Pokud si pro pařeniště vyhradíte stálé místo a jste si jisti, že jím v budoucnu nebudete hýbat, pak se vyplatí k jeho vybudování zvolit trvanlivější betonovou konstrukci. Jednodušší je ovšem postavit pařeniště ze dřeva. Také dřevěná konstrukce vám může vydržet několik let, když se o ni budete dostatečně starat.

Ke zbudování dřevěného pařeniště potřebujeme prkna, trámky, spojovací materiál a impregnaci na dřevo. Z nářadí pak pilu, šroubovák, kladivo a štětce. Nejprve si vytyčíme místo, kde bude pařeniště stát. Následně podle toho připravíme na rozměr trámky a prkna. Pařeniště by mělo být co nejvíc přikloněno ke slunci, takže zadní, severní strana by měla být vyšší, jižní nižší.

Trámky tedy seřízneme na potřebnou délku jako rohové sloupky a na celou vnitřní konstrukci, ke které se následně budou připojovat prkna. Budeme je zakopávat asi 30 cm do země. Stejně tak počítejte s tím, že je lepší zakopat i konstrukci bočních prken pod zem, aby se vám dovnitř nedostali slimáci a další škůdci, kteří se rádi podhrabou třeba pod geotextílií, kterou zakrýváte záhony. Prkna na obložení rozměříme podle potřeby a přiřízneme je na potřebnou délku i na boční zešikmení. Ta pak přibijeme nebo přišroubujeme k vnitřní konstrukci.

Celé pařeniště instalujeme na místo, kde jsme předtím odhrabali dostatečně hluboko půdu a v rozích vytvořili díry pro boční trámky.

Pozor: Všechno dřevo by mělo být ošetřeno vhodným přípravkem. Nejlepší bude silnovrstvá lazura. Plochy, které jsou zakopané do země, by měly být silně naimpregnovány nebo opáleny.

Čím pařeniště zakrýt

Pařeniště musí mít překrytí, které umožní prostup slunce, ale také se může lehce otevřít, aby květiny mohly lépe dýchat, a abyste mohli pařeniště upravovat a sklízet. Vhodná jsou například stará dřevěná okna. Zde je jejich využití naprosto dokonalé. Pozor ale na jejich křehkost. Možná ještě lepší jsou fólie, které jsou pevné a pružné.

Ne všechny fólie jsou na to ale vhodné. Mnoho PVC fólií se postupně zabarvuje, rychle degradují a mohou se na nich kondenzovat jedovaté látky. Nejvhodnější je tedy venkovní fólie s mřížkou, která se speciálně používá na stavbu fóliovníků, pařenišť a skleníků. Tento materiál odolává UV záření a degraduje minimálně.