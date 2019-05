Obývák na zahradě aneb Letošní trendy v zahradním nábytku

V obýváku si hovíte na prostorné a pohodlné sedačce, zatímco na terase abyste se celý večer viklali na starých kovových židlích. Nezní to moc logicky. Pokud v létě chceme trávit v zahradě na čerstvém vzduchu co nejvíce času, vyplatí se nám investovat do komfortního nábytku.

Letošní trend v zahradním nábytku klade důraz zejména na pohodlí; na zahradě či terase bychom si měli připadat jako v obývacím pokoji. Náš každodenní pohyb v obývacím prostoru se s příchodem léta nemění, jen se přesouvá ven. Jestliže jsme z interiéru zvyklí na měkkou sedačku s křesílky a konferenčním stolkem, podobné aranžmá bychom měli zřídit i na terase. Zvláštní pozornost však musíme věnovat materiálu, ze kterého bude takový nábytek vyroben. Máme nad posezením střechu? Budeme mít možnost nábytek přes zimu uskladnit v garáži či jiném prostoru, kde nemrzne? Jestliže bude sedací souprava vystavena nepřízni počasí po celý rok, měla by být vyrobena z těch nejodolnějších materiálů. Stavíme terasu: dlažba versus dřevo Přečíst článek › Bezpečnou volbou je v tomto ohledu umělý ratan, o který na rozdíl od toho přírodního nemusíte nijak pečovat, a přesto odolává slunečnímu záření i velkým teplotním rozdílům. Při nákupu však hleďte také na kvalitní konstrukci a vyberte hliníkovou. Oproti plastu je sice dražší, ale zato téměř nerozbitná. Z ryze přírodních materiálů se na výsluní drží teakové dřevo, které je oproti domácím dřevinám odolné vůči působení vody a vlhkosti; údržba spočívá jen v pravidelných nátěrech olejem, aby se na něm nevytvořila nechtěná patina. Pro dokonalý pocit pohodlí ovšem potřebujeme hlavně vhodné polstrování, polštáře a další textilie. Ty by měly být vyrobeny z vodoodpudivých vláken inertních vůči běžnému znečištění a odolných proti plísním a UV paprskům. Někteří výrobci zahradní nábytek dodávají v základních verzích s obyčejnou látkou a za speciální odolnou textilii vás nechají zaplatit zvláštní příplatek. Při nákupu proto vždy zkontrolujte, co všechno je zahrnuto v základní ceně. Vaříme pod širým nebem: Jak zřídit zahradní kuchyni Přečíst článek ›

Autor: Redakce