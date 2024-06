Okrasné trávy se hodí do všech typů zahrad. Pohled na elegantní traviny tančící a jemně šelestící ve větru je velmi uklidňující. V kombinaci s trvalkami tvoří zajímavý kontrast. Mezi nejoblíbenější okrasné trávy patří právem ozdobnice čínská. Vybrat si můžete z velkého množství odrůd lišících se výškou, barvou listů i květů. Ozdobnice vyžaduje minimální nároky na údržbu. Krásná bude i v zimě, až svázané trsy suchých trav pokryje sníh nebo jinovatka.

Ozdobnice čínská patří mezi nejoblíbenější okrasné trávy. | Foto: Shutterstock

Jak pěstovat ozdobnici čínskou:

Okrasné trávy ladně se kolébající při každém závanu větru okouzlily už v polovině minulého století německého zahradníka Karla Foerstera. Nazval je velmi příznačně „vlasy matky Země“. Jde o vytrvalé rostliny, které se postupně rozrůstají do objemných trsů. V průběhu roku mění barvu od jarní svěže zelené po tmavší odstíny, slušící podzimu. Snášejí dobře sucho, protože listy chrání kořeny před vyschnutím a zároveň k nim přivádějí dešťovou vodu. Jsou mrazuvzdorné, ozdobou zahrady proto budou i v zimě. Seřezáváme je až na jaře.

„Do zahrady vnášejí okrasné trávy klid a zároveň přirozený pohyb. Kombinací druhů rozdílné výšky vytvoříte dynamiku v zahradě. Vysoké trávy s bohatými latami květů jsou elegantní až monstrózní. Některé druhy jsou vhodné jako solitéry, menší druhy zase s výhodou použijete ve skupinách jako půdní pokryv,“ radí odborníci ze Zahradnictví Dvořák a syn. Květy ozdobnice se hodí i k řezu nebo na sušení.

Ozdobnice čínská

Ozdobnice čínská je travina rostoucí přirozeně ve východní Asii, především v Číně, Japonsku a v Koreji. Kromě elegantních trsů a různorodých listů zdobí trávy především zajímavá květenství. Rané odrůdy ozdobnice čínské kvetou v srpnu a září velkými květenstvími se stříbřitou až hnědočervenou barvou. Pozdní kultivary kvetou jen výjimečně. Daří se jim v jakékoliv dobře propustné půdě.

Ranní káva v zahradě, kde ve větru tančí okrasné trávy, nemá chybu.Zdroj: Shutterstock

Ozdobnice čínská dorůstá výšky 2 až 3 metry. Některé její kultivary mají listy se žlutými pruhy. Krásné jsou i stříbřitě červené laty květů. „Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis) je nesmírně zdobná, a to především odrůda „Zebrina“ díky svému atypickému pruhování. Obvykle jsou listy travin proužkované podél, ale tato je výjimkou. Ozdobnice čínská je zebrou mezi travinami. Nabízí však i odrůdy s podélným pruhováním či proužky na okrajích lístků,“ uvedl zájmový web iReceptář.



Jak pěstovat ozdobnici

Ozdobnice je bujně rostoucí travina. Dobře poroste, pokud jí v sezóně dopřejete hnojivo bohaté na dusík. Nemusíte ho kupovat. Zákvas z kopřiv, který si doma připravíte, vás nebude nic stát a prospěje nejen samotné ozdobnici, ale i půdě, ve které roste. Na jaře můžete svojí ozdobné trávě dopřát kvalitní kompost.

Dařit se jí bude v dobře propustné půdě. Zalévat ozdobnici stačí jen na začátku vegetace a pak v případě velkého sucha. Dlouhodobě zamokřená půda by rostlině škodila, začala by uhnívat.

Ozdobnice nejlépe prospívá na slunném místě.

Výhody ozdobnice čínské:

není náročná na půdu

na půdu je vhodná do menších i velkých zahrad , na terasy i balkóny

, na i vypadá krásně v kombinacích s jinými travinami

s jinými travinami je mrazuvzdorná

trsy na podzim není nutné stříhat

Ozdobnice v květináči

Ozdobnici čínskou můžete pěstovat i v květináči na balkoně nebo na terase. Nejdůležitější je v tomto případě výběr správné nádoby. Květináč musí být dostatečně velký a široký, aby si v něm rostlina dokázala vytvořit kvalitní kořenový systém.

„Abyste zabránili přílišné vlhkosti, použijte květináč s dostatečnými drenážními otvory,“ připomíná specializovaný web The Spruce. Jinak by trávě začaly uhnívat kořeny.

Jak sázet ozdobnici

Nejlepší doba pro výsadbu ozdobnice je na jaře po posledním mrazu. „Vykopejte díru jen o málo hlubší než je rostlina v nádobě, ale dvakrát až třikrát tak širokou. Pokud je zemina úrodná a hlinitá, nemusíte nic přidávat. Pokud ne, přidejte kompost,“ radí časopis Better Homes & Gardens.

Opatrně uvolněte kořeny z kořenového balu a umístěte rostlinu do vykopaného otvoru. Přidejte zeminu a trávu zalijte. „Kolem rostliny přidejte vrstvu odleželého mulče,“ doporučuje časopis Better Homes & Gardens.

Jak množit ozdobnici

Trávy namnožíte nejsnáze dělením trsů, nejlépe na jaře, ale v případě potřeby i na podzim.

Jak rostliny stárnou a tvoří velké trsy, mohou ztrácet na síle a uprostřed odumřít. Pokud k tomu dojde, ozdobnici vykopejte a rozdělte ji, abyste oživili její růst a rozšířili počet rostlin. K rozdělení mateřské rostliny na několik částí použijte ostrou lopatu. Jednotlivé části pak zasaďte na zahradě, nebo do nádob se zahradní zeminou, pokud je chcete někomu darovat.

Ozdobnice čínská - sestřih:

Miscanthus lze pěstovat také ze semen. Klíčení je poměrně rychlé, obvykle nastává do dvou týdnů. Pokud zasejete semena doma, můžete sazenice přesadit, jakmile budou mít minimálně dvě sady listů.

Jak zazimovat ozdobnici

Trávy nikdy neseřezávejte na podzim. Suchá stébla budou po celou zimu chránit střed rostliny před mrazem. Vějíře suchých stébel budou navíc ozdobou vaší zahrady i v zimě. Když je pokryje jinovatka, jsou krásné.

Na zimu se trávy svazují:

Začátkem prosince svažte ozdobnici čínskou do snopů. Spodní část trsu několikrát omotejte pevným provázkem a postupujte vzhůru až po květenství. Zabráníte tak tomu, aby se jednotlivé trsy vlivem tíhy sněhu rozpadly. Kdyby se vrstva sněhu dostala do středu travního trsu, který nemá rád nadbytečnou vlhkost, mohla by jeho část do jara uhnít.

Snopy ozdobnice můžete chránit před velkými mrazy také obalením textilií, nebo obložením jehličnatými větvemi.

Kdy seřezávat ozdobnici

Ozdobnice čínská se zastřihává na jaře, začátkem dubna, jakmile pominou poslední mrazy. Seřízněte celý trs velkými nůžkami zhruba 10 -15 cm nad zemí. Nové trávy začnou růst a už v létě vás potěší ještě větším zeleným trsem s nádhernými listy.

