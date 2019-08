Kdo by si rád během letních večerů neposeděl na zahradě. Romantické osvětlení přitom nemusí být vůbec drahé. Co třeba originální kombinace svíček, papírových lampionů a lucerniček? Fantazii se meze nekladou především při využití různých sklenic a svíček v nich. Postavené na stole, pověšené na větvích nebo volně rozestavěné po zahradě dokážou zázraky. Mimochodem zavařovací sklenice, které se postupně hromadí ve většině domácností, snadno proměníte také v půvabné vázičky. Stačí, když je polepíte dekoračním ubrouskem nebo jim dodáte šarm pomocí mašličky nebo krajky.

K vyrobení vlastní světelné dekorace využijete také klasické lahve od vína, ginu nebo whisky. Obarvíte je třeba akrylovou barvou, zpestříte obrázkem nebo průsvitnými detaily, které namalujete barvou na sklo. Světelný řetěz vyrobený z LED diod umístíte do lahve a o romantiku je postaráno. Šikovný chalupář se s vervou pustí i do výroby klasických loučí. Jsou to zhruba osmdesát centimetrů dlouhá a kolem sedmi centimetrů široká polínka, naštípaná třeba z borovice či buku, alespoň rok proschlá. Lidé si často pletou louče s pochodněmi, ale výrobní postup je úplně jiný. Pochodeň se máčí do smoly, louč je pouze vhodně vybrané naštípané dřevo, bez dalších příměsí. Můžete si je ale i koupit, nejčastěji v podobě tyče z bambusu nebo jiného tvrdého dřeva, osazené nádobkou s knotem, v níž se zapaluje lampový olej nebo gel. Neopakovatelné kouzlo dodá letnímu podvečernímu posezení i tradiční závěsná petrolejka.

Přivítejte hosty

Co by bylo léto bez pořádné párty spojené třeba s grilovačkou, na kterou pozvete kamarády i příbuzenstvo. Vše, co si připravíte s dostatečným předstihem, vám ohromně ulehčí práci. Promyslete, co budete na večírku podávat, aby si pochutnali dospělí i děti, a na své si přišli masožravci i vegetariáni. Jídelníček vylaďte na letní notu, přednost dejte ovoci, zeleninovým špízům a lehkým pomazánkám. Připravte alkoholické i nealko nápoje, dejte do mrazáku zmrazit dostatečné množství ledu. Do ledových kostek zamrazte bylinky nebo ovoce a vytvořte tak jedinečné ozdoby pro nápoje. Společně s dětmi ozdobte stromy balónky, lampióny nebo vlaječkami.

Na stoly dejte ubrusy, zatížit je můžete kameny nebo třeba ovocnou mísou, případně stáhnout ozdobnou stuhou. Naaranžujte květinovou výzdobu, doplnit ji může i ovoce a zelenina z vaší zahrady. Hezkým doplňkem bude jmenovka pro každého hosta. Zubatý okraj, který dodá elegantní vzhled i obyčejnému obdélníčku z pevnějšího papíru, vykouzlíte s pomocí dekorativních nůžek se zubatým ostřím. K vyzdobení jmenovky využít lze i dětská razítka nebo washi pásky. A určitě postačí, když jméno hosta napíší vaše děti. Před příchodem hostů vynoste všechno nádobí a připravte chlazené nápoje. Šikovným pomocníkem pro letní osvěžení jsou plastové džbány s chladící vložkou. Zkontrolujte, že je všechno připraveno, a začněte si užívat letní pohodu. A jestli se náhodou něco pokazí, vaši hosté vám to jistě odpustí.

Proud vody osvěží

Všechno nasvědčuje tomu, že i letos nás čekají skutečně horké dny. Vítané osvěžení nabídne zahradní sprcha, s jejíž instalací si jistě poradíte. Najděte pro ni místo, kde slunce svítí nejdéle, vyhněte se zastíněným prostorům nebo plochám pod stromy. S výběrem vhodného umístění souvisí i systém odvodnění. Pokud ji usadíte na trávníku, nemusíte odvodnění při občasném používání řešit, voda se jednoduše vsákne do půdy. Když zahradní sprchu umístíte na pevnější podklad, musíte myslet, kam voda poteče. Využít lze podlahové žlaby nebo podlahové vpusti, které se zabudují do podlahy venkovní sprchy a v kombinaci se systémem potrubí odvedou vodu do kanalizace.

Při pořizování solární zahradní sprchy si všímejte konstrukce, použitého materiálu, systému ohřevu vody a zejména objemu vodní nádrže – standardně jsou k dispozici objemy 20 či 35 litrů, a způsobu napouštění vody. Existují sprchy přenosné, které lze použít v různých částech zahrady a které je možné přenášet z jednoho místa na druhé. Častější však jsou pevné stojací plastové či kovové zahradní sprchy, které se zakotví do pevné podložky či přímo do země. Jistě vás zajímá, jakým způsobem se solární venkovní sprchy napouští vodou. Obvykle jsou vybaveny standardní rychlospojkou pro připojení hadice z vodovodního řádu či čerpadla.

Domácí zahradní sprchu si také můžete vybudovat svépomocí. Pro nádrž na vodu využijte sud nebo jinou plastovou nádobu dostatečného objemu, kterou zavěsíte do horní části bytelné kovové nosné konstrukce. Z horní části se plní hadicí z čerpadla či vodovodního řádu a v dolní části má otvor pro připojení hadice ke sprchové hlavici. Konkrétní způsob provedení konstrukce a plnění odvodu do sprchy závisí na vašich představách a šikovnosti. Koneckonců, v parném létě osvěží i proud studené vody ze zahradní hadice.

