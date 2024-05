Také si neumíte představit léto bez chutných a voňavých rajčat? Pokud chcete, aby rajčata, která doma nebo na zahradě pěstujete byla silná, odolná a dobře plodila, potřebují dostatek slunce, vody a také živin. Víte, čím hnojit rajčata? Pokud před kupovanými hnojivy dáváte přednost těm z domácích zdrojů, můžete vyzkoušet hnojivo z ovesných vloček. Přečtěte si, jakými třemi způsoby můžete ovesné vločky, které si možná dáváte s jogurtem a ovocem jako zdravou a výživnou snídani, použít jako hnojivo.

Domácí hnojiva jsou oblíbená, protože bývají účinná, ekologická a také velmi levná. Hnojivo z ovesných vloček najdete s nadšením popisované v mnoha videích na sociálních sítích. Připravíte si ho rychle a snadno, protože vločky má většina lidí běžně ve spíži. Také malé sazeničky rajčat už máte v této době jistě přesazené do větších květináčů, aby se mohly dostatečně vyvíjet a sílit.

Pevné a odolné sazenice pak budete moct v polovině května, kdy už nebudou hrozit přízemní mrazíky, přesadit do půdy venku na záhoně. Rajčata jsou náročná na živiny, proto je třeba sazenice nejen zalévat, ale také přihnojovat.

Jak hnojit rajčata vločkami

Ovesné vločky jako hnojivo nejsou žádný nový objev youtuberů. Že tahle obilnina funguje jako skvělé hnojivo byli naši předkové přesvědčeni už před staletím.

„Používání ovesných vloček v zahradách ve skutečnosti není novým trendem. Existuje již více než století. Lidé na začátku 20. století ohřáli vodu a do ní nasypali vločky. Nechali je v teplé vodě asi pět minut než stihly zhoustnout a začít se vařit. Pak šťávu přecedili přes utěrku a jako hnojivo jí lili na pokojové a zahradní rostliny,“ uvedl na webu Homes & Gardens zahradník Dennis Sons. Rostliny pak měly velké listy a dobře prospívaly.

Sazenice rajčat potřebují mít nejen dostatek vlády, ale i živin. Jednou z možností je i hnojivo z ovesných vloček.Zdroj: Shutterstock

Oves je nejen ideální pro zdravé stravování lidí. Obsahuje i mnoho živin potřebných pro zdravé rostliny, včetně tří hlavních - dusíku, fosforu a draslíku. Sazenice rajčat, pokud je prostřednictvím ovesných vloček dodáte půdě, v níž rostou, se vám za živiny odmění bujným růstem.

Živiny v ovesných vločkách:

fosfor - podporuje růst kořenového systému a hraje klíčovou roli v době kvetení rajčat

dusík - je nezbytný pro tvorbu listů a růst dalších zelených částí rostlin

draslík, zinek, vápník a hořčík – jsou životně důležité pro celkový zdravý růst rostlin

vláknina - vyživuje půdu a obnovuje v ní bakterie, které rozkládají organickou hmotu



Vločky použité jako mulč

Ovesné vločky můžete jednoduše nasypat na povrch kolem sazeniček rajčat. Nezapomeňte je přitom zalít. Můžete vločky také použít jako mulč a zamíchat je do horní vrstvy půdy. Vitamíny a minerály se budou do půdy uvolňovat postupně. Podpoří růst kořenového systému a rozvoj potřebných půdních bakterií. Ovesné vločky v půdě ocení i žížaly, které na oplátku provzdušní půdu a přispějí tím k lepší úrodě rajčat.

Abychom se v létě mohli radovat z bohaté úrody rajčat, musíme je řádně přihnojovat.Zdroj: Shutterstock

Zamíchat vločky do horní vrstvy půdy nebo je posypat jako druh mulče doporučuje na webu Homes & Gardens i bylinkářka Daniela Rey.

„Jak se ovesné vločky rozpadnou, uvolní živiny do půdy. Jako pomalu se uvolňující hnojivo, které může vydržet několik měsíců,“ popisuje bylinkářka s tím, že vločky jsou především bohatým zdrojem dusíku, který pomáhá rostlinám vypěstovat velké zelené listy.

