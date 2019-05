Pod latinským názvem Solanum muricatum se skrývá rostlina, jejíž plody svým tvarem a zbarvením připomínají zmenšené melouny. Chutnají sladce, tak trochu po hruškách, trochu po banánech. Angličané jim říkají "sladké okurky", u nás je najdete pod názvem pepino gold.

Botanicky ovšem tato rostlina nemá nic společného ani s melouny, ani s okurkami. Pochází z teplých oblastí Peru a Kolumbie a v našem podnebním pásu se pěstuje výhradně v nádobách. Pokud byste ji vysadili do volné půdy, rozrostla by se do stran a květy by nasadila později, takže by nestačily dozrát před příchodem mrazíků.