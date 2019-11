Příběh popisované zahrady začal jako investiční koupě dvou parcel v pěkném prostředí. Nejdříve tu majitelé sice nechtěli bydlet, pozemek plánovali přenechat dětem, ale když se po pár letech dokončoval Pražský okruh, rozhodli se tu postavit vlastní dům. Stavební práce začaly na podzim roku 2009, zvolený typový dům byl postaven za tři týdny a při stěhování v červnu následujícího roku byla již založena i zahrada.

Přirozený soulad

Původně byl pozemek v horní části mírně svažitý, prostor pod plánovaným domem naopak hodně odtěžený. Vznikl tak zlom, který bylo potřeba plynule navázat na okolí. Majitelka domu proto oslovila zahradní architektku Lenku Vyhnálkovou z ateliéru Living in green, se kterou už dříve spolupracovala. Svěřila jí nápad vyřešit kritické místo pomocí velkých kamenů, architektka souhlasila a připravila návrh.

„Zadáním bylo, aby zahrada co nejlépe zapadla do přírodního charakteru okolí,“ vysvětluje architektka. „Neměla být vyumělkovaná, rostou tu proto běžně používané okrasné rostliny, není tu žádná křiklavost a barvy se mísí přirozeně.“ Majitelka ještě doplňuje, že si také přála, aby měla stále co do vázy.

Zahrada se tak začala vytvářet souběžně s domem. Na podzim se na pozemek za pomoci jeřábu umístily obří kameny pocházející z kamenolomu ve Zbraslavi. Každý z nich váží zhruba 3,5 tuny a použity byly ke stavbě dvou kamenných stupňů, resp. zídek, které podpírají svah. Vzhledem k velkému podílu jílu v místě se na zahradu navážela také kvalitní půda a dělaly se výrazné terénní modelace. Od jara do léta pak probíhaly výsadby rostlin. Realizace zahrady byla svěřena firmě Apond, která se i nadále stará o její údržbu.

Okrasná výsadba i zelenina

„Výhodou této zahrady je okolní lesík, který jí dodává starší výraz,“ říká Lenka Vyhnálková. Výsadbu tvoří např. tavolníky, rozchodníky, na slunných partiích rostou levandule, ořechokřídlec, ibišek, jalovce, zimostráz a různé jehličnany. Pod vzrostlými stromy, které jsou zastoupeny zejména duby, byly vysazeny stínomilnější a vlhkomilnější druhy, například denivky, kakosty, vlčí bob, ze strany kamenných kaskád je mix jehličnanů. „Rostliny byly vybírány podle výšky, postupného nakvétání, ale i podle barvy listů, díky nimž vyniknou i méně kvetoucí zákoutí. Cílem bylo, aby výsadba vyzněla přírodně, výraznějších barev je zde proto jako šafránu,“ popisuje architektka. Záhony jsou pod mulčem pokryté mulčovací textilií.

Podzim v zahradě

„Jedinou nevýhodou okolních luk jsou velké nálety plevelů,“ říká majitelka. O pletí zahrady se stará sama, na jaře a na podzim provede údržbu celé zahrady ještě zahradní firma. „Postarají se hlavně o řez keřů, vyhrabou listí, pohnojí půdu a provedou vertikutaci.“ Plevele a trávu majitelé kompostují, listí z dubů zahradní firma odváží. Celý pozemek má rozlohu asi 3000 metrů čtverečních. Okrasná je však pouze část nad hranicí vzrostlých stromů. Pod nimi se nachází strmější svah osázený ostružinami, rybízy a jahodami a pod svahem se majitelka věnuje pěstování zeleniny. „Sem bych si možná jednou přála skleník,“ plánuje.

Posezení u grilu, prostor pro děti

Trávník je vysévaný a pod závlahou, zavlažované jsou i jednotlivé záhony. Voda k závlaze je čerpána z podzemních jímek, v nichž se shromažďuje dešťovka. „Vysévaný trávník je odolnější než travní koberce,“ vysvětluje Lenka Vyhnálková. „Vzcházející rostliny mají čas si zvyknout na místní podmínky, je proto lepší investovat do závlahy a trávu vysít než položit koberce a nemít kropení.“

Kousek od domu stojí také altán s venkovní kuchyní, který je určený k posezení a grilování. Altán je vybaven stahovatelnými roletami, pomocí nichž je možné vytvořit zástěny chránící před horkým sluncem či naopak studeným větrem. V pozdním podzimu tu k tepelné pohodě přispívá i nainstalovaný infrazářič. Na altán navazuje bazén hluboký 1,3 metru, který je možné zakrýt lamelovou roletou. K vydláždění okolní zpevněné plochy byl použit přírodní travertin. Podle majitelky je úžasný, protože není nikdy horký. Během letních večerů přispívá k příjemné atmosféře i zahradní osvětlení. Kromě bodových svítidel na stromech a v záhonech je osvětlení umístěno i v zídce u bazénu a atraktivní jsou také dvě svítící krychle, které vypadají jako sezení.

V zadní části zahrady se vydovádějí děti. Kromě extra dlouhé a poměrně strmé skluzavky si tu mohou užívat houpačky, hrát si ve věži s krytou klouzačkou nebo trénovat balanc na dalších herních prvcích. K dispozici je jim i trampolína za domem.

Mimo dětí se na zahradě líbí i ptákům a za kompostem je občas vidět srnku. Za pozornost stojí rovněž industriálně pojatý železný pejsek, umístěný v mateřídoušce vedle terasy, kterého vyrobil majitelův vnuk. Na zahradě časem možná přibude také socha z Bali nebo od Olbrama Zoubka. „Zahradě dodá šmrnc ale i takový detail, jako je třeba okraj terasy oříznutý podle přilehlých kamenů,“ uvádí architektka. Vydařený je podle ní i plot z prkenných polí a užších gabionů, které oproti běžným působí křehčím dojmem.

Ing. Lenka Vyhnálková



Vystudovala zahradní inženýrství na ČZU v Praze-Suchdole. Rodinné zahrady navrhuje od roku 2007, nejprve pod svým jménem, později v ateliéru Garden Point, a během té doby vytříbila vlastní styl a grafickou podobu projektů. V roce 2011 založila firmu Living in green, s. r. o. Zajímá se o východní umění feng-shuei a i proto se byla inspirovat tímto stylem v Japonsku.









Zdeňka Zienertová