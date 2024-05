Osázeli jste už všechna okna barevnými letničkami, jen ta stinná zůstávají smutné bez květin? Potřebujete netýkavku. Navzdory nepříliš sympatickému jménu je to skromná a krásně kvetoucí rostlinka, která se obejde bez slunečních paprsků a k životu potřebuje jen výživnou půdu a dostatek vláhy. Na severních oknech chráněných před větrem umí udělat velkou parádu.

Parapety bez slunce až do prvních mrazů krásně rozzáří netýkavka neboli balzamína. | Foto: Shutterstock

Rodina netýkavek neboli balzamín (latinsky Impatiens) je opravdu velká: tvoří ji až tisíc druhů - od odolného zavlečeného plevele až po nádherně růžově, červeně, fialově nebo bíle kvetoucí keříky. Za okny a na zahrádkách je pěstovaly už naše babičky a prababičky, které pro ně měly mnohem hezčí jména než netýkavka: říkaly jim pilná Lízinka, ančička nebo sultánka.



Kdy je pravý čas netýkavky sázet

Balzamíny jsou původem tropické rostliny, takže ideální je pro ně výsadba po posledních jarních mrazech. Jejich životnost pak končí s prvními podzimními mrazíky, které balzamínu pohřbí: přezimování pod střechou sice zpravidla přežije, ale vyčerpá ji a v další sezóně kvete jen spoře.

V zahradnictvích a na trzích dnes objevíte nejčastěji dva druhy balzamín.

Impatiens walleriana je keřík dorůstající do výšky až 40 centimetrů. Šlechtěním vznikly i odrůdy, které kvetou hned ve dvou barvách.

je keřík dorůstající do výšky až 40 centimetrů. Šlechtěním vznikly i odrůdy, které kvetou hned ve dvou barvách. Impatiens New Guinea se u nás objevila relativně nedávno, v 80. letech. Je mohutnější než walleriana a stejně jako ona bohatě kvete až do prvních mrazů.

Jako plevel u nás roste například netýkavka malokvětá a netýkavka žláznatá. Pocházejí z Asie a do Evropy byly zavlečeny už v 19. století. Velmi rychle se šíří a rozrůstají ve volné přírodě, mění složení rostlinných společenstev v oblastech svého nového výskytu a vytlačují původní druhy rostlin.

Takhle vypadá netýkavka žláznatá: roste jako plevel kolem řek a dusí původní rostliny:

Kvalitní půda, dobrá drenáž, spousta vody

Ať už si vyberete kteroukoliv variantu, dopřejte balzamínám při květnové sazbě kvalitní zeminu. „Měly by být vysazeny v humózní, vlhké a dobře propustné půdě s mírně kyselým pH," doporučuje web Better Homes and Gardens s tím, že ačkoliv balzamíny chtějí trvalé vlhko, potřebují i dobrou drenáž, aby nestály ve vodě.

„Čím blíže k sobě budou, tím vyšší rostliny porostou. Pokud však máte v úmyslu pěstovat je jako nízké keříky, které nechají vedle sebe vyniknout vyšší a nápadnější rostliny, nechte jim kolem sebe dostatek místa, budou se rozrůstat do šířky," dodává web.

Pak už stačí balzamíny pravidelně zalévat a zhruba jednou za deset dní jim dopřát kterékoliv univerzální hnojivo na kvetoucí letničky.

Pokud toužíte umístit květináč s balzamínou i na slunečný parapet, sáhněte po balzamíně konžské neboli papouščí. Má nádherné unikátní květy, které milují slunce.

Pokud na balzamínu zapomenete s vodou a vyschne, nevěšte hlavu: ponořte ji s květináčem do kbelíku a nechte ji pít, kolik potřebuje. Během hodiny se její křehké listy vrátí zpět do kondice. (Právě křehké a snadno zranitelné a ulomitelné listy jsou prý prazákladem jejího názvu netýkavka - je třeba se jich dotýkat jemně a chránit je před větrem, aby se rostlina nepolámala.)

Během vegetační doby potřebuje balzamína kromě vody a přihnojování už jen občasný sestřih. „Pokud vaše rostliny netýkavek mají v pozdním létě mnoho dlouhých výhonů, vezměte sterilní ostré zahradní nůžky a nejméně třetinu jich odstřihněte. To podpoří vznik nových květů a zlepší celkový vzhled rostlin," nabádá web The Spruce.

Dejte netýkavkám nenáročného společníka

Balzamíny vypadají krásně v libovolném mixu barev - všechny ty odstíny růžové, červené, fialové a bílé vytvoří krásný barevný koberec. Můžete jim ovšem dopřát i společnost nekvetoucích zelených rostlin s podobnými nároky na světlo, především pak břečťanu a kapradin.

