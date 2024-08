Nevyužitý prostor u domu proměnil Jiří Josef Jurčák v produktivní zahradu. Aby ochránil svou zeleninu před vysycháním, rozhodl se pro experiment s pařeništěm. Co začalo jako pokus, to se postupně vyvinulo v promyšlený projekt, který dnes přináší bohatou úrodu.

Jedním z klíčových prvků zahrady Jiřího Josefa Jurčáka ze Zlína je pařeniště. Postavil ho z cihel zbylých z bourání. Celý projekt přitom vznikl vlastně tak trochu omylem.

Původně chtěl kutil vybudovat jen vyvýšený záhon z cihel. „Prostor je ale na západní straně. Když se tedy atrium v létě zahřeje, je to tam během pár hodin extrémně vyschlé. Představa, že nebudeme den nebo dva doma a celá péče o zeleninu přijde vniveč, nás přinutila udělat změnu,“ popisuje Jiří Josef Jurčák.

Cihly na stavbu získal za hubičku

Cihly na stavbu zakoupil Jiří Josef Jurčák od pána, který od něj žije nedaleko. „Měl z bourání celou tatrovku složenou na paletách. Vzal jsem je všechny. Člověk nikdy neví, kdy se budou hodit,“ vzpomíná kutil.

„Dnes jsou cihly velmi drahé. Jedna použitá se prodává kolem osmi až deseti korun. Takže tohle byla výborná investice,“ pochvaluje si Jiří Josef Jurčák. Za cihly dal celkem tři tisíce korun, což je podle jeho slov vyloženě zadarmo.



Drolení cihel vyřešil kutil šalamounsky

S cihlami jako stavebním materiálem je ale jedna potíž. Mohou nasát vodu a v mrazu se začít drolit.

„Dovnitř pařeniště jsem tedy nainstaloval nopovou folii. Dole jsou mezi dlaždicemi spáry; přebytečná voda tak proteče do podloží. Všechny cihly jsem navíc namočil do vodního skla, které funguje jako hydroizolace,“ prozrazuje kutil, jak si nakonec poradil.

Déšť ani mráz by tak stavbě neměli uškodit. „Když to vydrží 10 až 15 let, budu spokojený,“ dodává Jiří Josef Jurčák.

Záhon založil na betonové dlažbě, která má na výšku 70 centimetrů. Pařeniště samotné je 60 centimetrů vysoké, na šířku má metr a na délku 4 a 4,5 metru.

„Byla to docela dřina, protože jsme tam všechno - od cihel až po snad 50 koleček hlíny - vozili ručně,“ líčí kutil s tím, že zemina nebyla nejkvalitnější. Museli ji proto mísit s několika pytli substrátu.

close info Zdroj: Se svolením Jiřího Josefa Jurčáka zoom_in Původně chtěl Jiří Josef Jurčák postavit jen vyvýšený záhon. Na západní straně se ale zelenině příliš nedařilo.

Pařeniště z latí a fólie

Samotné pařeniště je zhotoveno ze střešních latí. „Na fotkách jsou ještě vidět jen křídla, která se otevírají směrem nahoru. Po několika dnech jsem to ale musel předělat. Zboku se špatně zalévalo. Rozdělal jsem tedy horní fólii a udělal stejné okenice nahoře. Teď už je zalévání paráda,“ pochvaluje si kutil.

Nějaké další úpravy přesto ještě plánuje. „Nejprve jsem na to dával fólii, ale postupně ji budu měnit za průsvitný polykarbonát o síle dva milimetry. Fólie je už po bezmála čtyřech měsících na mnoha místech rozpadlá. Holt to není nejlepší řešení,“ krčí rameny Jiří Josef Jurčák.

Přístup pokus-omyl se vydařil

I přes drobné nedokonalosti se experiment s pařeništěm podle kutila vyplatil.

„Původně byl na tom místě trávník. Rozhodli jsme se však, že chceme domácí zeleninu. Letos tam pěstujeme papriky, kedlubny, květák, rajčata, mrkev i ředkvičky. Je to taková všehochuť. Něčemu se daří, něco neprospívá. Už jsme to ale snad všechno vyladili a příští rok budeme vědět,“ říká Jiří Josef Jurčák.

„Už jsme ale sklidili asi 10 kilogramů rajčat a nekonečně ředkviček. Máme i mrkev a kedlubny. Květákům se moc nedaří, jdou spíš do zeleného. I to je ale součástí našeho přístupu pokus-omyl,“ dodává kutil.

S úpravami zahrady prý ještě neskončil. „Plánuji dodělat ještě jeden malý záhon, kde budou jen jahody. Teď mě čekají nějaké terénní úpravy, ale všechno je na dobré cestě,“ uzavírá s úsměvem Jiří Josef Jurčák.

