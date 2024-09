Řebčík královský je mimořádná květina, kterou na zahradě rozhodně nepřehlédnete. Abyste se mohli na jaře těšit z nádherných trsů zvonkovitých květů, které tvoří majestátní korunu, je třeba teď na podzim zasadit cibulky řebčíku královského do země. Mít tuto zajímavou květinu na zahradě má ještě jednu výhodu - odpuzuje krtky a myši.

Řebčík královský vyniká mezi ostatními na jaře kvetoucími rostlinami nejen svými květy v barvách od sytě oranžové a červené po jasně žlutou, ale i nápadnou výškou. Dorůstá totiž do výšky 1,5 metru. Výrazná vůně jeho květů přitahuje včely a další opylovače.

Krtci a myši ale naprosto nesnášejí aroma jedovatých cibulek řebčíku a zahrádkáři jistě ocení, že se tak budou držet v uctivé vzdálenosti.

Řebčíků je na sto padesát různých druhů a kultivarů. Zakrslé drobnokvěté odrůdy nejsou vyšší než 50 cm a je možné pěstovat je v květináčích.

Řebčík královský:

| Video: Youtube

Jak pěstovat řebčík královský

Začátek podzimu, kdy se příroda začne připravovat na chladné zimní měsíce, je ideální čas na zasazení cibulek řebčíku královského do země. Nejvhodnější je pro tyto cibuloviny slunné nebo polostinné místo a dobře propustná, výživná půda. Nesmí ale být přemokřená.

Cibulky sázejte do půdy dostatečně hluboko, do hloubky asi 20 až 25 centimetrů. Do země je vkládejte mírně šikmo, aby se ve středu nezadržovala voda a neuhnívaly. Po zasazení se cibulky uloží k zimnímu spánku a připraví se na jaro. Na přelomu dubna a května pak vaši zahradu budou zdobit pevné vysoké stonky korunované trsy až dvanácti zvonkovitých květů.

Jak zajistit řebčíku královskému ideální podmínky pro růst:

Zasaďte cibulky řebčíku královského na slunné místo, kde je ideálně alespoň šest hodin slunečního světla denně.

denně. Připravte si dobře propustnou půdu bohatou na živiny.

bohatou na živiny. Cibule sázejte na bok , aby se v jejich stonkových otvorech nehromadila voda.

, aby se v jejich stonkových otvorech nehromadila voda. Během vegetačního období občas zalévejte , i když tyto cibule jsou poměrně odolné vůči suchu.

, i když tyto cibule jsou poměrně odolné vůči suchu. Na jaře mírně přihnojujte, na podzim přihnojte znovu.



Nahrává se anketa ...

Péče o řebčíky královské

„Jakmile se na jaře objeví nové výhonky, přidejte vrstvu kompostu. A až cibulky vyrostou o několik centimetrů, přihnojujte je každé dva týdny hnojivem s vysokým obsahem draslíku,“ doporučuje zahradnický web Marshalls Garden.

V období sucha a v době květu řebčíky královské občas zalévejte.

„Po odkvětu můžete nechat květy řebčíku uvadnout a listy a stonky odumřít. Zvadlé květy odstraňte dříve, než se vysemení. Cibule si tak mohou ukládat živiny na další vegetační období. Řebčíky se tak budou rok co rok vracet a zdobit vaši zahradu svými nádhernými květy,“ doporučuje web Květinové cibulky.

Cibule mohou zůstat na jednom místě řadu let. Množit je můžete v červnu po odkvětu oddělením dceřiných cibulek. Vysévat se mohou i semena, ale pak musíte počítat s tím, že vám řebčíky vykvetou až po třech až čtyřech letech.

Řebčíky maloval i Vincent van Gogh

„Řebčíky pocházejí z Asie a Středního východu,“ informoval zahradnický web Gardening Know How.

Vznešené řebčíky okouzlily i slavného malíře Vincenta van Gogha. Známý obraz Řebčíky v měděné váze namaloval v roce 1887 a jedná se právě o řebčík královský.

Vincent van Gogh - Řebčíky v měděné váze:

Řebčíku královskému se přezdívá také lilie biblická. Podle pověsti prý řebčík kvetl už v ráji a byl krásný.

„Květy tehdy obrácené vzhůru mu záviděly ostatní rostliny. Ale řebčík zpychl a Bůh na něj seslal trest, že sklonil jeho květy k zemi,“ popsal specializovaný web Dům a zahrada, proč podle pověsti pod chocholkou zelených lístků rostou převislé květy.