V současné době se prosazují spíš zahrady, na kterých si příroda dělá, co chce. Pampelišky, sedmikrásky i luční kvítí jistě potěší včely a romantické duše. Ovšem pokud chcete konkrétny vy mít dokonalý americký trávník bez plevelu, je potřeba se mu náležitě věnovat. Jak tedy docílit dokonalého trávníku, kdy trávu sekat, jak často zalévat zahradu a čím trávník pohnojit?

Dokonalý hustý zelený trávník stojí mnoho úsilí. Hnojit ho můžete i odpadem. | Foto: Shutterstock

Dokonalý hustý zelený porost bez mechu, plevelu a lysých míst je sen každého, kdo se rozhodl docílit na své zahradě amerického trávníku, jak ho všichni známe z hollywoodských filmů. Jenže jakmile jednou začnete, zjistíte, že to vůbec není tak jednoduché, jak jste si to představovali.

Abyste měli krásný trávník, musíte vybrat správnou travní směs dle typu stanoviště, naučit se, kdy trávník zalévat a jak často. Musíte vědět, na jakou délku stébla a v jakou denní dobu sekat, ale i jak ulevit své peněžence a naučit se při hnojení recyklovat odpadní matriál, který vašemu trávníku jen a jen prospěje.

Využití kávové sedliny v zahradě:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SE DOČTETE

* Základem je vybrat vhodnou travní směs

* Není jedno, kdy budete sekat

* Jak využít posekanou trávu

* Skořápky pomohou s mechem

* Lógr toho umí hodně

* Mulčovat ano či ne

Důležitost volby travní směsi

Chcete-li mít na vaší zahradě stále a hustě rostoucí travnatý povrch, prvním, co byste měli udělat, je vybrat správně konkrétní travní směs. Ne všechna semena jsou totiž stejná. Zvažte proto, zda vyséváte do stínu, na přímé slunce, jak budete trávník využívat a zatěžovat, jaký na něm bude pohyb a také jestli chcete mít trávník především na okrasu, nebo ho využívat pro sport a zábavu.

Jak bezpečně vyndat klíště? Pomůže provázek, lžička i brčko. Parazita nepalte

„Obecně platí, že travní směsi obsahují čtyřicet pět až padesát pět procent jílku vytrvalého, kostřavu červenou, druhy výběžkaté i trsnaté (třicet až čtyřicet procent) a lipnici luční (deset až patnáct procent). Čím více kostřavy a méně jílku, tím bude trávník hustší a krásnější.

Naopak větší množství jílku a více lipnice luční vytvoří odolný trávník, který snese i silnou zátěž,“ radí, jak vybrat správné složení travní směsi web Svět Trávníků. A když se vám to povede, vaši sousedi zezelenají závistí stejně, jako váš trávník.

Kdy a jak často sekat trávu

Důležité je ale i sečení vašeho trávníku. Určitě totiž není jedno, jakou denní dobu vyberete. Kdy tedy sekat trávník? Ráno, v poledne nebo večer? Toť otázka. Ovšem odpověď je nasnadě. Stejně, jako zaléváme venkovní rostliny především večer, v podobnou dobu je potřeba věnovat se i sečení. Nebo zvolit dny, kdy po sečení nehrozí spálení od přímého slunce.

„Obecně platí, že byste nikdy neměli sekat trávník více než o třetinu výšky při jednom sečení. Naopak časté sečení podporuje růst do stran a vytváří hustší a zelenější trávník. Sečení si stačí naplánovat jednou týdně, a to ideálně v dopoledních hodinách nebo pak později odpoledne,“ radí web Perfect Lawn Care.

Dodává, že brzo ráno je tráva vlhká a hrozí její potrhání, v poledne ji může ohrozit silné slunce, a naopak pozdě večer hrozí, že obnažená část stébla, která ještě neměla šanci zregenerovat, bude náchylná k napadení houbami a chorobami.

Jak využít odpadní materiál?

Aby byl váš trávník opravdu hustý, stále zelený a zdravý, občasnému přihnojení se nevyhnete. Jestliže se však straníte chemickým hnojivům, a také rádi ušetříte nějakou tu korunu, zkuste sáhnout po alternativních organických hnojivech, které jste možná do teď házeli do koše, popelnice nebo na kompost. Ve vašem trávníku poslouží více než v odpadu. A které, že to jsou?



Vaječné skořápky

Skořápky od použitých vajíček se řadí mezi nejužitečnější a nejvýkonnější organické materiály. Jsou plné živin, přičemž nejdůležitější z nich je obsažený vápník.

Slimáci už ničí úrodu. Jak se žravých vetřelců zbavit bez chemie

„Kromě toho najdeme ve vaječných skořápkách ale i další živiny, které hrají důležitou roli při budování a udržování krásného trávníku. Zmínit lze hlavně fosfor, hořčík, draslík, zinek, železo a měď,“ tvrdí web This Is My Garden. A kromě toho mají skořápky schopnost odpudit slimáky, šneky i další škůdce.

