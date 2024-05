Mezi letničkami a balkonovými květinami patří v posledních letech k velkým hitům kráska jménem ostruhatka. Vytváří bohatě rozvětvené keříky s tenkými stonky zakončenými hrozny květů. Některé odrůdy rostou vzpřímeně, jiné se krásně přelijí přes okraj truhlíků, takže efektně ozdobí terasy i balkony. Navíc dokážou vykvést už v polovině května a vydrží až do prvních mrazíků. Pěstovat ostruhatku přitom není náročné, chce to jen vybrat vhodný druh a poskytnout jí dostatek slunce a pravidelnou zálivku.

Ostruhatky dokážou vykvést už v polovině května a vydrží až do prvních mrazíků. | Foto: Shutterstock

Ostruhatky vábí užitečné opylovače

Ostruhatka, nebo také Diascia, pochází z jižní Afriky, kde najdeme na sedmdesát dalších druhů. Slávu jí vydobyla šlechtitelská práce Hectora Harrisona z Appleby v Anglii, který od roku 1980 vypěstoval tisíce kříženců. Výsledkem jeho snažení byly mimo jiné větší květy a nové barevné odstíny.

Své jméno ostruhatka získala podle páru ostruh, které najdete na zadní straně každého květu. „Tyto ostruhy mají důležitou funkci - obsahují látku, která přitahuje užitečné opylovače,“ vysvětluje zahradnický web Gardening Know How. V zemi svého původu je to trvalka, u nás se pěstuje jako jednoletá rostlina.

Co do truhlíku? Surfinie nevyžadují velkou péči a na balkoně vypadají luxusně

Ostruhatka je sestřenice hledíku a stejně jako on je to vzhledově efektní rostlina. Její stonky měří asi třicet centimetrů a jasně zelené listy ve tvaru srdce kontrastují s jemnými květy, které mohou být v odstínech fialové, růžové, korálové a bílé barvy, každý s kontrastním žlutým hrdlem. V barevné škále však můžete najít i květy dvoubarevné nebo kropenaté.



Nahrává se anketa ...

Vedle druhů vhodných do truhlíků či závěsných květináčů si můžete vybrat také ostruhatky, které se hodí na záhon či do skalky.

„Ostruhatka má velmi dlouhé období květu, které začíná na přelomu května a června a podle počasí může trvat až do začátku zimy. Tak dlouhá doba kvetení je její velkou předností,“ píše Gardening Know How.

Ostruhatka je skromná rostlina

Co ostruhatka potřebuje k tomu, aby prospívala? Je skromná, takže toho moc není. Daří se jí na slunečném místě, v dobré půdě, s pravidelnou a rozumnou zálivkou i občasným přihnojením.

Rostlina ocení umístění na slunečném místě, ale extrémní vedra jí nesvědčí. „Když léto vrcholí, měla by část dne, nejlépe odpoledne, strávit ve stínu, i když to poněkud omezuje její kvetení,“ uvádí web The Spruce, který se zabývá radami do domácnosti.

9 způsobů, jak vypudit krtka ze zahrady. Bez jedů a násilí

Ostruhatky vysazujte v druhé polovině května, když pomine nebezpečí mrazu. Do truhlíků dejte substrát bez rašeliny a pro lepší odvodnění přidejte perlit, drť nebo vermikulit. Po výsadbě pravidelně zalévejte, protože rostliny pěstované v květináčích vždy potřebují pravidelnější zálivku než ty, které rostou v zemi.

Dávejte však pozor, abyste rostlinu nepřelili, protože ostruhatka příliš vlhkou půdu nemá ráda. Zkontrolujte drenážní otvory a rostlinu zalévejte, pokud je horní vrstva hlíny suchá asi do hloubky 2,5 centimetru.

Ostruhatka je sestřenice hledíku a stejně jako on je to vzhledově efektní rostlina.Zdroj: Shutterstock

Zástřih a hnojivo rostlině prospějí

„U mladých rostlin zaštípněte nebo zkraťte stonky, abyste podpořili jejich keřovitý růst,“ radí web BBC Gardeners’ World zaměřený na přírodu a zahrady. Suché květy odstraňujte, abyste podpořili další kvetení.

„Pokud vaše ostruhatka nekvete nebo kvete špatně, může to být nedostatkem slunečního světla nebo nedostatkem živin. Hnojivo s vysokým obsahem fosforu kvetení podpoří,“ radí The Spruce.

„Rostlina jde velice brzy do květu, takže se koncem května můžete klidně těšit z prvních poupat a květů,“ upozorňuje iReceptář.

Ostruhatka kvete nejlépe na začátku léta a na podzim. „Jestliže po letních vedrech přestane kvést, nebo její květy začnou blednout, zkraťte její stonky na délku deseti centimetrů. Rostlina vás může překvapit dalším návalem květů, když se na podzim ochladí,“ doporučuje web Gardening Know How.

Tvorbu květů podpoří pravidelné hnojení, které ostruhatkám dopřejete každých pár týdnů. Někteří pěstitelé doporučují použít tekuté hnojivo na rajčata.

Ostruhatka je prostě krásná:

Pěstování ze semen a z řízků

Ostruhatku si můžete jednoduše koupit v zahradnictví, a pokud se vám osvědčí, můžete si ji další rok vypěstovat ze semen nebo řízků z vlastních rostlin.

Semena vysévejte pod kryt brzy na jaře při teplotě 15 až 18 °C. „Semena zatlačte do půdy, ale nezakrývejte je, protože klíčení vyžaduje vystavení slunečnímu záření,“ radí Gardening Know How.

Udržujte půdu mírně vlhkou, dokud semena nevyklíčí, což bývá obvykle za dva až tři týdny. Později přesaďte sazenice do malých květináčů a počátkem léta dejte ven do truhlíků.

Řízky odebírejte koncem léta z konců nekvetoucích výhonků. Konce řízků ponořte do zakořeňovacího roztoku a zasaďte je do květináčů.

Každý květináč dejte do plastového sáčku a poté jej umístěte na místo s pokojovou teplotou, dokud řízek nevyvine kořeny. Pokud si všimnete kondenzace vlhkosti na vnitřní straně sáčku, otevřete jej a nechte vyvětrat.

Jakmile je řízek zakořeněný, vyjměte květináč z plastu a pokračujte v pěstování na teplém a dobře osvětleném místě.

Mohlo by vás zajímat: Zdroj: Deník/Nataša Budačová

Nejen ostruhatky mohou zkrášlit váš balkon či zahradu. Prostudujte si i články v nabídce níže a nechte se inspirovat.