„Oves také obsahuje jedinečný typ vlákniny, která vyživuje a obnovuje zdravé bakterie v půdě. Tyto bakterie pomáhají rozkládat organickou hmotu v půdě a zpřístupňuje ji rostlinám,“ dodala Daniela Rey.

Skvělým způsobem je také ovesné vločky rozemlít nebo rozmixovat na jemný prášek, kterým pak půdu kolem rajčat posypete. V této podobě si můžete prášek z vloček připravit do zásoby.

Vločková zálivka

Vločky můžete použít také v tekuté formě, díky které proniká k rostlinám rychleji. „Vločkovou zálivku si připravíte snadno. Vhodná je nejen na rajčata, ale třeba i na zelí,“ uvedl spolu s postupem iReceptář:

Rozmixujte 3 lžíce ovesných vloček. Přilijte k nim 1 litr vody a rozmíchejte. Směs nechte odstát několik hodin a poté ji přeceďte. Tekuté hnojivo nařeďte s odstátou vodou v poměru 1 : 1 a používejte jako zálivku. Takto připravené hnojivo je určené k rychlé spotřebě a nemělo by se skladovat na pozdější použití.

Lindsey Hyland, zakladatelka Urban Organic Yield, vyzdvihuje ovesné vločky jako dobré hnojivo pro některou zeleninu, ale varuje, že ne všechny rostliny na vaší zahradě vám za ně budou vděčné.

„Je to zvláště prospěšné pro rajčata a další zeleninu, která potřebuje víc dusíku v půdě, jako je zelí, brokolice, kapusta, salát a špenát. Měli bychom se však vločkám vyhnout při hnojení kvetoucích rostlin nebo jiných choulostivějších odrůd. Mohlo by to vést ke špatnému růstu nebo chorobám způsobeným nadměrnou vlhkostí v blízkosti kořenů," upozorňuje Lindsey Hyland.

Vločky jako odpuzovač

Ovesné vločky nasypané kolem rostlin odrazují škůdce jako jsou slimáci, pro které jsou nepříjemnou bariérou. S množstvím to ale nepřežeňte, abyste nepřilákali hlodavce, hledající potravu.

„Ovesné vločky mohou pomoci i v boji proti škůdcům, jako jsou mšice , roztoči, larvy zavíječi a některé druhy housenek. Chcete-li použít ovesné vločky jako metodu hubení škůdců, smíchejte je s vodou, dokud nevytvoří hustou pastu, a rozetřete ji na postižené rostliny a okolní půdu,“ poradila Lindsey Hyland.

Vločky vidí jako špatný nápad

Ne všichni jsou z nápadu používat ovesné vločky jako hnojivo nadšení.

„Oves poskytne vašim rostlinám velmi málo živin a jakýkoli přidaný syrový oves může ovlivnit odvodnění a způsobit růst hniloby a plísní,“ uvádí web Den Garden. Nutriční hodnota ovsa je podle něj v surové formě, která je pro rostliny nepoužitelná.

„Musí se nejprve rozložit, než budou živiny dostupné, v tomto okamžiku budou živiny nižší. Kompost je na druhé straně již rozložený a všechny živiny jsou rostlině dostupné,“ upřednostňuje kompost před použitím ovesných vloček jako hnojiva.

Web Architectural Digest se na nutriční výhody ovsa pro rostliny dívá rovněž skepticky.

„Není to žádný přínos,“ říká na webu Christopher Satch, zakladatel zahradnického poradenství NYC Plant Help a profesor botanické zahrady v New Yorku. Souhlasí s ním i Vladan Nikolic, odborník na péči o rostliny, který vede blog Mr. House Plant .

Podle Satche i Nikolic ovesné vločky postrádají takovou šíři nutričních hodnot, jakou by obsahovalo standardní hnojivo.

„Vezměte si například vápník, základní rostlinnou živinu. Šálek ovsa obsahuje asi 0,05 % vápníku. Standardní hnojivo na trhu obsahuje 2 % vápníku, což je 40krát více než je tomu v případě ovsa,“ vysvětluje Christopher Satch.

„I když ovesné hnojivo obsahuje minerály, pokud budete používat k hnojení rostlin pouze to, budou mít vaše rostliny nedostatek všech ostatních živin, které v hnojivu z ovesných vloček obsažené nejsou,“ doplňuje Vladan Nikolic s tím, že rostliny potřebují 16 minerálů pro dobrý růst a vývoj.

