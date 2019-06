V parných dnech trpí žízní nejen lidé, ale také ptáci a další okřídlení živočichové. To nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je pravidelné doplňování vody v pítku.

Pokud žádné pítko na zahradě nemáte, můžete ho snadno zhotovit ze starého talíře nebo misky zpod květináče. Důležité je, aby pítko nebylo moc hluboké a nemělo ostré okraje, o které by se drobní opeřenci mohli poranit. Protože voda bude přitahovat k osvěžení také včely, čmeláci, motýly a jiný potřebný hmyz, do pítka bychom měli umístit i větvičku nebo plochý kámen, který poslouží jako záchranný ostrůvek, kde se drobní živočichové budou moci usušit v případě, že do vody spadnou.