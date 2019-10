Prvním podzimním přikázáním, kterého byste se měli u všech zahradních pomocníků držet, je řádné očištění každého stroje hned po jeho posledním sezonním použití. S odstraněním zbytků hlíny, trávy, klacíků a dalších mechanických nečistot vám pomůže hadr a kartáč(ek). Dejte ale pozor, aby při čištění nevnikla do sekačky nebo vertikutátoru voda. Pokud k tomu dojde, budete muset všechny části rozebrat, vysušit je a nakonzervovat olejem. Místo sprchování proudem vody proto raději vnější plochy sekačky pouze otřete.

S nečistotami, které se zachytily v ochranných krytech a dalších zákoutích přístrojů, si poradí kartáček či špachtle ze dřeva nebo z umělé hmoty. „Nejde jen o estetický dojem – pokud by se pod nalepenými nečistotami držela vlhkost, koroze by poškodila kovové části strojů,“ upozorňuje Petr Tichý, specialista firmy HECHT. Zároveň veškerou techniku podrobte důkladné vizuální kontrole. Zkontrolujte, v jakém stavu jsou mechanické části, kola, šasi a nože. V případě viditelného poškození je nutná výměna dílu, u nože jeho odborné přebroušení a vyvážení v servisu.

Benzinové travní sekačky

Nekorunovanými vládkyněmi našich zahrad jsou sekačky, které patří k povinné výbavě téměř každého zahrádkáře. Jejich údržbě byste se měli před zazimováním věnovat obzvlášť důkladně. Nejsložitější úkol vás čeká u sekaček s benzinovým motorem.

Než se pustíte do práce, pro jistotu vytáhněte zástrčku ze zapalovací svíčky. Před zazimováním vypusťte palivo z nádrže, nastartujte a nechte stroj spotřebovat i zbytky paliva z karburátoru, dokud motor sám nezastaví. Pohonné hmoty totiž přes zimu ztrácejí své startovací vlastnosti. Biologické složky, které obsahují, po dlouhých týdnech degradují a ucpávají palivový systém. Pokud se rozhodnete ponechat nádrž plnou, palivo alespoň opatřete vhodným stabilizátorem – aditivem.

Před zimní odstávkou zkontrolujte také stav motorového oleje – měl by odpovídat předpisu. Výměnu oleje můžete provést sami nebo o to lze požádat odborníky z autorizovaného servisu. Někteří prodejci poskytují zdarma posezonní prohlídky. Když se pustíte do této akce sami, respektujte pokyny uvedené v návodu, použijte doporučovanou značku a množství oleje. Nemá-li stroj výpustní šroub, použijte odčerpávací sadu.

Při údržbě zároveň zkontrolujte a případně vyměňte zapalovací svíčky, stejně tak vyčistěte nebo vyměňte vzduchové filtry. A nezapomeňte promazat pohyblivé spoje. „Při čištění strojů se čtyřtaktním motorem dávejte pozor na naklápění, aby nevytekl olej. Pokud potřebujete sekačku naklonit, vždycky by měl válec se svíčkou mířit vzhůru,“ doporučuje Martin Chalupníček, odborný školitel firmy Mountfield.

Elektrické a aku sekačky

Před zazimováním je důležité, abyste pečlivě prohlédli přívodní kabel sekačky a zkontrolovali, jestli nedošlo k jeho poškození. Elektrické motory jsou víceméně bezúdržbové, takže nevyžadují takovou posezonní péči jako třeba spalovací. Pro jistotu připomínáme, že při jakékoli údržbě a manipulaci musí být stroj odpojen z elektrické sítě, abyste zabránili jeho náhodnému nastartování a případnému úrazu.

Důležité je také vyčištění větracích otvorů po posledním použití sekačky. Nečistoty uvolněte vhodným kartáčem a vysajte je vysavačem. Především různé ventilační mřížky musí být čisté, aby se elektrické součásti mohly dobře chladit. Vnitřní strany postříkejte vhodným údržbovým sprejem, tím se zredukuje přichytávání zbytku trávy a podstatně se usnadní údržba. Pohyblivé části ochrání vazelína.

