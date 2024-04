Líbí se vám záplavy květů na balkonech a parapetech, ale zdá se vám, že byste péči o ně nezvládli? Pro ty, kteří si myslí, že nemají „zelené prsty“ a všechny květiny jim dříve či později uvadnou, jsou tady surfinie. Rostou rychle, jejich barvy jsou efektní a převislý vzhled velkolepý. Návod, jak pěstovat surfinie, je jednoduchý a péče o ně není nijak náročná.

Surfinie rostou rychle, jejich barvy jsou efektní a převislý vzhled velkolepý | Foto: Shutterstock

Revoluční surfinie

Surfinie je název pro vyšlechtěné petúnie. „Jejich příběh začal v roce 1987, kdy japonští pěstitelé užasli nad novou odrůdou petúnie s fantastickými vlastnostmi kvetení a růstu,“ píše web o zahradničení Horticulture Magazine.

Převislé petunie – surfinie:

Zdroj: Youtube

Svůj nový výpěstek představila japonská firma Suntory na počátku devadesátých let. První surfinie měla sytě červenofialové květy a název Revolution. Jak se brzy ukázalo, byl to název příznačný, protože surfinie se velmi rychle rozšířily do celého světa a dnes patří k nejznámějším a nejoblíbenějším balkonovým květinám.



Nahrává se anketa ...

Rostou rychle a kvetou bohatě

Surfinie jsou hybridní rostliny, které byly vyšlechtěny pro závěsné koše, květinové nádoby a kontejnery. Jejich květenství je bohaté a růst rychlý. Výhony surfinií rostou směrem dolů a vytvářejí bohatý koberec květů, které mohou kvést až do podzimu.

Proč se rozhodnout pro surfinie: vypadají krásně

můžete si vybrat ze široké škály barev

kvetou od jara až do prvních mrazíků

jsou odolné a spolehlivé

jejich květy se nemusejí otrhávat, protože opadávají samy

Surfinie mají velké trubkovité květy. Můžete si je pořídit v nejrůznějších barvách, například v růžové, červené, modré, fialové, bílé a mnoha dalších odstínech. Listy bývají menší a méně výrazné, takže ponechávají květům jejich dominanci.

Nezapomeňte na drenáž

Pro rostlinky surfinií si zajděte od dubna do července do zahradního centra či květinářství. Přiberte k nim i zeminu pro balkonové rostliny, nebo přímo pro surfinie a petúnie.

Zahradnice z Janovic vytáhla do boje s rašelinou. Ví, jak ji zdarma nahradit

„Je také důležité zajistit květinám v nádobách dobrou drenáž, abyste zabránili hnilobě kořenů a dalším chorobám,“ radí specializovaný web Surfinia.

Truhlíky se zasazenými surfiniemi dejte na balkon až po „zmrzlých“, tedy v druhé polovině května.

Surfinie sice dávají přednost vlhké půdě, ale nemají rády mokré kořeny. „Dejte na dno květináče nějaké oblázky, každý den rostlinám šplouchněte trochu vody a ony budou jistě spokojené,“ píše web Surfinia.

S množstvím vysazovaných květin to nepřehánějte. „Do truhlíku o délce 60 centimetrů můžete dát tři rostliny. Více ne, neměly by pak dostatek živin a vláhy,“ doporučuje iReceptář.

Je důležité zajistit květinám v nádobách dobrou drenáž, abyste zabránili hnilobě kořenů a dalším chorobámZdroj: Shutterstock

Místo pro nádoby se surfiniemi vybírejte pečlivě, jsou totiž velké vyznavačky světla a tepla. Nejlépe se cítí na plném slunci, ale snášejí i částečný stín. Ideální je umístit je na místo, kde se jim dostane minimálně šesti hodin slunečního světla denně.

Pěstitelka z Hradce boří mýty o oleandru. Má ho venku, snáší i extrémní teploty

Potřebují také dostatek prostoru pro své výhony, které vypadají nejlépe, když jsou převislé. Při správné péči surfinie během léta vytvoří až dvoumetrový hustý květinový koberec.

Téměř bezúdržbová květina

Surfinie potřebují pravidelné zalévání, ale jejich půda nesmí být přemokřená. Zalévejte je ráno nebo večer, abyste zabránili spálení listů od slunce.

Jednou měsíčně svým květinám dopřejte hnojení, abyste podpořili jejich bohaté kvetení. „Díky tomu si zachovají své výrazné barvy,“ vysvětluje web Surfinia. Můžete použít tekuté hnojivo pro kvetoucí rostliny nebo univerzální hnojivo. „Aplikujte hnojivo nízko nad zeminou u hlavního stonku rostliny a vyhněte se listům,“ doporučuje Surfinia.

Surfinie:

Surfinia je téměř bezúdržbová. Je odolná vůči horku a rychle se zotaví i po vydatném dešti. Pokud ji budete muset z nějakého důvodu ořezat, rychle doroste. Na rozdíl od petúnií své suché květy shodí sama, ale vaše pomoc jí neuškodí.

„Když budete otrhávat suché květy dřív, než samy odpadnou, odmění vás surfinie ještě větší záplavou květů a bude působit svěžeji,“ podotýká iReceptář.