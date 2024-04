Netřesk nebo také sempervivum je ozdobou každé skalky. Dá se ale pěstovat i v květináči, ve skleněné misce na stole nebo na střeše. Ostatně naši předkové používali tenhle sukulent jako ochranu svých stavení před bleskem. Netřesky jsou krásné, nenáročné, rychle se rozrůstají a zvládne je pěstovat úplně každý. Věděli jste, že listy netřesků jsou léčivé podobně, jako aloe vera? Přečtěte si, jaké mají léčivé účinky a jak netřesky množit.

Nejsou krásné? Netřesků existuje mnoho forem a kultivarů. Liší se vzrůstem, velikostí růžic tvořených dužnatými listy i barvou a tvarem. | Foto: Shutterstock

Jak pěstovat netřesk:

Sempervivum, neboli věčně živý, je latinský název odkazující na schopnost netřesku růst i na velmi nehostinných místech, kde by jiné rostliny neměli šanci se uchytit. Podle pověsti si ho oblíbil i sám bůh hromu a nebes Jupiter. Naši předkové netřesky vysazovali na střechy domů, aby nedošlo k zásahu bleskem a jejich dužnaté listy pomohly při případném požáru. Říkalo se, že kde je netřesk, tam netřískne blesk.

Skromný netřesk

Netřesků, sukulentních rostlin z čeledi tlusticovitých, existuje mnoho forem a kultivarů. Liší se vzrůstem, velikostí růžic tvořených dužnatými listy i barvou a tvarem.

„Mnoho odrůd má hvězdicovité květy růžové, červené, bílé nebo žluté barvy. Listy bývají zelené, červené, fialové nebo dokonce zahalené jemnými pavučinovými chloupky,“ uvádí web Gardening Know How.

Netřesky se dají snadno přesazovat i množit.Zdroj: Shutterstock

U nás patří k nejčastěji pěstovaným druhům netřesk střešní. Vytváří velké růžice, které mohou v průměru dorůstat až do 10 cm. Netřeskům nevadí sucho a stačí jim i chudší půda s menším množstvím živin. Milují slunce a netrpí ani chorobami nebo škůdci. Ublížit by jim ale mohla příliš těžká a podmáčená půda, která by způsobila uhnití kořenového systému nebo vznik plísní.



Kde všude roste netřesk:

je ozdobou skalek, kombinace různých druhů a velikostí je velmi efektní

vyplní všechny škvíry a spáry mezi kameny u suchých zídek

pěstuje se v nejrůznějších nádobách, mísách a květináčích v zahradě i na terase

roste i na pařezu nebo na kamenech

vypadá krásně i ve skleněné míse na stole v obýváku

je ideální rostlinou na zelené střechy

Netřesky v zahradních dekoracích:

Jak pěstovat netřesk

Výhodou netřesků je jejich snadné množení. „ Z jednotlivých růžic vytvořených ze zdužnatělých listů vyrůstají v létě silné stvoly a na nich pak drobné pestré květy. Po odkvětu se vytvoří semena, která lze využít pro další pěstování. Růžice pak následně odumírá. Její místo však zaplní dceřiné růžice, které vyrostly jako odnože z mateřské růžice. Právě vegetativní způsob rozmnožování je nejobvyklejší a také nejsnazší,“ popsal web Dům a zahrada.

„Po odkvětu zanechá stonek v rostlině mezeru, která často zkazí shluk krásných růžiček. Netřesk ale snadno zakořeňuje, takže vezměte mladší růžici a jednoduše ji znovu zasaďte do mezery. Malé množství čerstvého kompostu jí pomůže rychleji růst. Menší pavučinové odrůdy nezanechávají mezery, jejich stonky jakoby uschnou a prostor jim zaplní nové růžice,“ uvádí web Craigiehall Nursery.

Rostliny se také dobře rozsazují, protože kořenový bal je uložený mělce pod povrchem půdy. Stačí proto vyjmout dceřinou růžici i s kořínkem a přenést tam, kde chcete, aby rostla.

Pěstování ze semínek také není složité. „Semena zasaďte do květináčů o průměru 5 cm. Stačí je zatlačit do půdy. Semena potřebují ke klíčení světlo a teplotu alespoň 21 °C. Ve většině případů semínko vyklíčí. Po čtyřech nebo pěti týdnech by se na místě, kde jste zasadili semena, měly vytvořit malé růžice,“ uvedl postup Gardening Know How.

„Pokud nevyklíčí do čtyř až pěti týdnů, je třeba dát květináče na dva až čtyři týdny do lednice a opakovat sluneční a teplotní podmínky“, přidává neobvyklou radu Gardening Know How.

Rozmnožování a léčivé účinky:

Co léčí netřesk

Netřesk je bohatý na vitamín C, organické kyseliny, hořčiny, třísloviny i vápník. Je mrazuvzdorný a proto můžete jeho léčivé listy i šťávu z nich využívat prakticky po celý rok. Co všechno se dá s pomocí netřesku léčit, uvedl iReceptář.

Dužnina a její šťáva urychlí hojení drobných kožních poranění a uleví i po bodnutí hmyzem a popálení kopřivami .

a uleví i po a . Oloupaný lístek netřesku lze využít jako náplast . Funguje i na bradavice , záděry , opařeniny a omrzliny .

. Funguje i na , , a . Půl kávové lžičky netřeskové šťávy smíchejte s 1 dl vlažné vody a použijte jako kloktadlo při zánětech dutiny ústní nebo při bolestech v krku .

při nebo při . Čerstvě vymačkanou šťávu z listů aplikujte 5 až 7 krát denně na opar a nechte zaschnout.

a nechte zaschnout. Z netřesku se dá vyrobit přípravek, který pomůže při léčbě ušních zánětů. Smíchejte 1 lžičku panenského olivového oleje se 7 až 10 kapkami šťávy z listů netřesku. 3 až 4krát denně kapejte směs do vnějšího zvukovodu a nechte 10 minut účinkovat.

