenkové

„I když vypadá jako louka, tak to není klasické luční společenství, jak ho známe z přírody. Jde naopak o plánované letničkové výsevy,“ říká Alena Zelenková z Janovic nad Úhlavou.

„Pro letničkové výsevy jsem se rozhodla, protože jsou velmi krásné. Až později jsem zjistila, že přinášejí benefity nejen pro včely, nýbrž také pro ptáčky a veškerý hmyz,“ dodává.

Jak si vytvoříte vlastní malou louku na své zahradě:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Zpestření i potrava

* Květy až do listopadu

* Do salátu i na dort

* Hnojení spíš škodí

Luční výsadbu nemá ale zahradnice na celé ploše své 1550 metrů čtverečních velké zahradě.

„Protože se jedná o letničky, musejí se vysévat každý rok znovu. A k výsevu je samozřejmě nutné půdu dobře připravit. Musí být odplevelená a dobře prokypřená. To znamená poměrně velkou práci. Pokud sejmete drny trávy, máte dokonalou plochu bez semen, kde vám plevel rozhodně nebude škodit,“ popisuje paní Alena.

Zpestření i potrava

„Mám vždy vytvořené oblasti nebo ostrůvky, kam luční květenu vysévám, ale rozhodně nepokrývá celý prostor zahrady,“ vysvětluje majitelka zahrady. Největší část naopak věnuje trvalkám, protože podle ní fungují dlouhodobě, zatímco letničky jsou víceméně zpestřením, které ale pomáhá hmyzu i ptactvu načerpat potravu.

Zahrada, která dokáže zabít. Mezi květinami či keři mohou být i jedovaté krásky

Alena Zelenková může být na svou zahradu právem pyšná. Získala totiž plaketu Ukázková přírodní zahrada, která musí splnit přísná kritéria. Navíc musí být v pravidelných časech volně přístupná veřejnosti. „Certifikát mohou získat zahrady, na nichž se dodržují udržitelné postupy. Zahrada by také neměla sloužit pouze pro potěchu lidem, ale měla by fungovat v harmonii s přírodou,“ zdůrazňuje.

Květy až do listopadu

Ideální dobou na výsev lučního kvítí je první polovina května, v opravdu teplých oblastech i druhá polovina dubna. „Jde o letničky a jejich největším nepřítelem jsou mrazíky. Já se na Pošumaví držím ‚zmrzlých‘,“ říká paní Alena.

Letničky využiteje i ve vázeZdroj: se svolením Aleny Zelenkové

První květy podle ní můžete očekávat už zhruba šest týdnů po výsevu. Pak už každý den objevujete v záhonu nové a nové květy. Jak říká, měsíčky umí v mírných oblastech kvést ještě na konci listopadu.

Do salátu i na dort

Lidé se Aleny Zelenkové často ptají, kde sehnala směs semínek. „Vytvořil ji pan Černý, který má osivářskou firmu, a lidé ze Zemědělské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Namíchali do každé směsi zhruba patnáct druhů, které spolu dokáží koexistovat. Je za tím poměrně dlouhý vědecký vývoj a druhů osiva existuje několik. Vybírat si můžete podle toho, jakou si přejete barevnost a výšku letniček. Existují floristické směsi nebo směs, kde můžete každou kytku sníst a ozdobit si květy saláty nebo třeba dortíky,“ usmívá se žena.



Podle paní Aleny letničky rostou skoro samy. Klíčová je ale, což platí pro všechny rostliny, vláha.

„Musíte sít, když má pršet, nebo zalévat tak, aby semínka dokázala vzklíčit a aby nezaschla. Když mají letničky okolo deseti centimetrů, je dobré je proplít, pokud poznáte, co je plevel. Z vlastní zkušenosti doporučuju trhat jen to, co spolehlivě znáte. Vzrostlý plevel můžete vždycky vytrhnout nebo mu jen ustříhnout hlavičku, aby vás nerušil a nevysemenil se,“ říká zkušená zahradnice.

Luční výsevy jednoletek jsou trendy. Rostou navíc samyZdroj: se svolením Aleny Zelenkové

Až do podzimu se pak nemusí o nic starat. Pouze pokud jsou delší dobu teploty okolo 30 stupňů Celsia, potřebují zalít i letničky, aby neuschly.

Hnojení spíš škodí

Hnojení je podle zahradnice spíše na škodu. Zejména pak používání dusíkatých hnojiv, jako je například koňský hnůj. Způsobí totiž, že rostlinky nabírají zelenou hmotu a méně kvetou.

Suchomilný záhon:

„Vždycky všem říkám, že normální zahradní půda jim stačí. Přehnojení způsobuje, že se rostliny zbytečně vytáhnou a mají pak tendenci lehat,“ tvrdí Alena Zelenková.

Dobrou zprávou pro lenivé zahradníky je, že luční letničky nemusíte ani jednou za sezonu sekat. „Nechávám je přes zimu. Působí to částečně jako zelené hnojení, na semínkách se přiživují ptáci, ve stéblech zase může zimovat hmyz. Záhon čistím až na jaře, kdy vše vytrhám, přeryju a vyseju znovu,“ uzavírá.

