Přírodní ratan krásně vypadá, ale hodí se spíše do interiéru. Na jeho vzhledu se totiž rychle podepíše vliv slunečního záření a deště. Skvělou alternativou je umělý ratan, který má hned několik výhod:

vzhled je skoro k nerozeznání od přírodního ratanu, ale na rozdíl od něj se vyrábí snad ve všech odstínech, na které si jen vzpomenete

odolnost – spolehlivě odolá UV záření (nebledne), dešti, mrazu i plísním, takže ho na zahradě či terase můžete nechat klidně celý rok

snadná údržba – nevyžaduje žádnou speciální péči, stačí případnou špínu otřít vlhkým hadříkem

recyklovatelnost – umělý ratan je 100% recyklovatelný

lehká manipulace – díky lehoučké konstrukci ho můžete kamkoliv přemístit, a to i bez chlapské pomoci.

Osobité solitéry

Svůj relaxační koutek si můžete vytvořit i na pár metrech čtverečních. Základem takové oázy je zahradní křeslo nebo lehátko.

Uvelebte se do měkkého polstrování a zhoupněte se do úplné pohody. Designové křesílko Swing je skvělým doplňkem na zahradu i do domu. Složitého vrtání do stropu nebo zavěšení na větev stromu se bát nemusíte. Díky stabilní konstrukci ho můžete umístit kamkoliv, kde se vám bude dobře odpočívat.

Zahradní závěsné křeslo z umělého ratanu Timpana Swing, cena na Bonami.cz: 5 999 Kč

Na lehátku Sun budou hodiny opalování na sluníčku ubíhat jako vteřiny. Dá se jednoduše nastavit do několika poloh, tudíž si můžete na lehátku hodit odpoledního šlofíka i přečíst poslední vydání vašeho oblíbeného módního magazínu.

Zahradní lehátko z umělého ratanu Timpana Sun, cena na Bonami.cz: 3 799 Kč

Promyšlené zahradní sety

Užijte si pohodlné posezení s rodinou či přáteli za doprovodu sluníčka a příjemných teplot. Bytelný zahradní nábytek Timpana z umělého ratanu má měkké vypolstrované podsedáky, které jsou zcela voděodolné. Po dešti je stačí setřít a můžete okamžitě pokračovat v odpočinku na zahradě.

Set zahradního nábytku z umělého ratanu Timpana Berry, cena na Bonami.cz: 5 499 Kč

Pro větší společnost oceníte set zahradního nábytku Dion. Stolek má zvedací desku a slouží jako praktické úložiště třeba pro deky, které zahřejí během chladnějších večerů. úložištěm pro časopisy či měkké deky, které vás zahřejí za chladných večerů.

Potahy a měkoučké sedáky vám zajistí to největší pohodlí a komfort, který můžete od zahradního nábytku vyžadovat. Navíc jsou zcela voděodolné, takže je rozlitý drink ani déšť vůbec nerozhází.

Set zahradního nábytku z umělého ratanu Timpana Dion, cena na Bonami.cz: 12 999 Kč

Zahradní nábytek Timpana vám Bonami.cz doručí zdarma a v případě potřeby vynese do vyšších pater. Pokud s nábytkem nebudete spokojeni, můžete ho do 90 dnů od zakoupení zdarma vrátit.