Šikovný úkryt

Výzvou pro zručného a zkušeného kutila může být stavba altánu, který vás uchrání jak před dešťovou přeháňkou, tak před ostrými slunečními paprsky. Na trhu je zároveň dost široká nabídka hotových přístřešků, které dokážou smontovat ti méně zkušení kutilové. Ke stavbě se nejvíce používá dřevo, v případě hotových altánů se pak nejčastěji setkáte se dřevem smrkovým, které je poměrně lehké a přitom pružné a pevné. Existují i různé kombinace plastu či kovu, některé altány mají zděné základy. Altány jsou vždy seshora uzavřené – zastřešené, boční stěny lze ponechat otevřené či propletené výplní z latí, slouží jako konstrukce pro popínavé rostliny a keře.

Než se pustíte do samotné stavby podle připraveného projektu, prověřte si umístění a velikost budoucího altánku přímo v zahradě. Plochu si vyznačte promocí kolíků a provázku a společně s rodinou v tomto prostoru zkuste jeden víkend fungovat. Teprve po této generálce se můžete se pustit do samotné montáže.

Pokud se ovšem chcete vrátit spíše do dětských let, co takhle zkusit schovávanou na stromě? Bunkr v koruně stromu, kam je dospělým vstup zakázán, je snem mnoha dětí. Prvním krokem je nalezení vhodného kandidáta pro umístění domečku. Jestliže roste na vaší zahradě dub, javor nebo buk, máte vyhráno. Tyto stromy poskytují dobrou oporu, protože jejich větve často rostou v úhlu 90 nebo 45 stupňů ke kmenu. Požadované vlastnosti mohou mít i lípy, javory nebo ořešáky. V každém případě najděte strom, který je zdravý a silný, s kmenem o průměru minimálně 70 centimetrů.

Jako materiál pro stavbu použijte dřevo z modřínu, borovice nebo douglasky, protože má přirozeně vysokou rezistenci vůči zvětrávání a lze ho snadno zpracovávat. Základem konstrukce je deska, kterou připevníte přímo na nosnou větev tuto větev a zabezpečíte solidním drátěným lanem. Místa, kde drátěné lano přiléhá ke kůře, zajistěte textilním nebo pryžovým obalem, abyste strom nepoškodili. V závislosti na typu konstrukce domku nebo směru růstu nosných větví je dobré desku hrací chýše zabezpečit ještě pomocnými podpěrami, které pevně ukotvíte do země sloupkovými patkami a bodovým základem. Pak už je jen vás a dětech, jakou podobu sídlu ve větvích dáte. Pokud si budou v bunkru ve větvích hrát mladší děti, přidejte pevně instalované dřevěné schody se zábradlím. Chcete-li dopřát větším dětem radost ze šplhání, na jiném místě napněte k domku lezeckou síť. O měkké přistání se při nedobrovolném pádu na zem pod síť postarají ochranné rohože stejně dobře jako alespoň 30 centimetrů vysoká vrstva měkké mulčovací kůry.

Předškoláčky do korun stromů nepouštějte, pro hraní poslouží domeček, který stojí na zemi. Opět je jen na vaší zručnosti, jestli ho navrhnete a postavíte sami, nebo koupíte hotový jako stavebnici. Seženete maličké a lehké plastové domečky pro ty nejmenší, ale i větší dřevěné zahradní domky, do kterých se vejde i postel nebo palanda pro příležitostná letní přespávání a noční bojovky. Klíčová je povrchová úprava a konstrukce bez ostrých hrotů a hran, abyste zabránili zranění. Správný zahradní úkryt může mít také podobu stanu, dětského týpí nebo plachty, kterou pověsíte na lano mezi stromy. Hlavně, aby byl přiměřeně velký s přihlédnutím k počtu a výšce postavy dětí





Sezona ovoce

První letní ovoce už dozrálo a vás čeká zpracování úrody. Něco sníte čerstvé, možná se pustíte do zmrzlin a sorbetů, ale marmelády, džemy a kompoty jsou jistota. Jahody už jsou pomalu minulostí, také sezóna třešní už je pomalu u konce. Nyní však ještě dozrávají pozdní odrůdy, višně, rybíz, maliny, ostružiny a zahradní i lesní borůvky. Možností, jak je můžeme zpracovat, je mnoho. Stojí za to vyzkoušet netradiční kombinace. Klasické marmelády z meruněk nebo rybízu ozvláštníte třeba mátou, vanilkou nebo dalším druhem ovoce. Ke sladkým dobrotám se hodí nakyslé, skvělé pro zavařování je třeba takové kiwi nebo pomeranče, ale i ořechy nebo okvětní plátky růží. Z čerstvého ovoce si můžete připravit lahodný ledový čaj.

Ledový čaj

Co budete potřebovat na 1,5 litru:

4 sáčky černého čaje,

1 nektarinku,

2 meruňky,

hrst malin,

1 hrušku,

4 snítky máty,

med nebo cukr podle chuti

Postup přípravy:

Do většího hrnce nalijte asi 1, 5 l vody a nakrájejte ovoce, na které máte chuť nebo je právě po ruce (můžete použít i „drť“ z odšťavňovače nebo chemicky neošetřené slupky jablek, hrušek, broskví, pokud třeba zrovna pečete koláč). Přiveďte k varu a vařte asi 15 minut, pak stáhněte z plotny, vložte čajové sáčky a nechte asi 5 minut luhovat. Pak čaj vyjměte, přeceďte, podle chuti oslaďte a vychlaďte. Podávejte s ledem, se snítkami máty a případně s ovocem, které jste použili.