Barevné jaro: Truhlíky osázejte květinami, které budou krásné až do začátku léta

Na záplavu muškátů, petúnií a dalších letniček si ještě musíme počkat. To ale neznamená, že by vaše okna, balkony a terasy nemohly být krásně barevné. Květy v truhlíku potěší pestrou paletou barev a vůní nejen vás a všechny kolemjdoucí, ale i včely. Jaké z květin vybrat, aby vydržely krásné co nejdéle? Jakou zeminu zvolit do truhlíku? A víte, jak správně jarní květiny v truhlících zalévat a hnojit?