Nejméně práce vám zabere posezonní péče o akumulátorovou sekačku. Stačí stroj řádně zbavit nečistot, nabrousit nože a pohyblivé části nakonzervovat olejem. Postarat se však musíte o správné dobíjení akumulátorů. „Baterie nesmí být vystavena mrazu,“ připomíná Tomáš Boukal, produktový manažer značky Fieldmann. „V případě olověných akumulátorů se jinak elektrolyt začne stahovat do elektrod a v akumulátoru zůstane v podstatě jen voda, která zamrzne a akumulátor poškodí.“

Olověný akumulátor proto musíte během zimy průběžně kontrolovat a v případě potřeby dobít. Lithiový akumulátor je dobré nabít na 70–80 % kapacity a ponechat na suchém, větraném místě při skladovací teplotě mezi 5 až 15 stupni Celsia. Pokud si nejste jisti jeho kondicí, je lepší ho v průběhu zimy trošku dobít. Některé nabíječky nabízejí tzv. udržovací režim.

Životnost akumulátoru dokážete správným používáním výrazně prodloužit. Výhodou je také jeho široké využití pro různou zahradní techniku i ruční nářadí. „V současné době najdete na trhu akumulátory použitelné pro více než 250 různých strojů,“ uvádí Libor Matěna, produkt manažer divize Staviva, Stavebniny DEK.

Motorové kosy, křovinořezy, vertikutátory

I v případě motorové kosy zabere nejvíc času údržba benzinového modelu, protože opět musíte kompletně vyprázdnit nádržku s benzinem. Pokud se rozhodnete použít aditiva, skladujte stroj s minimálním množstvím palivové směsi a přibližně jednou za dva měsíce promačkejte vstřikovač paliva. V rámci servisní prohlídky zkontrolujte zapalovací svíčky. Budou-li mít elektrody světle hnědou barvu, je vše v pořádku.

Nezapomeňte promazat úhlový převod plastickým mazivem a také zkontrolovat a vyčistit vzduchový filtr. Ověřte si, jestli je správně nabroušený žací kotouč, a zkontrolujte šroubové spoje a palivový filtr. U elektrických motorů postačí důkladná kontrola kabelu a zástrčky. V případě aku pomocníků, a to nejen motorové kosy, je vaším úkolem dobití akumulátorů a jejich uskladnění.

Řetězovou pilu je po sezoně nutné kompletně pročistit, a to včetně útrob, jež mohou být zaneseny pilinami a dalším odpadem. Stejně jako v případě benzinové sekačky či pily se musíte o postarat pohonné ústrojí – vyčistěte vzduchový filtr a zkontrolujte žhavicí svíčku. Základem efektivní podzimní údržby křovinořezů, nůžek na trávu, kultivátorů nebo provzdušňovačů je velmi důležité pečlivé vyčištění nožů a jejich následné promazání. Před rezavěním je můžete uchránit natřením ekologickým bio olejem, který není toxický a nevadí rostlinám.

Při kontrole vertikutátoru opět záleží na tom, jestli má elektrický, nebo benzinový motor. Tito zahradní pomocníci mívají velmi namáhané nože, a proto je potřeba častěji kontrolovat jejich opotřebení. Pokud máte vertikutátor kombinovaný – s výměnnými násadami, údržba je snadná. Stačí povolit šroub a násadu s noži jednoduše vyndat, očistit od rostlinných sekretů a smůly, případně trochu promazat olejem.

Údržbu si zaslouží i nářadí, jakým jsou motyčky, lopatky nebo rýče. Všude zkontrolujte šrouby, úchyty, nasazení na násady. „Po sezoně je dobré zkontrolovat všechna spojení, povolené součástky s citem dotáhněte a zkontrolujte, jestli jsou všechny spoje v pořádku a materiály k sobě správně lícují,“ radí David Benda, specialista na zahradní techniku v Hornbachu. Kleště a kladivo při údržbě používejte s rozmyslem, některé zásahy mohou být nevratné.

Kam s nimi?

Místo uskladnění zahradní techniky by mělo být bezprašné, suché a u travních sekaček se startovací baterií bezpodmínečně mrazuvzdorné, například v zahradním domku či ve sklepě. Sekačku je zároveň vhodné přikrýt, což zabrání jejímu zaprášení. Aku technika je citlivá na vlhko a teplo, a proto ji skladujte na suchém, ale chladnějším místě. Čerpadla, tlakové myčky a další stroje, ve kterých může zůstat zbytková voda, je nutno skladovat výhradně ve vytápěných prostorách, protože jinak by mohla zamrznout a poškodit je.

