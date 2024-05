Říká se jí mechová nebo sluneční růže, protože její květy se otevírají za slunečního svitu. Šrucha velkokvětá je tučnolistá letnička původem z Jižní Ameriky. Není náročná na zálivku ani živiny a snese i celodenní sluneční výheň. Šrucha je ideální pro výsadbu do závěsných košů, truhlíků a nádob na balkonech nebo na terase. Hodí se ale skvěle i na záhony, do skalek a na suché zídky. Přečtěte si, jak se pěstuje šrucha velkokvětá, jak ji můžete snadno množit a čeho se vyvarovat.

Šrucha je krásná letnička, která kvete v jasných, zářivých barvách od června až do října. | Foto: Shutterstock

Šrucha je krásná okrasná květina, která kvete v jasných, zářivých barvách jako je oranžová, žlutá, červená, bílá, fialová i ve světle růžových pastelových odstínech. Ať už se vám líbí víc jednoduché květy velké zhruba 5 cm nebo plnokvětá forma, užijete si je po celé léto. „Zvláštní je mimořádně dlouhá doba květu této rostliny. Pestré květy můžete obdivovat od června až do října, ale jen když svítí slunce. V zamračených dnech mechová růže své květy neotevírá," upozornil Garden Design.

Výhodou šruchy také je, že je samočisticí a nevyžaduje žádné otrhávání odkvetlých květů. Pestrobarevný milovník slunce je atraktivní i pro včely a motýly. Jednu negarivní vlastnost ale šrucha přece jen má. Všechny části rostliny jsou toxické pro psy a kočky. Proto zvažte, kam mechovou růži zasadíte, abyste neohrozili své chlupaté mazlíčky.



Šrucha velkokvětá může ven až v květnu

Šruchu velkokvětou si můžete předpěstovat ze semínek i doma. Vysévá se od března a nechává se klíčit a růst při teplotách okolo 20 °C. Od poloviny května už mohou mladé rostlinky ven.

Sazenice šruchy, která se pěstuje jako jednoletka, si můžete samozřejmě koupit už předpěstované. „Většina sazenic šruchy je k dostání v jednodruhových směsích, které vytvářejí zajímavé „barevné koktejly“, uvedl iReceptář.

Při nákupu sazenic je důležité věnovat pozornost také zdravotnímu stavu rostliny. „Listy by měly být neporušené, sytě zelené a působit silným, zdravým dojmem,“ upozorňuje web Plantura Garden. Rostlina by měla být samozřejmě také bez chorob nebo škůdců.

Jak správně zasadit sazenice popsal Garden Design:

Ujistěte se, že půda je dobře odvodněná.

Pokud je půda příliš těžká, přimíchejte písek.

Odstraňte plevel a kameny.

Vykopejte díru dostatečně širokou a hlubokou pro kořenový bal.

Rostliny umístěte 15 až 30 cm od sebe.

Dávejte pozor, abyste nenarušili kořeny.

Jemně udusejte půdu kolem základny rostlin a mírně zalévejte.

Výsev do volné půdy

S výsevem do volné půdy můžete začít až v druhé polovině května, kdy už nehrozí přízemní mrazíky. Rostlina vyklíčí během dvou týdnů. „Poléhavé, 10-30 cm dlouhé stonky šruchy se rozrůstají do šířky a mají tendenci plazit se po zemi. Proto ji do záhonů vyséváme ve velkých skupinách, aby náležitě vynikla,“ doporučuje Dům a zahrada.

Rozmnožování šruchy řízkováním

Jako většinu sukulentních rostlin je možné i šruchu množit snadno řízkováním. Jak přitom postupovat popsal web The Spruce.

Ostrými, čistými nůžkami udělejte řízek ze zralé, "mateřské" rostliny , která kvetla alespoň jednu sezónu.

, která kvetla alespoň jednu sezónu. Řízek by měl být minimálně 10 cm dlouhý a zahrnovat alespoň jeden uzel.

a zahrnovat alespoň jeden uzel. Z řízku odstraňte všechny listy a květy .

všechny . Umístěte odřezky do malé misky s vodou , zatímco budete připravovat zbytek materiálu.

, zatímco budete připravovat zbytek materiálu. V malém květináči smíchejte vlhkou, ale dobře odvodněnou směs písku, zeminy a rašeliny .

. Zahrabte stonek řeznou stranou dolů alespoň 7 cm hluboko do půdy.

do půdy. Květináč zakryjte plastovým sáčkem kvůli zachycení vlhkosti.

kvůli zachycení vlhkosti. Přesuňte květníčky se řízky na světlé místo a udržuje teplotu mezi 18 a 25 stupni Celsia . Občas zalévejte, dokud není půda vlhká.

. Občas zalévejte, dokud není půda vlhká. Řízky by měly zakořenit přibližně do dvou týdnů.

Příliš vody škodí

Šrucha velkokvětá patří mezi sukulentní rostlinky, kterým se daří nejlépe v propustné písčité půdě. Potřebuje dostatek slunce, alespoň 6 až 8 hodin, jinak je velmi skromná. Stačí jí jednou měsíčně přihnojit zálivkou s rozpustným hnojivem. Přehnojení by mělo za následek bujný růst listů na úkor květů.

Skromná je šrucha i na zálivku. Její dužnaté stonky a lístky zadržují vodu a jsou dostatečnou zásobárnou vlhkosti. Úplně stačí jedno zalévání týdně během horkého letního počasí. Vyvarovat se naopak musíte toho, abyste ji nepřelévali. V přemokřené půdě by mohla trpět hnilobou a napadali by ji také plži.

I v případě, že šruchu pěstujete v truhlíku nebo květináči, zalévejte ji vždy až po zaschnutí vrchní vrstvy substrátu.

