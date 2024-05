Ideální doba pro vysazování rajčat na záhony je polovina května, kdy už nehrozí přízemní mrazíky. Pokud chcete udělat maximum pro to, abyste měli bohatou úrodu chutných plodů a sazenice rajčat neohrozily plísně nebo škůdci, věnujte pozornost „sousedům“, kteří vám s tím pomohou. Víte, s jakými rostlinami si rajčata vzájemně prospívají a které naopak nadělají víc škody než užitku? Přečtěte si, proč by neměly v blízkosti rajčat chybět cibuloviny, čím česnek a cibule obohatí půdu a proč rajčata nepřipraví o živiny.

Při sázení myslete na to, s jakými rostlinami si rajčata vzájemně prospívají a které by jim mohly škodit. | Foto: Shutterstock

Jaké plodiny pomohou k vyšší úrodě rajčat, budou odhánět škůdce a nebudou jim přitom konkurovat v příjmu živin ani vláhy? Zahrádkáři dobře vědí, jak důležité je střídání plodin na záhoně, aby byla úroda co nejvyšší. Neméně důležitá je ale i doprovodná výsadba a kombinace plodin na záhonech, protože ne všechny se vzájemně snesou. Pokud zvolíte správně, využijete prostor na maximum, rostliny si budou navzájem prospívat a přitahovat užitečný hmyz a opylovače.



Česnek a cibule k rajčatům

Kombinace rajčat s česnekem a cibulí je vzájemně prospěšná. Můžete je vysadit buď přímo mezi jednotlivé sazenice rajčat, nebo na kraj záhonu. „Aby výsadba česneku a cibule udělala pro rajčata nejvíc práce, vysazují se do kraje záhonu, kde působí také jako bariéra proti mšicím a dalším typickým škůdcům,“ uvádí iReceptář.

Česnek se vysazuje do kraje záhonu s rajčaty, kde působí také jako bariéra proti mšicím a dalším typickým škůdcům rajčat.Zdroj: Shutterstock

Plodiny si vzájemně nekonkurují. Česnek a cibule nemají listy, které by rajčatům stínily. Nemají ani hluboké kořeny, takže rajčata nepřipraví o živiny ani vláhu. Navíc nejsou ani náročné na stejné živiny. Česnek chrání rajčata před plísní a odpuzuje i jejich časté škůdce, kterými jsou svilušky. Silná vůně česneku a cibule je účinnou zbraní i proti mšicím a dalším škůdcům. Sirnaté látky, které cibuloviny obsahují, podporují růst a odolnost rajčat. Říká se také, že společné pěstování cibulovin a rajčat vylepšuje chuť cibulovin i plodů rajčat.

Vysokorostoucí rajčata chrání nízko rostoucí zeleninu. Půda je tak vždy zastíněna jejich listím a nikdy zcela nevyschne.

Chcete bohatou úrodu rajčat? Pěstováním ve skleníku ji zrychlíte a prodloužíte

„Výškový rozdíl mezi rostlinami může chránit půdu jak před větrnou erozí, tak před prudkými dešti. Zároveň snižuje odpařování během horkého léta. Různé kořenové systémy kypří půdu v ​​různých hloubkách a poskytují po sklizni potravu žížalám a dalším půdním organismům. Slouží tak jako zdroj živin pro rostliny, které na záhonu porostou v následující sezóně,” připomíná další výhody společného pěstování web Plantura Garden.

Jak vypěstovat chutná rajčata:

Zdroj: Youtube

Co umí česnek

Česnek zabírá s malou cibulkou pod zemí a úzkým stonkem velmi málo místa. Má rád půdu bohatou na živiny a organickou hmotu a snadno se sází.

„Je to oblíbená doprovodná rostlina, protože vydává silný zápach, který působí jako přirozený odstrašující prostředek pro mnoho běžných škůdců. Díky česneku a cibuli se v půdě hromadí síra, což je přírodní fungicid. Může snížit pravděpodobnost plísňových infekcí pro okolní rostliny, protože ji absorbují svými kořeny,“ připomíná web Gardening Chores.

Plíseň na rajčatech:

Stvoly česneku fungují dobře i jako ohraničení okrajů záhonů.

Jaké rostliny se hodí k rajčatům

Doprovodná výsadba rajčatům vyhovuje. A pokud jim hledáte ideální sousedy, můžete kromě cibulovin vybírat i z celé řady dalších druhů zeleniny nebo třeba bylinek. Kombinací rostlin s různou výškou, kořenovým systémem a rychlostí růstu můžete vytvořit hustě osázenou zahradu, která se vám odmění bohatou úrodou.

Vybíráte živý plot? Strom odolný vůči mrazu i vedru je nenáročný a rychle roste

Některé tipy na ideální doprovodné rostliny přinesl Meadowlark Journal:

Bazalka – květy bazalky přitahují do zahrady včely a další užitečné opylovače, což může vést k vyšším výnosům rajčat. Aromatická bazalka má stejně jako rajčata ráda dostatek vláhy a slunečního světla. Pomáhá regulovat mšice, svilušky, třásněnky a odpuzuje také komáry.

