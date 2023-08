Ať už máte rajčatových keříků plnou zahradu nebo jen dva tři na balkóně, potřebují stejnou péči. Kromě vydatné každodenní zálivky a přihnojování přišel právě teď čas na zaštipování přebytečných výhonků rajčat. Bude vás to sice stát trochu práce, ale rostliny vás pak odmění bohatou úrodou rajčat. Přečtěte si, proč a jak zaštipovat rajčata.

Pro bohatou úrodu voňavých domácích rajčat je potřeba dodržet pár pravidel - důkladná zálivka, přihnojování a zaštipování vedlejších výhonů k nim patří. | Foto: Shutterstock

V polovině prázdnin už jsou při dobré péči ze sazeniček rajčat vzrostlé keříky, na nichž se začínají objevovat první budoucí plody. Ty skleníkové už dávají první úrodu, ostatní soustřeďují všechnu sílu na další růst a plody.

Právě zaštipování vrcholků a přebytečných listových výhonů keřík přesvědčí, aby energii investoval spíše do tvorby a zrání voňavých rajčátek, která by měla dojít správné barvy a chutě před prvními zářijovými mrazíky. Proces je to jednoduchý, ale má svá pravidla.

Podrobný návod od pěstitele nabízí následující video:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Zanedbaným rajčatům hrozí plísně

* Listy rajčat nechte být

* Rajčata potřebují vodu, péči a spoustu živin

„Jedná se v podstatě o vylamování či vyštipování bočních výhonů a zálistků, aby byly rostliny silnější a lépe plodily,“ vysvětluje například web Radíme jak a dodává: „Zaštípnutí rajčat se provádí tak, aby rostliny vedly pouze na jeden hlavní výhon. Proto je nutné odstranit všechny postranní výhony, které raší v úžlabí listů, tedy v prostoru mezi listem a stonkem. Díky tomu se k rostlině dostane více slunečního světla a nebude se vysilovat vytvářením příliš velkého množství plodů, které by nestihly včas dozrát.“

Zanedbaným rostlinám rajčat hrozí plísně

Pokud bychom zálistky nevylamovali, rostliny by se příliš zahustily a tvořily by drobnější plody. Zvýšilo by se také riziko výskytu houbových chorob a plísní.

Nejvážnějším onemocněním rajčat jsou plíseň bramborová a virózy. Za vlhkého počasí se v červenci a srpnu objevují na listech hnědé skvrny způsobené plísní bramborovou. Listy postupně odumírají a zasychají, a také na plodech se vytvářejí hnědé a černé zahnívající skvrny. Ochranou jsou od konce června prováděné a podle počasí opakované postřiky. Napadené rostliny nesmějí přijít do kompostu, ale musíme je spálit.

„Odstraněním vrcholku se omezuje nadměrný růst a energie rostliny je přesměrována na zrání již existujících plodů. To je užitečné, pokud má rostlina spoustu zelených plodů a chtěli byste, aby rychleji dozrály. Vrcholky rostliny mohou být také náchylnější k napadení různými chorobami nebo škůdci. Odstraněním těchto částí se minimalizuje riziko šíření infekcí,“ doplňuje web iReceptář .

A jak na to? „Použijte ostré a čisté nůžky nebo zahradnické nůžky. Dbejte na to, abyste použili dezinfikované nástroje, aby nedošlo k šíření chorob. Najděte nejvyšší výhonky na rostlině a odřízněte je zhruba 1-2 centimetry pod posledním květenstvím. Seříznutí vrcholků by nemělo být příliš razantní, aby nedošlo k narušení celkového růstu rostliny. Po seříznutí pečlivě sledujte, jak rostlina reaguje. Během několika dní by měla začít produkovat nové výhonky a zelené listy,“ popisuje dále iReceptář.

Vyrobte si kvasnicový životabudič, vaši obří zeleninu vám budou všichni závidět

Čistota nástrojů, které máte v úmyslu použít při zaštipování rajčat – ať už jsou to vaše vlastní prsty a nehty nebo zahradnické nůžky, je velmi důležitá. Odstraněním výhonů rostlině způsobíme otevřenou ránu, do níž by se případná infekce dostala velmi rychle a rostlinu zahubila.

„V místě mechanického poškození rajčete se velice snadno rozvíjí choroba označovaná jako šedá hniloba nebo plíseň šedá. Větší ránu může kromě stříhání a seřezávání zálistků způsobit také vylamování bočních výhonků, které jsou přerostlé. Čím větší dané místo je, tím větší riziko případné infekce rostlině hrozí,“ varuje web Radíme jak.



Listy rajčat nechte být, jsou důležité

Pokud jste svým rajčatovým keříkům ulevili od vedlejších neplodících výhonů a případně i vrcholků, zbytek nechte být. Zejména začínající pěstitelé a zahrádkáři mají zálusk ještě na přerostlé listy bez kvítků a rašících plodů. Není to dobrý nápad.

„Zatímco zálistků a bočních výhonů se průběžně zbavujte, listy nechte tam, kde jsou. Pro sazenici mají pozitivní účinky – chrání ji před sluncem a deštěm. Dodávají jí kyslík a energii, aby mohla dostatečně růst. Výjimkou jsou žluté, nemocné nebo zasychající listy, které udělají více škody než užitku,“ vysvětluje iReceptář.

Zaštipování bočních výhonů rajčat:

Zdroj: Youtube

Odstraňování bočních výhonů u rajčat není jednorázová záležitost – je potřeba rostliny jednou za čas prohlédnout a zasáhnout. „Rajčata je vhodné zkontrolovat alespoň jednou týdně a všechny nechtěné zálistky vyštípnout, dokud jsou krátké a tenké,“ radí iReceptář.

Kromě zaštipování a odstraňování nových výhonů rajčata během srpna velmi ocení přihnojování. Tyto rostliny patří k největším pijákům a pojídačům živin na zahradě – kromě hojné zálivky ke kořenům klidně i dvakrát denně potřebují pravidelný přísun důležitých živin.

Zaštipování rajčat má jako všechno také svoje výjimky: v zásadě platí, že takzvaná keříčková, divoká a steaková rajčata je potřeba nechat bez této péče. Posledně jmenovaná mají nejdelší dobu uzrávání a ocení bujné olistění, které zrajícím plodům dodává energii včetně kyslíku.

Rajčata chtějí vodu, péči a spoustu živin. Třeba z popela

Vedle koupených speciálních hnojiv udělá rajčatům dobře jednoduchá domácí směs. „Skvělé hnojivo na rajčata si můžete vyrobit i doma. Budete potřebovat popel, jedlou sodu a kvasnice,“ píše web iReceptář.

„Popel dodá keříčkům rajčat důležitý fosfor a draslík. Tyto prvky zajišťují kvalitní tvorbu květů a růst plodů. Jedlá soda podporuje obranyschopnost rostlin a droždí dodává prospěšné bakterie a vitamíny skupiny B. Do desetilitrové konve nalijte vodu. Nasypte do ní sklenici dřevěného popela, přidejte kostku droždí a deset lžic jedlé sody. Vše důkladně promíchejte a nechte chvilku odstát. Jedna rostlina bude potřebovat cca půl litru hnojiva jedenkrát týdně. Výživu můžete podávat během celého období květu a plození plodů. Pokud by listy žloutly, hnojení omezte. Zralá rajčata můžete konzumovat i průběhu tohoto ošetření,“ inspiruje iReceptář.

Čas a starostlivost o rajčátka se mnohonásobně vyplatí - pokud se jich urodí víc než sníme a darujeme, můžeme si je uchystat do zásoby na zimu:

Zdroj: Youtube

