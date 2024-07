Ivana Fričová dnes 16:59

Už téměř sedmdesát let je tady s námi bublinková fólie. Ačkoliv původně vznikla jako 3D tapeta, její kariéra tudy nikdy nevedla. V průběhu let však pro ni kutilové a koumáci vymysleli nespočet možností využití. Mezi ty nejznámější patří obalování květináčů na zimu nebo „kabátek“ pro křehké věci v balících. Bublinková fólie však umí i ušetřit peníze a elektřinu; to pokud se použije jako letní kryt na bazén. Vodu v bazénu udrží čistou, teplou a navíc zabrání v růstu řasám a sinicím.