– květy bazalky přitahují do zahrady včely a další užitečné opylovače, což může vést k vyšším výnosům rajčat. Aromatická bazalka má stejně jako rajčata ráda dostatek vláhy a slunečního světla. Pomáhá regulovat mšice, svilušky, třásněnky a odpuzuje také komáry. Měsíček lékařský – je ideální v boji proti háďátkům v půdě. Ze svých kořenů vylučuje látku, která je pro ně toxická.

– je ideální v boji proti háďátkům v půdě. Ze svých kořenů vylučuje látku, která je pro ně toxická. Fazole - mají symbiotický vztah s bakteriemi rhizobia v půdě, což jim umožňuje přeměnit atmosférický dusík do formy, kterou mohou rostliny absorbovat. Dusík podporuje růst rajčat a zvyšuje výnosy.

- mají symbiotický vztah s bakteriemi rhizobia v půdě, což jim umožňuje přeměnit atmosférický dusík do formy, kterou mohou rostliny absorbovat. Dusík podporuje růst rajčat a zvyšuje výnosy. Mrkev – s rajčaty se dobře doplňují z hlediska příjmu živin. Zatímco rajčata potřebují dostatek fosforu a draslíku, mrkev má na živiny minimální nároky, takže spolu nesoupeří. Důležité je při sázení mrkve s rajčaty načasování a rozestupy, aby měly dostatečný prostor a zdroje k růstu.

K rajčatům se dá přidat bazalka a měsíček:

Další vhodné „sousedy“ pro rajčata doporučil Gerden Design:

Levandule – sladce vonící květy přitahují včely, které pomáhají opylovat rajčata. Zároveň odpuzují komáry, mšice a další létající škůdce.

– sladce vonící květy přitahují včely, které pomáhají opylovat rajčata. Zároveň odpuzují komáry, mšice a další létající škůdce. Pažitka – listy obsahují přírodní oleje, které vydávají cibulový zápach odpuzující mšice a svilušky.

– listy obsahují přírodní oleje, které vydávají cibulový zápach odpuzující mšice a svilušky. Chřest – má s rajčaty symbiotický vztah. Rajčata produkují látku solanin, která je repelentem pro chřestovce. Chřest zase produkuje přírodní fungicid, který pomáhá předcházet rané plísni a vzniku kořenových háďátek v půdě.

– má s rajčaty symbiotický vztah. Rajčata produkují látku solanin, která je repelentem pro chřestovce. Chřest zase produkuje přírodní fungicid, který pomáhá předcházet rané plísni a vzniku kořenových háďátek v půdě. Celer - je pro rajčata skvělým společníkem. Jeho vůně odrazuje škůdce, kteří by si na rajčatech rádi pochutnali.

- je pro rajčata skvělým společníkem. Jeho vůně odrazuje škůdce, kteří by si na rajčatech rádi pochutnali. Petržel - pokud se potýkáte s mšicemi, které ničí vaše rostliny rajčat, rozhodně k nim zasaďte petržel. Petržel láká pestřenky a jejich oblíbenou potravou jsou právě mšice.

Co v blízkosti rajčat nepěstovat

Při výsadbě rajčat nevysazujte do jejich blízkosti rostliny, které by přitahovaly stejné choroby nebo by s rajčaty agresivně soupeřili o živiny nebo vláhu. Jaké plodiny byste měli rozhodně vynechat:

Brambory - rajčata i brambory jsou náchylné ke stejným chorobám, především plísni. Jejich výsadba blízko sebe by usnadnila šíření chorob a nepříznivě ovlivnila obě plodiny.

- rajčata i brambory jsou náchylné ke stejným chorobám, především plísni. Jejich výsadba blízko sebe by usnadnila šíření chorob a nepříznivě ovlivnila obě plodiny. Brukev - brokolice, zelí a květák by vyčerpaly půdu o základní živiny, které rajčata potřebují k růstu a tvorbě plodů. Svým hustým olistěním by navíc rajčata zastínily a připravily o nezbytné sluneční paprsky.

- brokolice, zelí a květák by vyčerpaly půdu o základní živiny, které rajčata potřebují k růstu a tvorbě plodů. Svým hustým olistěním by navíc rajčata zastínily a připravily o nezbytné sluneční paprsky. Kukuřice – společný nepřítel škrkavka kukuřičná by ohrozila i rajčata.

– společný nepřítel škrkavka kukuřičná by ohrozila i rajčata. Fenykl - ze svých kořenů vylučuje chemikálii, která může bránit růstu rajčat i jiných rostlin. Navíc přitahuje některé druhy hmyzu, které nejsou pro rajčata prospěšné.

- ze svých kořenů vylučuje chemikálii, která může bránit růstu rajčat i jiných rostlin. Navíc přitahuje některé druhy hmyzu, které nejsou pro rajčata prospěšné. Okurky – sice rajčatům přímo neškodí, ale kvůli svému růstu mohou s rajčaty soupeřit o vodu a živiny. Navíc jsou okurky často napadeny padlím, které pak přenášejí na rostliny rajčat.

– sice rajčatům přímo neškodí, ale kvůli svému růstu mohou s rajčaty soupeřit o vodu a živiny. Navíc jsou okurky často napadeny padlím, které pak přenášejí na rostliny rajčat. Vlašské ořechy - udržujte rajčata daleko od vlašských ořechů kvůli juglonu, který produkují, a který je pro rajčata škodlivý.

