Škála kvetoucích rostlin, kterými si můžeme ozdobit balkony a parapety, se každoročně rozšiřuje, ale převislé muškáty mezi nimi stále vedou. Vypadají efektně, a přitom pěstování muškátů zvládne i začátečník. Cíl každého pěstitele je jasný: truhlíky s nádhernými zelenými kaskádami plnými různobarevných muškátů, stejných jako na alpských chatách v seriálu Doktor z hor. Máme pár tipů, které by vám v jeho dosažení mohly pomoci.

Muškáty. Jsou prostě krásné. Ale víte, jak se o ně správně starat? | Foto: Shutterstock

Obsah článku, můžete podle něj i listovat: Ideální je východní strana, Osvědčily se samozavlažovací truhlíky, Nezapomínejte na podmisku, Muškáty potřebují výživu, Zázračná jedlá soda muškáty chrání, Pomůže i droždí a voda z brambor.

Populární rostlinu Pelargonium peltatum, pro většinu lidí prostě „muškát“, přivezli do Evropy holandští obchodníci, kteří je objevili na počátku 18. století v Jižní Africe. Protože nové rostliny připomínaly odolné divoké muškáty, které již rostly v Evropě, botanici je omylem seskupili do stejného rodu.

Jak sázet muškáty:

Zdroj: Youtube

Dnes už má tento rod jednoletých i vytrvalých rostlin pěstovaných po celém světě na tři stovky druhů. Jsou nenáročné, přežívají i v méně vhodných podmínkách. Pelargonie se pěstují jako okrasné květiny, ale využívají se také jejich léčivé, barvířské i aromatické vlastnosti.

„Mají masité jasně zelené listy. Každý list má špičatý lalok připomínající břečťan. To je důvod, proč se rostliny nazývají také Ivy Geranium,“ vysvětluje web Plant Care Today.

Ideální je východní strana

Před výsadbou převislých muškátů si musíme rozmyslet, kam je umístíme. Příliš stinné stanoviště způsobí nehezký vytáhlý růst a málo květů, proto musíme těmto květinám dopřát slunce.

V posledních letech jsou však v Česku letní teploty velmi vysoké, a i když pelargonie snášejí i jižně orientované polohy, budou vděčnější za polostín. „Následkem příliš dlouhého ostrého slunečního záření mohou mít malé miskovité listy a malé květy. Pro pěstování převislých muškátů je nejlepší východní strana,“ uvádí web Gardening Know How.



Osvědčily se samozavlažovací truhlíky

Jak sázet převislé muškáty? Pokud máte obyčejné truhlíky, navrtejte jim do dna odtokové otvory ve vzdálenostech asi patnáct centimetrů.

Listy rostlin Pelargonium peltatum se používají také jako zelenina. Mají pikantní chuť a ve své původní domovině se běžně jedí. Okvětní lístky se používají k extrakci namodralého textilního barviva.

Zdroj: Plant Care Today

„Pokud bychom otvory neudělali, rostlinám by vlivem nadbytečného vlhka začaly uhnívat kořeny,“ varuje web Balkonové květiny. Pak na dno nasypte drenážní vrstvu a na ni substrát určený pro pelargonie. Do substrátu vyhrábněte díry a do nich umístěte rostliny tak, aby byly stejně hluboko jako v koupených obalech.

„Sazenice vysadíme v množství asi pěti až sedmi rostlin na truhlík v délce 60 centimetrů,“ doporučuje web Balkonové květiny.

Nezapomínejte na podmisku

Nezapomeňte, že klasické truhlíky je třeba vždy vybavit podmiskou pro zachycení vody, která by jinak mohla téct sousedům na hlavu, nebo poškodit fasády či podlahu na balkonu.

Samozavlažovací truhlík nepotřebuje drenáž. Po výsadbě zalijte muškáty vrchem, teprve pak se naplní zavlažovací miska.

Muškáty vydatně zavlažujeme, nejlépe ráno, a používáme odstátou vodu. Mezi zálivkami musí substrát mírně proschnout. Výborně se osvědčilo pěstování muškátů v samozavlažovacích nádobách.

Tipy pro pěstování muškátů

- vyberte jim polostinné stanoviště

- pokud nemáte samozavlažovací truhlík, použijte drenáž

- vydatně zavlažujte

- pozor na přemokření, hrozí hniloba a plíseň

- přihnojujte jednou za dva týdny hnojivem pro muškáty v zálivce

- můžete využít i hnojivo z domácích zdrojů

Muškáty potřebují výživu

Po výsadbě nechejte muškáty alespoň dva týdny bez přihnojování – rostliny musí prokořenit, aby mohly hnojivo přijímat. Ale pak je přiživujte, protože výživa je pro ně nutná. Pokud budou strádat, jejich vzhled utrpí.

Při hnojení však hledejte zlatou střední cestu. V přehnojené a příliš živné zemině rostliny velmi bujně rostou, ale hůře kvetou, snadněji zahnívají, trpí houbovými chorobami a častěji je napadají škůdci. V příliš chudé zemině sice kvetou relativně dobře, ale zakrňují a špatně narůstají.

Zpočátku jsou vhodná hnojiva pro podporu růstu, tedy s vyšším obsahem dusíku, označovaná jako Start, později je vyměníme za hnojiva typu Plod a květ, která mají více draslíku a fosforu a podporují bohaté kvetení.

Existují však i přírodní hnojiva, která muškátům a zvláště jejich květům velmi svědčí a snadno je pořídíte i z domácích zdrojů.

Zázračná jedlá soda vyživuje a chrání

Výborná je například jedlá soda. Muškáty, ale i begonie a hortenzie mají rády zásaditou půdu a jedlá soda je zásaditý produkt, který je jako stvořený pro kvetení. „Připravte rostlinám každý měsíc speciální směs z jedné polévkové lžíce jedlé sody a dvou litrů vody. Brzy se dočkáte bohatých květů,“ slibuje Joan Clarková v Bulletinu tipů.

Tento téměř zázračný prášek může také ochránit muškáty před škůdci, jako jsou mšice či mravenci, i před nejrůznějšími plísněmi a hnilobou. Stačí jednou za měsíc nasypat dvě lžíce jedlé sody do truhlíku.

Kávová sedlina, lidově lógr, se také hodí ke hnojení muškátů. Po přípravě kávy sedlinu usušte na kusu papíru a schovejte. Jednou za půl roku ji nasypte do truhlíku k muškátům a lehce ji promíchejte se zeminou.

Droždí a voda z brambor

Muškáty jako oblíbené domácí rostliny umějí ocenit domácí výživu. Blahodárná je pro ně například voda z vařených brambor. Do vody s bramborami nepřidávejte sůl ani koření, po uvaření ji slejte a nechte zcela vychladnout. „Přidejte ji jednou týdně do zálivky a muškátům tím dodáte spoustu živin,“ doporučuje iReceptář.

Stejně tak muškátům prospívá i hnojivo z droždí, které obsahuje cytokininy, které mimo jiné podporují růst rostlin. Jeho příprava je ovšem časově trochu náročnější.

Potřebujete litr převařené mírně vychladlé vody, kostku droždí a polévkovou lžíci jedlé sody. Vše smíchejte a nechte dva týdny kvasit. Pozor, nádobu se směsí neuzavírejte, mohla by vám vybuchnout. Výslednou směs pak smíchejte se třemi litry teplé vody.

„Zálivku nepoužívejte příliš často. Poprvé ji aplikujte na začátku kvetení a poté opakujte přibližně po třech týdnech. Vždy ji nalévejte na půdu kolem rostlin,“ radí iReceptář.