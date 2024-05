Túje můžete vidět na mnoha zahradách. Lidé si oblíbili živý plot z tújí pro jejich elegantní vzhled, stálezelenou barvu a rychlý růst, který zajistí soukromí. Pokud ale nebudete o túje pečovat a pravidelně je stříhat, stane se z nich nevzhledná a neproniknutelná hradba stínící všemu kolem sebe. Přečtěte si, v jakou roční dobu túje stříhat a o kolik je zkracovat, aby byly krásně zelené a zůstaly ozdobou vaší zahrady co nejdéle.

Živý plot z tújí se dá elektrickými nůžkami i různě tvarovat. | Foto: Shutterstock

Jak střihat túje:

Aby živý plot z tújí vypadal dobře a nerostl příliš vysoko nebo moc do šířky, musíte ho pravidelně alespoň dvakrát ročně zastřihovat. Jarní prořezávání tújí se dělá na začátku května, to podzimní pak od konce srpna do konce září. Nejde ale jen o vzhled. „Minimálně dvakrát ročně zastřižené túje mnohem lépe rostou a mají také krásně zelené a vyživené větve. Navíc jim stříháním dáváte tvar, díky kterému mohou mnohem lépe odolávat silnému větru a také sněhu. Ten po nich při správném zastřižení lehce sklouzne a nebude větve nijak zatěžovat,“ vysvětlil důvod iReceptář.

Túje k balzamování zemřelých

Túje, nazývaná také zerav, patří mezi cypřišovité a má příjemnou pryskyřičnou vůni. Pochází ze Severní Ameriky, kde se jí pro stálezelené listy říká „strom života“. Túje není náročná na pěstování. Potřebuje jen vlhčí, ale ne přemokřenou půdu a slunce nebo polostín.

„Starověké národy pálily aromatické dřevo túje v době přinášení obětí. Užívalo se i ve starověkém Egyptě k balzamování zemřelých. Indiáni v Severní Americe používali tújové dříví k výrobě člunů, košíků, parfémů, ale i jako léčivý prostředek pro řadu nemocí,“ připomněl k čemu se túje využívaly web Bylinky pro všechny.



Proč prořezávat túje

Pokud chcete udržet svůj živý plot z tújí v úhledném tvaru, je právě teď správná doba na to vzít klasické zahradní nebo elektrické nůžky a provést jarní sestřih.

Kromě toho, že je potřeba prořezat všechny odumřelé nebo nějak poškozené větve, jsou podle webu Fine Gardening tři základní důvody, proč na jaře zastřihovat plot z tújí.

Aby živý plot z tújí vypadal dobře, musíte ho pravidelně alespoň dvakrát ročně zastřihovat.Zdroj: Shutterstock

Je příliš vysoký – Abyste plot udrželi v požadované výšce, je třeba ho pravidelně stříhat. Při každém prořezávání byste měli ubrat asi 30 cm na délku. Větší zkracování než o 20 % výšky by bylo drastické a pro túji škodlivé. Větve trčí ze stran - V některých případech trčí větev z profilu stromu, protože se ohnula příliš velkou váhou. Pokud nezůstane velká mezera, zlikvidujte ji u kmene pomocí řezu. V opačném případě ohnutou větev zkraťte, aby lépe zapadla. Je příliš široký - Pomoci může selektivní prořezávání. Najděte nejdelší špičky výhonků, které zkraťte nebo odstraňte, aby se dostávalo dovnitř více světla.

Jak tvarovat živý plot

Každý strom túje by měl mít tvar komolého jehlanu, tedy nahoře by měly být větve o něco kratší než ve spodní části. Pokud základna zůstane širší, mohou spodní větve přijímat sluneční světlo a v zimě lépe odolávají těžké sněhové nadílce.

„Začněte prořezáváním svislých stran živého plotu a prořezávejte odspodu nahoru. Nezapomeňte se čas od času zastavit a udělat pár kroků zpět, abyste se ujistili, že řežete rovnoměrně. Jakmile se vypořádáte se stranami živého plotu, je čas přejít na vrchol. Výšku si vyznačte tak, že mezi sloupky na každé straně živého plotu natáhnete provázek a zkontrolujete, zda je zhruba v rovině,” doporučuje postup práce web Mano Mano.

Důležité je prořezávat i mladé túje, i když ještě nedosáhly požadované výšky. Usnadníte si tak pěstování plného živého plotu bez mezer.

Živý plot z tújí chrání před větrem i zvědavými pohledy.Zdroj: Shutterstock

„Jakmile váš živý plot dosáhne požadované velikosti a budete chtít jeho růst zpomalit, můžete na jaře provést tvrdší prořezávání. Živý plot nebude chvíli vypadat tak dobře, ale mladé výhonky rychle rostou a brzy zakryjí všechna nevzhledná místa,” radí web Mano Mano. Nezapomeňte také po každém prořezávání túje zalít a přihnojit pro stimulaci růstu listů.

Vršek túje je možné zastřihnout buď úplně naplocho, nebo jej ořezat tak, aby byl oblý. „Nebojte se odstřihnout vršek, protože hustý opětovný růst zakryje špičku nahoru. Jak budete neustále zmenšovat zbytek stromu, vrcholový růst se obnoví a tento kónický vzhled se vrátí do roka nebo dvou,” uvádí web Nature and Garden.

Úprava tújí:

Co se zeleným odpadem

Při střihání živého plotu vznikne spousta zeleného odpadu. Možností likvidace je několik:

odřezky rozložte jako mulč kolem základny živého plotu, kde se postupně rozpadnou a pomohou udržet vlhkost v půdě

kolem základny živého plotu, kde se postupně rozpadnou a pomohou udržet vlhkost v půdě odpad rozdrťte v zahradním drtiči a použijte k mulčování záhonů s plodinami, které mají rády mírně kyselou půdu

v zahradním drtiči a použijte k mulčování záhonů s plodinami, které mají rády mírně kyselou půdu odneste odřezky do kontejneru na zelený odpad

