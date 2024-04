Nezvykle teplý začátek jara zřejmě urychlí i kvetení a zrání jahod. Proto je čas začít se o ně starat, abychom si zabezpečili dobrou úrodu. Kromě jiného bychom jim měli dopřát vhodný mulč, který by je ochránil před horkem, vlhkem i škůdci. Řada zahradníků má za to, že výborným mulčem pro jahody je sláma.

Pro mulčování jahod se velmi často používá sláma. Vedle jiných výhod pro ni hovoří její nízká cena a snadná pokládka i odstranění | Foto: Shutterstock

Jahody jsou ovoce s nádhernou vůní a lahodnou chutí, jsou však také nesmírně choulostivé. V době jejich zrání stačí pár dní deště, aby krásné červené plody napadla plíseň či hniloba, nebo aby je pokryla vrstva bláta.

Pokud použijete na záhony jahod vhodnou mulčovací vrstvu, mohla by vám být při ochraně jahod v mnohém nápomocná.

Jahodníky na jaře:

Zdroj: Youtube

Správné mulčování nabízí i další benefity. „Mulč v záhonech jahod sníží zaplevelení, prohřívá půdu, omezí vypařování a ztráty vody z půdy. Snižuje také napadení rostlin a plodů plísní šedou i výskyt květopase jahodníkového,“ píše iReceptář.

Mulčování slámou je výhodné

Pro mulčování jahod se velmi často používá sláma. Upřednostňují ji zahrádkáři i velkopěstitelé. Jde o velmi přirozenou recyklaci rostlinných zbytků, která podstatně usnadní údržbu záhonů, a tím, že se sláma postupně rozkládá, podílí se na vzniku úrodné zeminy.

Vedle jiných výhod hovoří pro slámu i její nízká cena i snadná pokládka a odstranění.



Nahrává se anketa ...

Slámový mulč plní při pěstování jahod v mírném podnebném pásu několik důležitých úkolů. Prvním z nich je izolace.

„Pro udržení zdravých rostlin je důležité udržovat kořeny jahodníku v chladu. Volná čistá sláma je ideálním izolantem, protože umožňuje dobré proudění vzduchu a chrání půdu a kořeny před přímými slunečními paprsky,“ vysvětluje web Strawberry Plants, který se specializuje na pěstování jahod.

Malinám prospívá hnojivo ze zbytků jiného ovoce. Dodá jim vzpruhu, zajistí úrodu

Slámový mulč je vítaným pomocníkem v boji s plevelem. „Regulace plevele je nezbytná pro zajištění optimálního růstu rostlin a produkce ovoce. Plevel soutěží s jahodníkovými rostlinami o vodu, živiny a sluneční světlo. Plevel také snižuje cirkulaci vzduchu, takže ovoce a listy zůstávají vlhké po delší dobu,“ upozorňuje portál státní univerzity v Iowě.

Sláma zabrání i tomu, aby plody ležely při zalévání, nebo za deštivého počasí v bahně, a udržuje je tak ve větší čistotě. Tím odpadá pozdější nepříjemné čištění zablácených jahod.

Mulč ze slámy mimo jiné chrání vaše jahodníky a jejich plody před řadou patogenů, zejména plísní. Když prší a kapky s velkou razancí dopadají do mokré hlíny nebo kaluží kolem jahodníků, rozstřikují se a na rostliny a plody dopadá špinavá voda. Právě z ní se podle webu Strawberry Plants mohou na jahody i jahodníky přenést patogeny, které jim mohou škodit, nebo je dokonce zahubit.

Slámový mulč je vítaným pomocníkem v boji s plevelemZdroj: Shutterstock

Sláma je výhodná i v případě, že se o svou úrodu nechcete dělit se slimáky. „Sláma funguje. Protože co slimáci nenávidí? Cokoli, co škrábe jejich slizká těla,“ uvádí zahradnický server My Tiny Plot.

Jak mulčovat slámou

Odborníci radí načasovat mulčování na dobu, kdy je půda dostatečně vyschlá a prohřátá, nejlépe na druhou polovinu jara.

Jahodníky podkládáme slámou v období, kdy kvetou. Tím zabráníme tomu, aby se vyvíjející plody dostaly do styku s hlínou. Nejvhodnější pro mulčování jahod je sláma rozřezaná na kusy v délce osmi až deseti centimetrů.

Je čas na pikýrování: Sazenice paprik a rajčat díky němu vyrostou a zesílí

„Nejlepší volbou je ječná sláma, protože je měkčí a poddajnější,“ tvrdí Zahradnický průvodce BBC.

Záhony s jahodníky nejprve dobře vyčistěte od plevele, a pak na ně rozložte slámu. S množstvím slámy to však nepřehánějte, aby se v ní nezabydleli hlodavci. Podle odborníků by měla být vrstva mulče vysoká nejvýš 2,5 centimetru. Jahody na ní budou ležet jako v postýlce a zůstanou čisté, suché a neotlačené.

Jahodníky a sláma:

Po sklizni je však dobré slámu ze záhonů co nejdříve odhrábnout a záhony upravit, aby mohly zakořenit odnože jahodníků.

Nevýhody slámového mulče

Výhodou i nevýhodou slámového mulče je to, že je lehký. Dobře se s ním pracuje, ale když přijde velký vítr, může vrstvu slámy ze záhonu odfouknout.

Odpůrci podkládání jahodníků slámou také upozorňují, že sláma drží déle vlhkost, a tak umožňuje šíření chorob. Slaměný mulč sice odpuzuje slimáky, ale láká jiné škůdce, takže v příliš vysoké vrstvě slámy hrozí zvýšený výskyt hlodavců.