Muškáty milovaly už naše babičky. I když se nabídka kvetoucích rostlin zdobících balkony a parapety neustále rozšiřuje, pelargonie patří mezi stálice českých balkonů. Důvod je jednoduchý. Jsou krásné, snadno se množí a pěstovat je zvládne i začátečník. Navíc si muškáty můžete vybírat z bohaté palety barev a odrůd jak vzpřímeně rostoucích, tak převislých, tvořících úžasné barevné kaskády květů. Přečtěte si, jak pěstovat muškáty, aby dobře rostly a jejich bohaté květy vydržely celé léto až do prvních podzimních mrazíků.

Jakou péči věnovat muškátům, aby se i kolemjdoucím tajil dech? I když jsou to nenáročné rostliny, bez přiměřené zálivky, dostatku světla a vhodného přihnojování se neobejdou. Jen tak budou od května do října zdobit okenní parapety, balkony a terasy záplavou barevných květů. Muškáty mají navíc tu výhodu, že pokud jim dopřejete vhodnou péči, snášejí dobře i přezimování. Sazenice tak mohou pěkně kvést i několik let a nové si z nich můžete snadno namnožit. Na zimu je pak třeba muškáty přenést dovnitř a mít je v bytě jako pokojové rostliny nebo je přemístit do zimní zahrady či skleníku.

Teď nastal pro vaše muškáty ten správný čas jejich jarního probouzení. Pokud nemáte muškáty z loňska, můžete si vybrat z pestré nabídky nových sazenic muškátů do vašich květníků a truhlíků v zahradnických centrech.

Je z čeho vybírat

„Populární rostlinu pelargonium peltatum, které dnes většina z nás říká muškát, přivezli do Evropy holandští obchodníci, kteří ji objevili na počátku 18. století v Jižní Africe. Protože tyto nové rostliny připomínaly odolné divoké muškáty, které již rostly v Evropě, botanici je omylem seskupili do stejného rodu,“ uvádí web Almanac.

Pelargonií se dnes pěstuje po celém světě na tři stovky druhů, které kvetou nejrůznějšími odstíny bílé, růžové, červené, fialové i purpurové barvy.

„Plnokvěté pelargonie jsou hitem posledních let. Vytvářejí sice poněkud kratší převisy než klasické muškáty s jednoduchým květem, jejich plné nebo poloplné květy jsou však natolik efektní, že jim tento drobný nedostatek rádi odpustíme,“ konstatuje Zahradnictví Dvořák a syn.

Existují i pelargonie s vonnými listy, které vás potěší svou vůní, kdykoli kolem nich projedete.



Jak probudit muškáty po zimě

Co vše musíte udělat, abyste měli v létě ty nejkrásnější pelargonie? Muškáty můžete dát ven na balkon nebo na zahradu, až když nebudou hrozit mrazíky. S letošním brzkým nástupem jara ale nemusíte čekat až na květen, jako to bývá obvyklé.

Jarní probouzení muškátů musíte začít střiháním. Nejprve odstraňte všechny suché a poškozené listy a odstřihněte dlouhé výhony a také květy, které v tuto chvíli rostlinu ještě zbytečně vyčerpávají. Nebojte se radikálního kroku a zkraťte rostliny asi o dvě třetiny. Zredukovat můžete i původní kořenový bal.

Pak už stačí vyměnit substrát za nový, což byste měli dělat každý rok a přiměřeně zalévat. Uvidíte, jak za dva týdny vaše muškáty pookřejí a chytnou druhý dech.

„V případě, že jste muškáty skladovali v holé kořenové formě někde v garáži nebo v kůlně, vyberte odpovídající substrát a muškátové kořeny do něj zasaďte. Nezapomeňte substrát udusat prsty. Přesazené kořeny snáze zakoření a budou v lepší kondici,“ radí časopis Vlasta.

Myslet byste měli i na zálivku a tekuté hnojivo, kterými nastartujete správný vývoj listů a pak i květů. „Se zálivkou ale opatrně, pokud byste muškáty přelívali, začaly by uhnívat. Opatrně i s hnojivem. Sice pak muškáty krásně rostou, ale méně kvetou,“ varuje Vlasta.

Pěstování muškátů

Než půjdete do zahradnictví vybírat sazenice muškátů, myslete na to, že pro ně musíte vytvořit vhodné podmínky a vybrat nádobu, ve které porostou.

