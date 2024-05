Na oblíbenou polévku ani na topinku se tenhle česnek použít nedá. Jeho nádherné kulovité květy bílé, růžové, modré, fialové nebo purpurové barvy nevoní krásně jako lilie. Jsou ale ozdobou každé zahrady i velkým lákadlem pro hmyz. Okrasný česnek se pěstuje snadno a není náročný. Stačit mu bude slunné stanoviště a dobře propustná půda.

Okrasný česnek je ozdobou každé zahrady i velkým lákadlem pro hmyz. | Foto: Shutterstock

Česneky jedlé i okrasné:

Pokud si chcete vytvořit v zahradě nějaké zajímavé aranžmá, je okrasný česnek s bambulemi barevných květů tím pravým dekorativním prvkem. Vaší péče přitom nebude tato odrůda česneku potřebovat mnoho. Nápadná květenství na vrcholu i více než metr vysokých stonků vás budou těšit od května až do července. Okrasný česnek vypadá skvěle rostoucí samostatně ve skupinách i roztroušený v záhonech letniček nebo trvalek.

Květy okrasného česneku přitahují motýly, čmeláky a včely. Mohou se používat do květinových aranžmá nebo usušit i se stonky a pak použít jako dekoraci.

Jak pěstovat okrasný česnek

Okrasný česnek má rád dostatek slunečního světla a dobře propustnou půdu s dostatečným množstvím organické hmoty. Půdu je třeba udržovat stále vlhkou, ale ne přemokřenou. Pravidelně zalévejte okrasný česnek zejména během suchého období. Zalévejte ho tak, aby listy a květy měly čas před večerem oschnout.

Jako hnojivo je při výsadbě okrasného česneku dobré použít organický kompost nebo hnojivo bohaté na dusík a fosfor. Dodatečně přihnojování se provádí jen během vegetačního období.

Každá odrůda okrasného česneku může mít specifické požadavky na pěstování. „Malé odrůdy česneku dorůstají výšky pouhých 15-20 cm a jsou vhodné pro pěstování na skalkách. Naopak mezi obry patří česnek obrovský (Allium giganteum), jehož některé kultivary mohou dosáhnout i do výšky 180 cm a jeho květenství v nádherných fialových odstínech může mít v průměru až 25 cm,“ uvedl odborný web Dům a zahrada.

Pravidelně odstraňujte uschlé květenství a také plevel, který nevypadá dobře a navíc by česnek připravil o vláhu i živiny.



Přezimuje v zemi

„Jako všechny cibuloviny okrasné česneky po odkvětu a dozrání semen postupně uvadnou, zatáhnou listy a až do dalšího jara odpočívají v podzemí. Schnoucí listy neodstraňujeme, rostlinu bychom tak oslabili. Cibule okrasných česneků není nutné vyjímat na podzim z půdy, přezimují bez problémů v ní,“ informoval zájmový web iReceptář.

Okrasný česnek, pokud je rostlina dobře zakořeněná před příchodem zimy, je odolný vůči mrazu. Před velkými mrazy je možné ho chránit mulčem.

Květy okrasného česneku přitahují motýly, čmeláky a včely.Zdroj: Shutterstock

Hlavní požadavky na péči o okrasný česnek shrnul specializovaný web The Spruce:

Zasaďte okrasný česnek tam, kde může mít celý den slunce.

Dávejte pozor, abyste ho nepřelili.

Ujistěte se, že půda má dobrou drenáž.

Hnojte koncem léta, zvláště pokud vaše půda postrádá živiny.

Rostliny seřízněte na konci podzimu po zaschnutí listů.

Jak množit okrasný česnek

Cibulky okrasných česneků se mohou sázet na jaře od března do dubna a pak na podzim v období od září do listopadu. Menší druhy se sází do důlků o hloubce 10 cm, velké do hloubky 15 cm. Do kypřejšího substrátu nebo písčitohlinité půdy dodejte na začátku kompost a zalijte.

Okrasný česnek:

„Mezi cibulkami většiny odrůd ponechte vzdálenost 30 cm, velmi malé druhy lze vysadit blíže,“ doporučil specializovaný web Grow veg.

Okrasné česneky se množí i semeny a dceřinými cibulkami, které vznikají vedle mateřské cibule. Semena se vysévají na jaře nebo na podzim.

Okrasný česnek i v květináči

Okrasné česneky můžeme pěstovat nejen na záhonech, ale také v nádobách na balkonech nebo terasách.

„Pokud vysazujeme nové cibulky, měli bychom je vsadit do hloubky alespoň 10 cm, větší cibule i hlouběji (15-20 cm). Cibulky v nádobách je lepší na zimu vyndat a nechat přezimovat v chladné tmavé místnosti, např. ve sklepě, protože v nádobě by mohly v případě silnějších mrazů a nízkých teplot promrznout,“ radí odborný web Dům a zahrada.

