Malinám prospívá hnojivo ze zbytků jiného ovoce. Dodá jim vzpruhu, zajistí úrodu

Maliny jsou oblíbeným letním ovocem. Ačkoliv by se mohlo zdát, že bujně rostoucí keře žádnou velkou péči nevyžadují, k tomu, aby nám přinesly dobrou úrodu, je potřeba dodat jim základní živiny. V posledních letech je u zahrádkářů velkým hitem výživa maliníků hnojivem z banánových slupek. Je to dobrý nápad, protože slupky, které by jinak skončily v odpadu, se tak dají dobře zužitkovat. I hnojení maliníků banánovými slupkami má však svá pravidla, úskalí a dokonce i mýty.