U obyčejných plastových truhlíků navrtejte do dna odtokové otvory ve vzdálenostech asi patnáct centimetrů, aby nedocházelo k uhnívání kořenů.

Keramické květináče mívají delší životnost a drží lépe vlhkost než plastové. Samozavlažovací truhlíky šetří čas a vyřeší problém s přesycháním substrátu, ale jsou dražší. Při osazování keramické nádoby musíte zajistit odtok vody keramzitovou drenáží. Volba je jen na vás.

Důležité je také místo, kam muškáty umístíte. Ideální je světlé a slunné stanoviště, nejlépe jižní nebo západní okna či balkon. „Pro pěstování převislých muškátů je nejlepší východní strana,“ uvádí web Gardening Know How.

Dobrá je také ochrana před deštěm, protože silný déšť by mohl květy pelargonií zničit a museli byste čekat, než rostliny znovu nasadí na květ.

6 rostlin na 60 centimetrů

Sazenice, které si vybíráte by měly být zdravé, sytě zelené a s kvalitním kořenovým balem. Na dno nádoby nasypte drenážní vrstvu a na ni substrát určený pro pelargonie. Do substrátu vyhrábněte díry a do nich umístěte rostliny tak, aby byly stejně hluboko jako v koupených obalech. Na truhlík v délce 60 centimetrů vysaďte pět až sedm rostlin, aby se mohly dobře rozrůst a vytvořit co nejvíce květů.

Po vysazení muškátů je důležité všechny osázené nádoby zalít odstátou vodou. „Muškáty průběžně zalévejte, nejlépe ráno nebo večer, protože kapky vody společně se sluncem mohou působit jako lupa a popálit listy. V průběhu sezony také odstraňujte odkvetlá květenství, která rostlinu vysilují,“ doporučují odborníci ze Zahradnictví Dvořák a syn. Mezi zálivkami musí substrát mírně proschnout.

Choroby a škůdci

Během pěstování sledujte případný výskyt škůdců. Na muškáty je třeba při prvním výskytu mšic, molic nebo deformovaných lístků svědčících o přítomnosti třásněnky použít vhodný postřik.

Z houbových chorob se může vyskytnout skvrnitost nebo padlí.

Hnojení muškátů

Muškáty potřebují pravidelné a přiměřené hnojení. Pokud to s hnojením hlavně v počáteční fázi růstu přeženeme, mohli bychom jim spálit kořeny nebo jinak uškodit. V lepším případě by pouze rostly, ale nekvetly.

S přihnojováním je dobré začít zhruba čtyři týdny po výsadbě. Zpočátku jsou vhodná hnojiva pro podporu růstu, tedy s vyšším obsahem dusíku, později je vyměníme za hnojiva, která mají více draslíku a fosforu a podporují bohaté kvetení. Během aktivního růstu hnojte muškáty zhruba každé dva týdny. Použijte ve vodě rozpustné hnojivo v poloviční síle.

Živiny z banánových slupek ocení i vaše muškáty. Stačí je přidat do půdy kolem rostlinZdroj: Shutterstock

K hnojení můžete používat i takzvaný žížalí čaj, což je extrakt z vermikompostu. Vzniká rozkladem organického odpadu s využitím kalifornských žížal. Osvědčené je i přihnojování hodně naředěným slepičím zákvasem. Nehnojte muškáty v zimě, kdy by rostlina měla být v klidu.

Množení pelargonií z řízků

Rozmnožování pelargonií z řízků je snadné. Začněte s ním v září, kdy jsou rostliny v aktivní fázi růstu. Velmi rychle zakoření. Podle Sarah Raven je nejlepší postupovat takto:

Z výhonů udělejte pomocí velmi ostrého nože řízky o délce sedm centimetrů.

Odstraňte spodní listy nebo poupata a vrcholový výhon.

Vložte řízky kolem okraje květináče naplněného písčito–kompostovým substrátem bez rašeliny.

Pelargonie nezakrývejte.

Nechte je někde v teple, ideálně na teplém parapetu, a substrát udržujte vlhký.

Během dvou až tří týdnů by měly zakořenit. Poznáte to podle nového růstu na jejich špičkách a nových bílých kořenů na dně květináče.

Přes zimu je chraňte před mrazem a udržujte jen vlhké.

Brzy na jaře je zasaďte do jednotlivých květináčů. Budou fantasticky růst.