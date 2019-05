Ačkoli pochází ze Středomoří, stala se typickým kořením české kuchyně. V bramborácích nebo v bramboračce ji nic nenahradí. Řeč je o majoránce, bylině, jejíž vůně prý umí přičarovat lásku. A my si ji teď zkusíme vypěstovat na zahrádce.

Majoránka je choulostivá bylinka, jejíž sazeničky by měly přijít do volné půdy až v polovině května, kdy už nehrozí mrazíky. Semínka však můžete zasít už na konci dubna, vzejdou tak akorát po "Zmrzlých". Vzešlé rostlinky rozesazujeme na vzdálenost asi 15 cm, protože se rozrůstají do šířky a potřebují víc prostoru. Majoránku zaléváme přiměřeně, nesnáší přemokření. Bude jí vyhovovat slunné stanoviště chráněné před větrem a lehká půda obohacená o humus. Majoránce to bude nejvíce slušet na okrajích záhonů, na skalce i mezi dalšími středomořskými bylinkami, které k růstu potřebují podobné podmínky.