Moruše převislá se strom, který může být opravdovou ozdobou vaší zahrady. V létě navíc potěší sladkým ovocem, připomínajícím svým tvarem podlouhlé ostružiny nebo maliny. Morušový džem, šťáva, koláč nebo zmrzlina, které se z něj dělají, jsou nejen chutné, ale obsahují i řadu vitamínů a antioxidantů.

Moruše se zralými plody. 8-10letý strom dokáže urodit až 100 kg ovoce. | Foto: Shutterstock

Řez převislé moruše:

Zdroj: Youtube

Moruše převislá není zdaleka tak velká, jako původní druhy morušovníku. Ty dorůstají výšky až 18 metrů. V Číně pěstovali moruši především jako potravu pro bource morušového již ve 12. století. U nás se moruše pěstují již několik staletí. Přesto ji někteří Češi neznají a její plody nikdy nejedli. Některé stromy rostou i 200 let. Šlechtitelé ale vypěstovali kultivary, které se vejdou i do menších zahrad. Mají krásně zelené listy a zdraví prospěšné plody.

Jak na dokonalý trávník? Jarní údržba je klíčová, správná péče urychlí růst

Pokud moruši zasadíte na vhodné místo a budete se o ni starat, bude vás svými plody těšit mnoho let. Morušovník není nijak náročný. Stačí mu dostatek prostoru, hlinitopísčitá půda a také hodně slunce.

Jak pěstovat morušovník

Mladé stromky morušovníků se sázejí na jaře nebo na podzim. Před výsadbou je třeba namočit kořeny na několik hodin do vody. Morušovníky potřebují k dobrému růstu dostatek slunce, výhřevnou a dostatečně propustnou půdu a dostatek prostoru. Na zamokřeném, chladném místě vystaveném silným větrům by se morušovníku rozhodně nedařilo.

Dostatek prostoru potřebuje morušovník nejen kvůli své rozložitosti, ale i kvůli bohatému kořenovému systému, zasahujícímu hodně do hloubky.

„Morušovníkům vadí i kořeny jiných dřevin, které by zasahovaly do jejich kořenového systému. Proto je třeba, aby další stromy rostly alespoň pět metrů od nich,“ uvedl odborný web Dům a zahrada.

Mladý stromek zasadíme do dostatečně velké jámy k opěrnému kůlu a dobře zahrneme zeminou. Pravidelně je třeba zavlažovat a opatrně hnojit jen mladé stromky, později už to nebude třeba. Kořeny si dokáží zabezpečit živiny z velké hloubky a vypořádat se i s dlouhodobějším suchem.



Nahrává se anketa ...

Druhy moruše

Moruše černá (Morus nigra) : Pochází z jihozápadní Asie. Má tmavě fialové až černé plody. Je nejvíce teplomilná a roste pomaleji.

: Pochází z jihozápadní Asie. Má tmavě fialové až černé plody. Je nejvíce teplomilná a roste pomaleji. Moruše bílá (Morus alba) : Pochází ze severní, východní a střední Asie a je jedním z primárních druhů používaných ke krmení bource morušového. Má bílé plody.

: Pochází ze severní, východní a střední Asie a je jedním z primárních druhů používaných ke krmení bource morušového. Má bílé plody. Moruše červená (Morus rubra): Pochází z východní části Severní Ameriky. Má červené až tmavofialové plody.

Řez moruše

Převislé moruše dobře obrůstají a jejich bohaté olistění vytváří na zahradě krásnou dekoraci. „Nemusíte se bát ani razantního řezu. Větve jsou výrazně převislé jako u smuteční vrby a při každoročním řezu zhruba na čtvrtinu délky loňských větví se vytvoří během léta velmi dlouhé nové větve, jimiž se moruše brzy dotkne země. Řez by se měl odehrávat v zimních měsících, aby nevytékala míza,“ radí zájmový web iReceptář.

Sklizeň ovoce

Od poloviny léta, po úplném dozrání, jdou plody moruše snadno utrhnout. „Stromky moruší začínají plodit ve třetím až ve čtvrtém roce po vysazení, velké úrody se dočkáte již od osmiletého stromu. Vzhledem k velikosti plodů a k množství (8-10letý strom dokáže urodit až 100 kg ovoce) se sklizeň provádí setřásáním nejlépe na nataženou fólii,“ doporučil specializovaný web Dům a zahrada.

Z moruše se dělá i skvělá marmeláda.Zdroj: Shutterstock

Protože ovoce opadává postupně, je dobré půdu pod stromem zatravnit nebo tam v době zrání položit plachtu, jak radí někteří pěstitelé, aby ovoce padalo přímo na ni a nemuseli jste jej hledat v trávě.

„Při sklizni noste rukavice a staré oblečení, abyste zabránili vzniku skvrn. A pokud jste si zapomněli rukavice vzít, zkuste si potřít potřísněné prsty nezralou moruší, abyste odstranili barvu,“ dává tip na blogu Linda Ross.

Jak využít plody moruše

Plody moruší jsou zralé bílé, červené a nebo černé, záleží na odrůdě. Oproti ostružinám a malinám jsou více podlouhlé a mají sladkokyselou až sladkou chuť.

Na cukety není nikdy pozdě: Jak je v květnu sadit, abyste se dočkali velké úrody

Ovoce z moruše můžete jíst rovnou ze stromu, ale používá se i k výrobě skvělých marmelád, šťáv a likérů. Můžete ho zavařit jako kompot, hodí se do koláčů i jako ozdoba na pohár nebo zákusek. Můžete si ho přidat do jogurtů, smoothies nebo ovocných salátů. Zkuste ho i v kombinaci se sýry. Je možné ho i sušit nebo mrazit.

Sklizené plody moruše je vhodné co nejdříve zpracovat, protože nevydrží příliš dlouho.

Chutná snídaně:

„Bobule nemyjte, dokud se je nechystáte použít. V zakryté nádobě v lednici je můžete skladovat několik dní. Při vkládání ovoce do nádoby se ale vyhněte přílišnému vrstvení, protože by se vám bobule na dně nádoby rozmačkaly. Svou sklizeň můžete uchovat několik měsíců, když bobule umyjete, osušíte a vložíte do mrazicích sáčků,“ přidává praktické rady web plný návodů wiki How.

Zdravotní benefity moruše

Moruše jsou nejen chutné, ale také zdravé. „Jsou bohaté na vitaminy, minerály a antioxidanty, které pomáhají posilovat imunitní systém, zlepšovat trávení a působí jako prevence proti mnoha chorobám. Léčivé účinky moruše byly známy už v tradiční čínské medicíně, kde se používaly k léčbě různých zdravotních problémů,“ napsal odborný web Dům a zahrada.

Šišaté borůvky: Chutné, velmi zdravé, nenáročné a sklízí se už koncem května

Plody morušovníku obsahují mnoho cenných látek, které se využívají také v lékařství. „Moruše jsou využívány pro snadnější odkašlávání při onemocnění horních cest dýchacích a pomáhají regulovat výšku hladiny cukru v krvi. Plody jsou významné také pro své účinky na pročištění organizmu,“ uvedl specializovaný web České stavby.

Moruše převislá jistě vaši zahrádku zkrášlí. Máme pro vás ovšem i řadu dalších tipů plných inspirace. Najdete je v nabídce níže.