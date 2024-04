Znáte vějířovku? Tahle převislá letnička je stále populárnější. Pokud chcete změnu a tradiční muškáty nebo surfinie letos vyměnit, bude vějířovka, neboli scaveola tou správnou volbou. Záplavou modrých, růžových, fialových nebo bílých květů připomínajících vějířky upoutáte každého kolemjdoucího. Kaskáda květů na až metr dlouhých výhonech vás bude těšit celé léto. Pěstovat vějířovku je navíc velmi snadné. Přečtěte si, jak o tuhle milovnici slunce pečovat i jak si můžete vějířovku sami namnožit.

Vějířovka neboli scaevola je mezi převislými letničkami stále populárnější. | Foto: Shutterstock

Scaveola je nádherná exoticky působící letnička a převisy jejích plných květů vypadají krásně v truhlících i závěsných květináčích. Je možné ji také kombinovat s jinými druhy letniček, které mají rády slunce. „Vějířovka má výhodu, že kvete celé léto. Nemusíte ani odstraňovat suché květy, jako u muškátů. Odkvetlé květy sami opadávají a rostlina se zahustí novými výhonky s květy,“ uvádí jednu z výhod pěstování iReceptář.

Pokud chcete podpořit nový růst a podnítit ještě větší kvetení, můžete po prvním velkém návalu květů rostliny zkrátit na polovinu.



Nahrává se anketa ...

Jak pěstovat vějířovku

Scaevola pochází z Austrálie, kde je stálezelenou trvalkou. Miluje slunce. Vyberte pro ni proto slunné místo, na kterém bude mít alespoň 6 až 8 hodin slunečního světla denně. Ideální je jihovýchodní nebo jihozápadní strana.

Vějířovka zdobí okna i balkony převisy nádherných vějířovitých květů různých barev.Zdroj: Shutterstock

U nás se pěstuje jako rychle rostoucí letnička v nádobách. Není náročná na pěstování, snáší dobře sucho i horko. Je schopná vyrůst do výšky 20 cm a její převislé výhony s drobnými listy tmavě zelené barvy vyrostou do délky až 100 cm.

Co dělat pro záplavu muškátových květů? Je to překvapivě snadné

Do jednoho truhlíku nebo závěsného květníku stačí zasadit 3 až 4 rostliny.

„Vějířovka dobře prospívá ve vysoce propustném substrátu, který obsahuje dostatek živin. Můžete si ho připravit sami, smícháním zeminy, kompostu a písku v poměru 2:1:1. V případě pěstování v plastových truhlících či nádobách vždy dno vysypejte drenáží, aby docházelo k lepšímu odtoku nadbytečné vody spodním otvorem a nedošlo k přemokření a zahnívání kořenů,“ radí iReceptář.

Vějířovka - scaevola:

Zdroj: Youtube

Zálivka a hnojení

Vějířovka poměrně rychle roste, proto vyžaduje pravidelnou zálivku. Květiny zalévejte nejlépe brzy ráno, aby listy nepopálilo slunce, a druhou zálivku jim dopřejte večer. Zalévejte ale pouze tehdy, když je půda suchá. U přemokřeného substrátu by hrozily hniloby a plísně.

Co do truhlíku? Surfinie nevyžadují velkou péči a na balkoně vypadají luxusně

„Chcete-li dosáhnout bohaté záplavy vějířovitých květů, pravidelně své rostliny hnojte hnojivem rozpustným ve vodě. V době výsadby můžete přidat do půdy granulované hnojivo s pomalým uvolňováním,“ uvádí web Garden Design.

„Bez ohledu na to, jakou barvu vějířovky si vyberete, vějíře nebo okvětní lístky mají jasně žlutobílý střed v asymetrických květech. Krásné květy přitahují včely, motýly a další opylovače a pokrývají rostlinu po celé vegetační období, které může trvat od začátku léta do prvního mrazu,“ uvádí časopis Better Homes & Gardens.

Vějířovky si sami namnožte

Pokud si vějířovky nechcete kupovat jako sazeníce, můžete si namnožit vlastní ze semen, což je složitější, nebo z řízků, což snadno zvládnete.

1. Řízkování

Postup řízkování popsal web The Spruce:

Pomocí ostrých zahradnických nůžek ustřihněte zhruba 12 cm dlouhý řízek z nekvetoucího stonku.

Odstraňte spodní listy a v horní části řízku ponechte alespoň dva páry listů.

Konec řízku ponořte do zakořeňovacího stimulátoru.

Řízek zasaďte do nádoby se směsí zeminy kompostu a písku, které jste smíchali v poměru 2:1:0,5 .

Udržujte půdu trvale vlhkou, ale ne přemokřenou.

Umístěte na teplé a slunné místo, dokud se nevytvoří síť kořenů, abyste mohli novou rostlinu přesadit.

2. Pěstování ze semínek

Pěstovat vějířovku ze semen je náročnější, protože semena jsou velmi drobná a klíčení je pomalé a ne vždy spolehlivé. Jak přitom postupovat popsal Better Homes & Gardens:

Semena zasejte doma asi dva měsíce před datem posledního mrazu.

Umístěte je do nádoby se sypkou, středně hrubou směsí.

Jen lehce je zakryjte, protože ke klíčení budou potřebovat dostatek světla.

Lehce je zamlžte a udržujte semena při teplotě asi 21 stupňů Celsia na světlém místě, ale mimo přímé sluneční světlo.

Udržujte půdu trvale vlhkou, ale ne přemokřenou.

Klíčení obvykle trvá 1 až 2 měsíce.

Jakmile semena začnou klíčit, přemístěte je na teplé místo.

Jakmile vyraší pravé listy, mohou se sazenice přemístit na teplé, slunné místo.

Do venkovních květináčů sazenice přesaďte až po týdnu nebo dvou otužování a zvykání si na venkovní podmínky.