Plotostřihy nebo nůžky je důležité nestavět na hřídele, nože a sekací hlavy uložte je do polic nebo zavěste na stěnu za madlo či rukojeť. Ostatně stěna je zároveň nejlepším místem pro motorovou kosu. Přístroj pověste a ušetříte si tím místo. Sečná struna u motorové kosy zůstane elastická pouze v případě, pokud ji budete skladovat na vlhkém místě. Takže cívku se strunou z hlavy vyjměte a uskladněte ji tam, kde jí to bude svědčit. Několik dní před začátkem nové sezony můžete strunu namočit do vody. Ta díky tomu zůstane pružná a na jaře bude opět připravena kosit travní stébla v plné síle.

Údržba zahradního nábytku

Kromě údržby zahradní techniky nesmíte během podzimu zapomenout ani na zahradní nábytek. V případě bezúdržbového nábytku z tahokovu nebo hliníku je čištění snadné, vystačíte si s mýdlovou vodou. Prachem a špínou zanesené vyplétané plasty nebo umělý ratan zvládnou také mýdlová voda, vysavač a prudký proud vody. Před uskladněním nechte nábytek pořádně vyschnout.

Povrchově však musíte ošetřit dřevěný nábytek. Tvrdé dřevo a cizokrajné dřevo je vhodné napouštět podlahovým lakem. Měkké dřevo, jako je například smrk a borovice, nejlépe ochráníte tenkovrstvou lazurou, která až 7 let vzdoruje povětrnostním vlivům. Dřevěné materiály v exteriéru je také dobré chránit před hnilobou vhodnými impregnačními přípravky. Proti provlhnutí pomůže speciální pryskyřice, která je elastická, neprůhledná a odolává povětrnostním vlivům.

Během zimy je třeba nábytek uklidit ze zahrady. Tahokov, hliník a vyplétané plasty nemají velké nároky – stačí, když nebudou přímo na mrazu a sněhu. Pro dřevěný nábytek jsou ideální chladnější místa se zabezpečeným prouděním vzduchu: garáž, půda, sklep nebo přístřešek. Příliš teplé a suché prostory mu nesvědčí – dřevo v nich může sesychat. Větší kusy zahradního nábytku, jako jsou například velké houpací lavice, které nemůžete po sezoně uklidit na suchá místa, důkladně zakryjte nepromokavou plachtou. Zajistěte ale, aby měl pod plachtu přístup čerstvý vzduch, a mohla se tak odvětrávat vlhkost. Textilní doplňky a podsedáky uskladněte doma, aby se do nich přes zimu nedaly myši. Zahradní grily zbavte popela, ve kterém by se držela vlhkost, a gril by proto rychleji korodoval. U plynových grilů odpojte bomby a uskladněte je na bezpečné místo.

Listopad na zahradě



Během listopadu se zahrada začíná ukládat k zimnímu spánku. Než se tak stane úplně a půda promrzne, můžete se pustit do vysazování stromků a keřů. Ideální je, pokud vše stihnete do poloviny listopadu. Stromky zasaďte od sebe s dostatečnou vzdáleností, s rezervou počítejte i ve vzdálenosti od plotu. Zkontrolujte oplocení pozemku a ochranu kmínku mladých stromků. Můžete je obalit slámou, papírem nebo dalším materiálem. Růže nakopčete a zakryjte chvojím, trsy okrasných trav svážete v polovině k sobě. Pokud trávník ještě povyrostl, před příchodem prvního sněhu ho ještě lze posekat.



Na jezírko byste měli umístit prostředky proti zamrznutí (např. polystyrenové plováky). Vhodné je také přes něj natáhnout síť a ochránit ho tak proti padání listí. Netkanou textilií překryjte špenát, polníček a petrželku. Na začátku měsíce se můžete ještě pustit do sázení zimní cibule a česneku. Zasadit je také možné ředkvičky, petržel, jarní mrkev nebo jarní zelí. Nezapomeňte dodat důkladnou vláhu listnatým i jehličnatým stromům a keřům. Listopad je ideálním měsícem pro vápnění zahrady. Pokud má půda na vaší zahrádce málo vápníku, právě teď se do vápnění pusťte.