A jak poznáte, že váš trávník potřebuje více vápníku? „Typickým ukazatelem nedostatku vápníku v půdě je růst mechu v trávníku. Mech si totiž potrpí na kyselou půdu, což lze však přidáním vápníku zmírnit a optimalizovat půdní pH,“ jak vysvětluje i web Naše Zahrada.

Kávová sedlina

Podle webu Káva Arabica vypije průměrný Čech 3 až 4 šálky kávy denně. Pokud se mezi ně řadíte i vy a dáváte přednost mleté kávě, jistě jste si již všimli, že denně vyprodukujete spoustu kávové sedliny. A právě ta má na zahradě mnohá využití.

Žížalí čaj je v kurzu, neslyšeli jste o něm? Zkuste ho, nedáte na něj dopustit

Kávová sedlina odpuzuje šneky a slimáky, dokáže změnit barvu hortenzií, posilníte s ní své rostliny, obohatíte kompost, ale můžete ji využít i jako levnou a organickou alternativu k syntetickým hnojivům pro váš trávník.

„Čerstvá kávová sedlina může být použita ke "krmení" trávníku jednou týdně. Jedná se o přírodní hnojivo, které přispívá ke zdraví půdy a podporuje růst trávy. Poskytuje základní živiny, provzdušňuje půdu, podporuje odvodnění a odpuzuje škůdce,“ vyzdvihuje klady kávové sedliny v zahradě magazín Cool Turf.

Kávová sedlina, ale i vaječné skořápky o trávník dobře pečují.Zdroj: Shutterstock

Na rozdíl od syntetických hnojiv vám navíc kávová sedlina nespálí trávník, nevyplaví živiny a minerály z půdy, ani neznečistí okolní vodní toky. „Kávová sedlina je při opláchnutí navíc prakticky pH neutrální, takže její použití jako hnojiva nebude mít negativní dopad na kyselost půdy,“ zmiňuje i House Digest.

Posekaná tráva

A podle některých zdrojů nám může dobře posloužit i sama posekaná tráva. Buď ji můžete hodit na kompost, nebo nechat volně ležet na trávě a zásobit tak zeminu důležitými živinami. Někteří odborníci se k metodě mulčování posekanou travou staví zády, jiní vysvětlují, že funguje jen při dodržování určitých pravidel. Jak to tedy je? Kdy mulčovat a kdy ne? A kdy se obávat plísně a kolapsu trávníku?

Jaké množství kávy už může být smrtelné? Většina lidí zůstane v šoku

Tomáš Šena, odborník, který rád pečuje o okrasné trávníky, patří mezi ty, kteří mulčování posekanou trávou spíš nedoporučuje. „Chcete-li hezký trávník, tak mulčování nedoporučuji. Pokud hrnete do trávníku každý týden další a další posekanou hmotu, bude vám tam jedině narůstat a vytvoří silnou vrstvu, která nepustí vodu, vzduch ani živiny ke kořenům a trávník jednoho dne zkolabuje,“ vysvětluje trávníkář na Miluju Svůj Trávník. V mulčování vidí smysl spíš z důvodu udržení vlhkosti u rostlin či stromů. Ovšem do okrasného trávníku podle něj mulčování nepatří.

Špatné sečení, nedostatek živin, nevhodně zvolená semena, to vše ve výsledku hraje roli.Zdroj: Shutterstock

S tím však nesouhlasí kutil a zahrádkář Petr Pojar, který si myslí, že posečená tráva je naopak dokonalým hnojivem obsahujícím mnoho dusíku, který trávníky potřebují a jsou díky němu husté a sytě zelené.

„Při mulčování travní hmoty je potřeba dodržovat určité zásady. Zaprvé mulčujeme za sucha, nemulčujeme kolem obytných ploch a bazénů a trávu při sečení zkracujeme o co nejmenší část. Což samozřejmě vyžaduje častější sečení. Některé sekačky navíc trávu dokonce úplně rozšmelcují na kousky, což je ideální. Počítejte však s tím, že první rok rozdíl nepoznáte. Tráva se rozkládá dlouho a efekt tak poznáte zhruba za dva roky,“ vysvětluje na webu České Stavby.

Jak na šťavnatá rajčata na balkoně? Potřebují slunce, teplo a dostatek vláhy

Že to má smysl, dokládají jeho další slova, kdy zmiňuje, že za dva roky mulčování se zlepší mikroživot a obsah humusu v půdě o dvě procenta, což je stejné, jako kdybyste do sto metrů čtverečních zahrady zapracovali dvě stě padesát kilo rašeliny. A víte sami, kolik rašelina stojí. Je však nutné mít správnou sekačku se speciálně tvarovaným nožem, který rozseká trávu na padrť.

Na toto téma diskutovali i lidé na webu Odpovědi. Například uživatel Lencis napsala: „Nechat trávu po sečení ležet je dobré, ale musí na to být speciální mulčovací sekačka, která trávu naseká nadrobno a jakoby „zastřílí“ do země. V opačném případě to dobré není, protože tráva zaschne, zahnije a mimo jiné i ztěžuje další sečení.“

A co vy? Jakým způsobem udržujete svůj trávník? Máte raději kupovaná hnojiva, nebo zkoušíte alternativní metody? Budeme rádi, když se s nám podělíte v diskuzi pod článkem.