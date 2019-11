Existuje mnoho druhů ryb vhodných k chovu v zahradních jezírkách. Tyto druhy jsou všeobecně klidné a mezidruhově tolerantní. Pokud je chcete kombinovat, věnujte pozornost tomu, zda je pro ně jezírko vhodné svojí hloubkou, velikostí a výkonem filtrace. Ryby do zahradních jezírek je třeba vybírat s rozmyslem, opatrně a nejlépe po poradě s odborníky, aby odpovídaly dispozicím vodní plochy, kterou pro ně máte.

Pokud vyberete ryby od spolehlivých odborných prodejců, vyhnete se tomu, že byste si do jezírka mohli zanést různé infekce nebo parazity z nekvalitních chovů, nebo dokonce od ryb přímo nachytaných nelegálně v přírodě. Po jejich zakoupení buďte obezřetní při jejich transportu a následném vysazení do jezírka. Nejprve je po převozu umístěte do kbelíku nebo jiné nádoby a nechte je ve vodě, ve které byly při převozu. Postupně do ní přilévejte vodu z jezírka, aby si zvykly na nové prostředí. Teprve po pár dnech je umístěte do jejich budoucího domova.

Ať se již rozhodnete pro kterýkoli druh ryb, dbejte na to, aby měly ve vodě dostatek prostoru, obzvláště pokud se rozmnoží. Po poradě s odborníky je možné nové přírůstky odprodat buď přes ně, nebo je nabídnout k prodeji přímo, například přes internet. Nicméně každý chovatel se jistě bude zajímat o to, jaký je zdravotní stav rybek, případně je bude chtít předem vidět, s čímž musíte počítat. Ryby pravidelně kontrolujte, kdyby se vyskytla nějaká infekce nebo parazit, abyste je dokázali včas ochránit. Kontrolujte změnu tvaru ploutví, očí (ploutve mohou být deformované, s různými výrůstky, ryby mohou kvůli některým infekcím také oslepnout) atd. V zimě potřebují ryby méně krmení než přes sezonu, kdy bývají obecně aktivnější.

*Koi kapr

Pokud uvažujete o jezírku, ve kterém by pulzoval čilý podvodní život, vsaďte na chov výrazných koi kaprů. Vyšlechtění příbuzní našeho kapra obecného se těší mimořádné popularitě zejména v Japonsku, kde se stali symbolem moudrosti, štěstí, úspěchu a dlouhověkosti. Překrásné barevné kombinace, které nenajdete u žádné jiné ryby, dosahují šlechtěním japonští chovatelé. Bohužel platí, čím je kapr barevnější, tím je náročnější na péči. Pokud s chovem začínáte, sáhněte nejprve po odolnějších, tzv. eurokoi, z Evropy. Jsou levnější, ale mají také méně výrazné barvy. Patří mezi hejnové ryby, proto byste neměli chovat nikdy jen jednoho, ale nejméně pět jedinců. Pokud byste měli v jezírku pouze jednu dvě ryby, bylo by to pro ně velmi stresující.

Velkou nevýhodou chovu těchto nádherných ryb však je, že mohou dorůstat velikosti až 80 cm, takže se naprosto nehodí pro malé vodní plochy. Na dostatek prostoru myslete už při stavbě jezírka, které by mělo mít objem alespoň pět tisíc litrů, s hloubkou nejméně 150, lépe však 200 až 250 cm. Koi kapři jsou mírumilovná stvoření, která se dobře snášejí i s jinými druhy ryb. Pokud chováte kapry koi (nebo jiné velké druhy) a vaše jezírko není moc osazeno rostlinami, které by okysličovaly vodu, je třeba pořídit do jezírka silnější filtrační systém. Jsou také velmi učenliví, takže si je můžete ochočit a navyknout, že jakmile se objevíte s krmením, budou vám doslova zobat z ruky.

*Karas zlatý a stříbřitý

Jedná se o nenáročné nedravé ryby, které tráví většinu dne v houfech u dna, ale občas se také rády vyhřívají na slunci. Vyšlechtěno je několik forem, známý je například zlatý karas, lidově zlatá rybka. Protože tyto nádherné zlatavé ryby jsou velmi společenské, při chovu je třeba myslet na to, že pro ně potřebujete dostatek místa.

Pozor – karasi jsou druh, který se velmi rychle rozmnožuje a mohl by se po čase stát v jezírku převládajícím druhem. Můžete se tedy s odborníky poradit, zda by bylo možné rozmnožené kusy odprodat nebo zda lze rozmnožování ryb nějakým způsobem omezit. Malí karasové mívají hnědou nevýraznou barvu, ale nelekejte se, s postupem věku se vybarví pěkně dozlatova.

*Jesen zlatý

Další z ryb milujících velká hejna. Jeseni jsou velmi rychlí a aktivní plavci, kteří se rádi pohybují na velkém prostoru, a proto potřebují větší jezírka a vodní plochy. Pokud se pro ně rozhodnete, dopřejte jim kromě dostatku místa také silnou filtraci k okysličování vody.

*Slunečnice pestrá

Jeden z druhů, který je nenáročný na prostor i na společnost. Stačí jim menší vodní plochy a také se raději zdržují v menších hejnech. Mají nádherné zbarvení, jsou dravé, ale všežravé, takže s krmením nemusíte mít velké starosti.

*Slunka obecná

Malé rybky, které milují větší společenství v hejnu, jsou velmi klidné, mírumilovné a dobře se snesou i s jinými druhy ryb. Nepotřebují hodně prokysličenou vodu, neboť nepatří mezi velmi aktivní plavce. Pohybují se nejčastěji u hladiny, kde si hledají potravu. Vzhledem k tomu, že jsou teplomilné, můžete je vysadit do mělčích jezírek.

*Lín obecný

Jsou to samotáři, kteří se zdržují při dně, kde konzumují zapomenuté krmivo. Občas se rádi vyhřívají na slunci. Jsou nenároční na obsah kyslíku. Oblíbená je jejich zlatá forma.

*Jelec tmavý

Žijí u hladiny ve skupinách, upřednostňují létající hmyz, ale pochutnávají si i na larvách komárů nebo na žabích vajíčkách. Nepohrdnou ani malými drobnými rybkami, a proto nejsou vhodní do jezírek, kde se chovají ryby na potomstvo.

Danka Ačová